Rasszista fenyegetést hazudott egy marokkói eredetű tanárnő Franciaországban – oda az iskola oktatási közössége

Egy marokkói származású tanárnőt a franciaországi Libourne városából börtönbüntetésre ítéltek súlyos csalás és hamis bejelentés miatt, miután kiderült, hogy ő állt a rasszista halálos fenyegetések mögött, amelyeket aztán jelentett a rendőrségnek – írja a RMX News.
Az általa kitalált fenyegetések az egész iskolát káoszba sodorták, és számos hamis vádhoz vezettek az iskola tagjai ellen.
A France Bleu média jelentése szerint a 43 éves nő – akit a múltbeli traumák (balesetek, szexuális zaklatás stb.) miatt „pszichológiailag törékenynek” neveznek – jelentős következményekkel néz szembe.
A Jean Monnet Középiskola tanárnőjét a libourne-i bíróság 13 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. Öt évre eltiltották a tanári munkától, pszichológiai kezelésen kell részt vennie, és kártalanítania kell az oktatási hatóságot a védelmére fordított forrásokért. Problémái ellenére a pszichiátriai vizsgálat megerősítette, hogy felelős a tetteiért, és nem szenved mentális betegségben.
Az ítélet kihirdetése után összeesett a tárgyalóteremben, amit kollégája, Thierry Crespin kazánkészítő tanár megrendezettnek minősített.
A marokkói származású nő a meghallgatás során bocsánatot kért
A tanárnő ezt mondta:
Nem tudom, mi járt a fejemben”,
és elmagyarázta, hogy a bizonyítékokat azért gyártotta, hogy beindítsa a nyomozást, amely a lezárás szélén állt.
Az ügyészség szerint a nő a hazugság spiráljába, áldozati személyiségbe keveredett.
A leleplezés miatt a kollégák úgy érezték, hogy becsapták őket. Corinne, egy laboráns, megosztotta mély árulásérzését: „Mindig a bizalmasa voltam a laborban, amikor problémái voltak. Eljött hozzám sírni, én bevittem a laborba és beszéltem vele. Becsapva érzem magam. Mindenkinek a saját verzióját adta elő az eseményekről, és soha nem mindannyian ugyanazt hallottuk. Tehát, összefoglalva, rájöttünk, hogy mindannyian becsaptak minket.”
Az ügy aláásta az iskola oktatási közösségét.
Még mindig sok a feszültség. Gyanúsítottak diákokat, tanárokat és iskolai személyzetet, sőt őrizetbe is vettek tanulókat. Vannak, akik már nem is beszélnek egymással.
