Ft
Ft
14°C
4°C
Ft
Ft
14°C
4°C
10. 03.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 03.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
politikai erőszak Charlie Kirk Cam Higby Washington D.C. Egyesült Államok

Addig provokálta a Trump-szimpatizáns fiatalt egy nő, amíg elő nem került a paprikaspray, a többi már történelem (VIDEÓ)

2025. október 03. 18:26

Szétdúlta a békésen üldögélő MAGA-aktivisták holmiját, egyiküket fel is lökte.

2025. október 03. 18:26
null

A Fox News riportja szerint Cam Higby, a jobboldali Turning Point USA egyik alapítója, és a jelenleg az Egyesült Államokban zajló, a politikai erőszak ellen tüntető „Fearless Tour” megmozdulássorozat egyik szervezője azt állítja, hogy egy nő megtámadta őt a Union Station közelében, Washington D.C.-ben. A tettlegességgel vádolt nő egy Trump-ellenes tüntetés résztvevője volt, a megtámadott aktivista az ő sátruk mellé települt ki, hogy erőszakmentes politikai vitát kezdeményezzen.

A politikai erőszak ellen küzdő Cam Higby
Cam Higby
Forrás: X

A nő a helyszínen készült felvételek tanúsága szerint

fellökte a kempingszékben ülő fiatalembert, elvette a MAGA-sapkáját, majd azzal kezdte ütlegelni.

Minderre azt követően került sor, hogy a fiatal fekete nő – a nemrég meggyilkolt Charlie Kirkre utalva – a Trump-szimpatizánsok arcába üvöltötte, hogy

Menj haza, Charlie!”

A jelenetet felvette egy járókelő, a képsorok alapján Higby többször szólt a nőnek, hogy hagyja abba a heccelést, a fizikai támadás után pedig paprikasprével védekezett. A rendőrség később őt és a mellette ülő férfit sértettként hallgatta ki,

az erőszakoskodó nő pedig szövetségi vádemeléssel nézhet szembe.

Mi vezetett az erőszakhoz?

A Fox Newsnak adott telefonos interjúban Higby elmondta:

Egy ponton leereszkedett a térdére (...) szándékosan elkezdett hozzánk nyúlni és kiabált velünk. Megmondtam neki, hogy lépjen hátra és ne érjen hozzám, erre megtámadott.”

A rendőrségi intézkedésről Higby úgy számolt be, hogy a nő ellenszegült a letartóztatásnak, és „négy szövetségi rendőrnek” kellett lefognia.

A Park Police egyelőre nem erősítette meg, hogy vádat emelnek-e az ügyben.

Cam Higby egy ismert amerikai jobboldali, politikai aktivista, aki a Turning Point USA alapítójaként, Charlie Kirk emlékére indított nyilvános vitasorozatot az egyetemi kampuszokon.

A rendezvénysorozat célja a „baloldali erőszak” leleplezése és a békés vita népszerűsítése. Higby korábban is elszenvedett hasonló támadásokat: júniusban például Seattle-ben három férfi támadta meg, ami után kórházi ellátásra szorult. Az aktivista akkor is paprikasprét használt önvédelemként.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Cam Higby / X

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
SCsá
2025. október 03. 19:07
A Baloldalon minden nő ilyen rusnya?
Válasz erre
0
0
clark
2025. október 03. 19:03
Hát úgy látszik hogy a néger nénye be volt drogozva, mininum piálva. Kijárt neki a paprika. A pennájába is mehetett volna egy adag.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!