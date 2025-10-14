A király meztelen: egyértelművé vált, kiknek a bábja Magyar Péter

A Mandiner is beszámolt róla, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke hétfőn interjút adott a Szabad Európa Rádiónak, amelyben pártját a Fidesz-kormány „felelősségteljes alternatívájaként” mutatta be, és programot ígért.

Magyar Péter Szabad Európának adott interjúja újabb bizonyítékként szolgálhat arra, hogy nem független szereplő, hanem csak a legújabb báb egy régóta működő, külföldi befolyás alatt álló hálózatban, amely minden választásnál a nemzeti kormány megbuktatásán dolgozik.

Meglehetősen sokatmondó, hogy a Tisza Párt elnöke éppen annak a Szabad Európának adott interjút, amely portál még a saját bevallása szerint is amerikai adófizetők pénzéből működik.

Az amerikai pénzcsapot Donald Trump kormánya zárta el azt követően, hogy bebizonyosodott, ezek a médiumok túlzottan beavatkoznak más országok belügyeibe.

Természetesen ez alól Magyarország sem kivétel.