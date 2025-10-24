A konzervatívoknak ma radikálisnak kell lenniük – szimpóziumot tartottak Roger Scruton örökségéről Londonban

Justin Stover, az University of Edinburgh történésze Scruton erény- és értékfelfogását elemezte: „Scruton megkülönböztette az erényeket és az értékeket: az erények konkrétak, míg az értékek absztraktak, és gyakran politikai célokra használják őket. A technológia, például a közösségi média, komoly kihívás, különösen a gyerekekre nézve. Scruton Green Philosophy című könyvében helyi megoldásokat javasolt a globális problémákra.”

A konzervatív válasz a technológiai változásokra az, hogy megvizsgáljuk, valóban jobbá teszik-e az életet, és ha nem, korlátozzuk őket.

A keresztény kultúra védelme

Az utolsó panel Scruton The West and the Rest című könyvére épült, amely a globalizációt és az iszlám terrorizmust elemzi, hangsúlyozva a Nyugat keresztény gyökereinek fontosságát és az integráció szükségességét.

Frank Füredi, az MCC Brussels vezetője a szekularizmus és spiritualitás közötti feszültség jelentőségét emelte ki: „A Nyugat sikerét a szekularizmus és a spiritualitás közötti kreatív feszültség adta, amely lehetővé tette a szabadság, a törvényesség és a kultúra fejlődését. Scruton nem volt anti-liberális; a klasszikus liberalizmus értékeit – mint a szabadság és a törvényesség – integrálta a konzervativizmusba. A probléma, hogy sem a szekuláris, sem a vallási vezetők nem tudták megvédeni ezeket az értékeket.”

A konzervatívoknak ma ellen-kulturálisnak kell lenniük, és radikális lépéseket tenniük a hagyományok védelmében.

„Magyarország vezető szerepet játszik ebben, de nem lehetünk önelégültek, mert a Nyugat kulturális háborúja folytatódik” – tette hozzá.

Mick Hume, a European Conservative főszerkesztője szerint: „A konzervativizmus ma ellen-kulturális mozgalom. A fiatalok éheznek a szépségre, igazságra és jóságra, amit a konzervatívok kínálhatnak. Scruton szerint a Nyugat keresztény gyökerei elengedhetetlenek a civilizáció fenntartásához. A Scruton szellemiségét követő kreatív kisebbség kulcsszerepet játszhat a jövőben. Magyarországon és más közép-európai országokban látjuk ennek jeleit, ahol a fiatalok visszatérnek a hagyományos értékekhez.”

Benedict Kiely atya a szekularizáció veszélyeit hangsúlyozta: A szekularizáció totalitárius rendszerekhez vezethet, ahogy azt a 20. századi kommunizmus és fasizmus megmutatta. Szerinte a szekularizmus az a liberális gondolat, hogy nincs örök igazság, és ez veszélyes. A keresztény kultúra a Nyugat alapja, és ezt védenünk kell. Magyarország példája reményt ad, mert ott a keresztény értékeket aktívan támogatják.

Összegzés

A Roger Scruton Szimpózium átfogó módon elevenítette fel a filozófus szellemi örökségét, hangsúlyozva a nemzeti identitás, a keresztény kultúra és a szuverenitás védelmének fontosságát egy globalizált világban. A panelbeszélgetések Scruton gondolatait a mai kor kihívásaira alkalmazva mutatták be, hogyan lehet a konzervatív értékeket a modern világban is érvényesíteni.

Nyitókép forrása: Bence Bianka / Scruton Hub