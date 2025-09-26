Azért terjed a politikai erőszak, mert a gyenge képességűek félnek?

A szerző a Magyar Külügyi Intézet munkatársa

A polarizáció kétségtelenül az elmúlt évtized politikai hívószava volt. Uralta a szalagcímeket és a konferenciák programját – olyan beszédtéma volt, amelyet bármikor elő lehetett húzni, ha valakinek elfogytak az ötletei egy beszélgetésben.

Mert függetlenül attól, hogy a másik ember a politikai spektrum melyik oldalán állt, milyen nemzetiségű vagy vallású volt, abban biztosan egyetértett, hogy a polarizáció a nyugati társadalmak, különösen az Egyesült Államok legfőbb betegsége.

Charlie Kirk amerikai konzervatív kommentátor meggyilkolása kapcsán ismét felizzott a polarizáltsággal kapcsolatos vita - ezer csatornán zúdultak az ezzel kapcsolatos vélemények, sok esetben sajnálatos módon Kirk „megosztó” és „polarizáló” személyiségét okolva. De mit is jelent az, hogy polarizáció és mi a baj vele?

Egy internetes értelmező szótár szerint a polarizáció „ellentétes álláspontok, egymással szemben álló csoportok kialakulása, kikristályosodása”. Azt jelenti tehát, hogy bizonyos csoportoknak különböző álláspontjuk van. Egy másik, a HVG-ben megjelent szakmai vélemény szerint: „A polarizáció azt jelenti, hogy két, egymástól markánsan elkülönülő tábor áll szemben egymással, amelyek a legelemibb kérdésekben sem találnak közös pontokat.” Úgy tűnik tehát, hogy a polarizáció fogalmi meghatározásától egészen könnyű eljutni a táborokig és pártokig, amelyek – utóbbiak legalább is - a politikai váltógazdaságra épülő demokráciák alapelemei.