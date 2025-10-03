Addig provokálta a Trump-szimpatizáns fiatalt egy nő, amíg elő nem került a paprikaspray, a többi már történelem (VIDEÓ)

Azért terjed a politikai erőszak, mert a gyenge képességűek félnek?
Talán lassan azok is belátják, hogy a szólásszabadság radikális korlátozása több kárt okozott, mint előnyt, akik valaha ebben a megoldásban hittek. Kakuk Lilla írása.
Szétdúlta a békésen üldögélő MAGA-aktivisták holmiját, egyiküket fel is lökte.
A Fox News riportja szerint Cam Higby, a jobboldali Turning Point USA egyik alapítója, és a jelenleg az Egyesült Államokban zajló, a politikai erőszak ellen tüntető „Fearless Tour” megmozdulássorozat egyik szervezője azt állítja, hogy egy nő megtámadta őt a Union Station közelében, Washington D.C.-ben. A tettlegességgel vádolt nő egy Trump-ellenes tüntetés résztvevője volt, a megtámadott aktivista az ő sátruk mellé települt ki, hogy erőszakmentes politikai vitát kezdeményezzen.
A nő a helyszínen készült felvételek tanúsága szerint
fellökte a kempingszékben ülő fiatalembert, elvette a MAGA-sapkáját, majd azzal kezdte ütlegelni.
Minderre azt követően került sor, hogy a fiatal fekete nő – a nemrég meggyilkolt Charlie Kirkre utalva – a Trump-szimpatizánsok arcába üvöltötte, hogy
Menj haza, Charlie!”
A jelenetet felvette egy járókelő, a képsorok alapján Higby többször szólt a nőnek, hogy hagyja abba a heccelést, a fizikai támadás után pedig paprikasprével védekezett. A rendőrség később őt és a mellette ülő férfit sértettként hallgatta ki,
az erőszakoskodó nő pedig szövetségi vádemeléssel nézhet szembe.
A Fox Newsnak adott telefonos interjúban Higby elmondta:
Egy ponton leereszkedett a térdére (...) szándékosan elkezdett hozzánk nyúlni és kiabált velünk. Megmondtam neki, hogy lépjen hátra és ne érjen hozzám, erre megtámadott.”
A rendőrségi intézkedésről Higby úgy számolt be, hogy a nő ellenszegült a letartóztatásnak, és „négy szövetségi rendőrnek” kellett lefognia.
A Park Police egyelőre nem erősítette meg, hogy vádat emelnek-e az ügyben.
Cam Higby egy ismert amerikai jobboldali, politikai aktivista, aki a Turning Point USA alapítójaként, Charlie Kirk emlékére indított nyilvános vitasorozatot az egyetemi kampuszokon.
A rendezvénysorozat célja a „baloldali erőszak” leleplezése és a békés vita népszerűsítése. Higby korábban is elszenvedett hasonló támadásokat: júniusban például Seattle-ben három férfi támadta meg, ami után kórházi ellátásra szorult. Az aktivista akkor is paprikasprét használt önvédelemként.
