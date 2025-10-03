Addig provokálta a Trump-szimpatizáns fiatalt egy nő, amíg elő nem került a paprikaspray, a többi már történelem (VIDEÓ)

A Fox News riportja szerint Cam Higby, a jobboldali Turning Point USA egyik alapítója, és a jelenleg az Egyesült Államokban zajló, a politikai erőszak ellen tüntető „Fearless Tour” megmozdulássorozat egyik szervezője azt állítja, hogy egy nő megtámadta őt a Union Station közelében, Washington D.C.-ben. A tettlegességgel vádolt nő egy Trump-ellenes tüntetés résztvevője volt, a megtámadott aktivista az ő sátruk mellé települt ki, hogy erőszakmentes politikai vitát kezdeményezzen.

Cam Higby

Forrás: X

A nő a helyszínen készült felvételek tanúsága szerint

fellökte a kempingszékben ülő fiatalembert, elvette a MAGA-sapkáját, majd azzal kezdte ütlegelni.

Minderre azt követően került sor, hogy a fiatal fekete nő – a nemrég meggyilkolt Charlie Kirkre utalva – a Trump-szimpatizánsok arcába üvöltötte, hogy