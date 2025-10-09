Ft
Putyin elismerte: az orosz légvédelem lőtte le az azeri utasszállítót

2025. október 09. 20:31

Az orosz elnök bejelentette, hogy a felelősöket megbüntetik, az áldozatok hozzátartozói pedig kártérítést kapnak.

2025. október 09. 20:31
Vlagyimir Putyin csütörtökön elismerte, hogy az orosz légvédelem tavaly decemberben egy ukrán drón ellen indított rakétákat, amelyek a Groznijba tartó Azerbaijan Airlines járat mellett robbantak fel – írta meg az AP News. A detonáció okozta a tragédiát, amelyben 38 ember vesztette életét. 

Az orosz elnök bejelentette, hogy a felelősöket megbüntetik, az áldozatok hozzátartozói pedig kártérítést kapnak.

Putyin az eset kapcsán hozzátette, hogy a rakéták a leszállásra készülő gép közelében robbantak fel. Eközben Azerbajdzsán perre készül Oroszország ellen. Az orosz elnök a bejelentéskor Dusanbében tartózkodott, ahol a volt szovjet tagköztársaságok csúcstalálkozóján vett részt, és találkozott Ilham Alijev azerbajdzsáni elnökkel.

Nyitókép: Grigory SYSOYEV / POOL / AFP

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
B_kanya
2025. október 09. 21:37
"Himiko 2025. október 09. 20:51 • Szerkesztve apró megjegyzés hozzá, más hírportálok fordítása szerint nem elismerte, hogy lelőtték a gépet. Hanem bocsánatot kért." Érdekes ez, mert szétcsapták az azeri maffiát otthon, fuckrajnában Alijevék finomítóját, meg nem engedték be az azeri zöldséget és gyümölcsöt, miután az azeriek átengedtek ezt-azt a légterükön. Most felkínálnak egy jutalomfalatkák az oroszok.
Válasz erre
0
0
B_kanya
2025. október 09. 21:34
A greczizsótibácsi szerint Putyler maga indította a rakétát. Rendelj pizzát rejszführer, csak képet ne küldj.
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
2025. október 09. 20:55
Zorbán vót!
Válasz erre
1
0
Himiko
•••
2025. október 09. 20:51 Szerkesztve
apró megjegyzés hozzá, más hírportálok fordítása szerint nem elismerte, hogy lelőtték a gépet. Hanem bocsánatot kért. Így torzít a nyugati média. - apró hírmorzsa amit nem fognak leírni: Trump nobel békedíjra akarta jelöltetni magát, mert békét kötetet Örményország és Azerbajdzsán között. Örményországot a Franciák környékezték meg először és kezdték el felfegyverezni. Azerbajdzsán Amerika környékezte meg. Már ott tartanak, hogy Ukrajnához hasonló stílusban nyilatkoznak Oroszországról. Legújabb cikkekben, már második Ukrajna-ként írnak Azerbajdzsán-ról, mivel Oroszország elkezdte felfegyverezni Örményországot (nemrég lőtt szét azeri fegyverszállítmányt Ukrajnában).
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!