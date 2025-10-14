Ft
Tisza Párt szabad Európa Magyarország Magyar Péter interjú ellenzék baloldal

A király meztelen: egyértelművé vált, kiknek a bábja Magyar Péter

2025. október 14. 15:17

Sokatmondó, hogy a Tisza Párt elnöke éppen a Szabad Európának adott interjút.

2025. október 14. 15:17
null

A Mandiner is beszámolt róla, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke hétfőn interjút adott a Szabad Európa Rádiónak, amelyben pártját a Fidesz-kormány „felelősségteljes alternatívájaként” mutatta be, és programot ígért.

Magyar Péter Szabad Európának adott interjúja újabb bizonyítékként szolgálhat arra, hogy nem független szereplő, hanem csak a legújabb báb egy régóta működő, külföldi befolyás alatt álló hálózatban, amely minden választásnál a nemzeti kormány megbuktatásán dolgozik.

Meglehetősen sokatmondó, hogy a Tisza Párt elnöke éppen annak a Szabad Európának adott interjút, amely portál még a saját bevallása szerint is amerikai adófizetők pénzéből működik.

Az amerikai pénzcsapot Donald Trump kormánya zárta el azt követően, hogy bebizonyosodott, ezek a médiumok túlzottan beavatkoznak más országok belügyeibe.

Természetesen ez alól Magyarország sem kivétel.

Washington helyett már Brüsszel pénzeli a Szabad Európát

Az Európai Unió májusban jóváhagyta egy 5,5 millió eurós sürgősségi támogatás folyósítását a Szabad Európa Rádió számára. A médium azóta van pénzügyi válságban, hogy Trump úgy döntött, hogy megszünteti a Szabad Európa Rádió/Szabadság Rádió (RFE/RL) és az Amerika Hangja (VOA) szövetségi finanszírozását. Kaja Kallas, az EU külpolitikai főképviselője bejelentette, hogy Brüsszel egy sürgősségi, 5,5 millió eurós támogatással lép közbe. „Ez a támogatás nemcsak az újságírásról, ez magáról a demokráciáról szól” – mondta Kallas, aki elismerte, az EU nem tudja teljes mértékben pótolni a szervezet globális finanszírozási hiányát, de hozzátette, hogy az unió segíthet az RFE/RL-nek abban, hogy „azokban az országokban működjön, amelyek a szomszédságunkban vannak, és amelyek nagyon függenek a kívülről érkező hírektől”.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

