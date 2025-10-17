Ft
Franciaország hamis vád rasszizmus

Rasszista fenyegetést hazudott egy marokkói eredetű tanárnő Franciaországban – oda az iskola oktatási közössége

2025. október 17. 18:50

A 43 éves nő – akit a múltbeli traumákó miatt „pszichológiailag törékenynek” neveznek – jelentős következményekkel néz szembe.

2025. október 17. 18:50
null

Egy marokkói származású tanárnőt a franciaországi Libourne városából börtönbüntetésre ítéltek súlyos csalás és hamis bejelentés miatt, miután kiderült, hogy ő állt a rasszista halálos fenyegetések mögött, amelyeket aztán jelentett a rendőrségnek – írja a RMX News.

Az általa kitalált fenyegetések az egész iskolát káoszba sodorták, és számos hamis vádhoz vezettek az iskola tagjai ellen.

A France Bleu média jelentése szerint a 43 éves nő – akit a múltbeli traumák (balesetek, szexuális zaklatás stb.) miatt „pszichológiailag törékenynek” neveznek – jelentős következményekkel néz szembe.

A Jean Monnet Középiskola tanárnőjét a libourne-i bíróság 13 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. Öt évre eltiltották a tanári munkától, pszichológiai kezelésen kell részt vennie, és kártalanítania kell az oktatási hatóságot a védelmére fordított forrásokért. Problémái ellenére a pszichiátriai vizsgálat megerősítette, hogy felelős a tetteiért, és nem szenved mentális betegségben.

Az ítélet kihirdetése után összeesett a tárgyalóteremben, amit kollégája, Thierry Crespin kazánkészítő tanár megrendezettnek minősített.

A marokkói származású nő a meghallgatás során bocsánatot kért 

  • a rendőrségtől, 
  • az oktatási hatóságtól és 
  • kollégáitól.

A tanárnő ezt mondta:

Nem tudom, mi járt a fejemben”,

és elmagyarázta, hogy a bizonyítékokat azért gyártotta, hogy beindítsa a nyomozást, amely a lezárás szélén állt.

Az ügyészség szerint a nő a hazugság spiráljába, áldozati személyiségbe keveredett.

A leleplezés miatt a kollégák úgy érezték, hogy becsapták őket. Corinne, egy laboráns, megosztotta mély árulásérzését: „Mindig a bizalmasa voltam a laborban, amikor problémái voltak. Eljött hozzám sírni, én bevittem a laborba és beszéltem vele. Becsapva érzem magam. Mindenkinek a saját verzióját adta elő az eseményekről, és soha nem mindannyian ugyanazt hallottuk. Tehát, összefoglalva, rájöttünk, hogy mindannyian becsaptak minket.”

Az ügy aláásta az iskola oktatási közösségét. 

Még mindig sok a feszültség. Gyanúsítottak diákokat, tanárokat és iskolai személyzetet, sőt őrizetbe is vettek tanulókat. Vannak, akik már nem is beszélnek egymással.

 

A nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

 

Ergit
2025. október 17. 19:08
Az ilyen fehérjehalmaz aljas! Soha többé nem szabad senkit sem tanítania, nem csak 5 évre kell eltiltani, hanem örökre és nem felfüggesztett kellett volna kapnia, hanem tényleges börtönbüntetést, min. 10 évet!! Vagy ki kell toloncolni Marokkóba!!!
Válasz erre
0
0
meteor
•••
2025. október 17. 19:04 Szerkesztve
És most besétál a munkaügyi központba és az állam elkezdi folyósítani neki a munkanélüli segélyt. 😃
Válasz erre
1
0
templar62
2025. október 17. 19:01
EU punijó ?
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. október 17. 18:56
Marokkói....
Válasz erre
3
0
