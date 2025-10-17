Rasszista fenyegetést hazudott egy marokkói eredetű tanárnő Franciaországban – oda az iskola oktatási közössége

Egy marokkói származású tanárnőt a franciaországi Libourne városából börtönbüntetésre ítéltek súlyos csalás és hamis bejelentés miatt, miután kiderült, hogy ő állt a rasszista halálos fenyegetések mögött, amelyeket aztán jelentett a rendőrségnek – írja a RMX News.

Az általa kitalált fenyegetések az egész iskolát káoszba sodorták, és számos hamis vádhoz vezettek az iskola tagjai ellen.

A France Bleu média jelentése szerint a 43 éves nő – akit a múltbeli traumák (balesetek, szexuális zaklatás stb.) miatt „pszichológiailag törékenynek” neveznek – jelentős következményekkel néz szembe.

A Jean Monnet Középiskola tanárnőjét a libourne-i bíróság 13 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. Öt évre eltiltották a tanári munkától, pszichológiai kezelésen kell részt vennie, és kártalanítania kell az oktatási hatóságot a védelmére fordított forrásokért. Problémái ellenére a pszichiátriai vizsgálat megerősítette, hogy felelős a tetteiért, és nem szenved mentális betegségben.

Az ítélet kihirdetése után összeesett a tárgyalóteremben, amit kollégája, Thierry Crespin kazánkészítő tanár megrendezettnek minősített.