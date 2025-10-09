Putyin elismerte: az orosz légvédelem lőtte le az azeri utasszállítót

Vlagyimir Putyin csütörtökön elismerte, hogy az orosz légvédelem tavaly decemberben egy ukrán drón ellen indított rakétákat, amelyek a Groznijba tartó Azerbaijan Airlines járat mellett robbantak fel – írta meg az AP News. A detonáció okozta a tragédiát, amelyben 38 ember vesztette életét.

Az orosz elnök bejelentette, hogy a felelősöket megbüntetik, az áldozatok hozzátartozói pedig kártérítést kapnak.

Putyin az eset kapcsán hozzátette, hogy a rakéták a leszállásra készülő gép közelében robbantak fel. Eközben Azerbajdzsán perre készül Oroszország ellen. Az orosz elnök a bejelentéskor Dusanbében tartózkodott, ahol a volt szovjet tagköztársaságok csúcstalálkozóján vett részt, és találkozott Ilham Alijev azerbajdzsáni elnökkel.

Nyitókép: Grigory SYSOYEV / POOL / AFP

