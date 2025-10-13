Pokollá teszik az ukránok életét ezen a télen az oroszok

Ukrajna komoly kihívásokkal néz szembe a közelgő tél előtt, miután Oroszország ismét célba vette az ország energia-infrastruktúráját – figyelmeztetett az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) elnöke, Odile Renaud-Basso.

Elmondása szerint Kijev „néhány nappal ezelőtt még jól felkészült” volt a télre, de az olaj- és gázlétesítményeket ért újabb orosz rakétacsapások „új kihívást” jelentenek.

A támadások több régiót, köztük a fővárost is sötétségbe borították.

Renaud-Basso kiemelte, hogy az EBRD az elmúlt hónapokban szorosan együttműködött az ukrán Naftogaz vállalattal annak érdekében, hogy elegendő gáztartalék álljon rendelkezésre a fűtési szezonra.

Most azonban az orosz támadások súlyosan károsították az ország gáztermelését: a Poltava és Harkiv térségét ért csapások az ukrán gáztermelés közel 60 százalékát érintették, bár ezt hivatalosan még nem erősítették meg. A Naftogaz vezérigazgatója, Szerhij Koreckij szerint ez volt