Pokollá teszik az ukránok életét ezen a télen az oroszok

Putyin haragja nagyon hamar utolérte Ukrajnát: iszonyú pusztítást vitt végbe az orosz hadsereg
Brit és ukrán katonatisztek is életüket vesztették.
A lakosság nagyon fog szenvedni.
Ukrajna komoly kihívásokkal néz szembe a közelgő tél előtt, miután Oroszország ismét célba vette az ország energia-infrastruktúráját – figyelmeztetett az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) elnöke, Odile Renaud-Basso.
Elmondása szerint Kijev „néhány nappal ezelőtt még jól felkészült” volt a télre, de az olaj- és gázlétesítményeket ért újabb orosz rakétacsapások „új kihívást” jelentenek.
A támadások több régiót, köztük a fővárost is sötétségbe borították.
Renaud-Basso kiemelte, hogy az EBRD az elmúlt hónapokban szorosan együttműködött az ukrán Naftogaz vállalattal annak érdekében, hogy elegendő gáztartalék álljon rendelkezésre a fűtési szezonra.
Most azonban az orosz támadások súlyosan károsították az ország gáztermelését: a Poltava és Harkiv térségét ért csapások az ukrán gáztermelés közel 60 százalékát érintették, bár ezt hivatalosan még nem erősítették meg. A Naftogaz vezérigazgatója, Szerhij Koreckij szerint ez volt
a háború kezdete óta a legnagyobb támadás a gázkitermelő infrastruktúra ellen.”
Az EBRD eddig több mint 8,3 milliárd eurót fektetett Ukrajnába a háború 2022-es kirobbanása óta, elsősorban az energiaellátás, a bankrendszer és az agrárszektor megerősítésére.
Renaud-Basso hangsúlyozta, hogy Ukrajna „rendkívül hatékonyan reagált” az eddigi támadásokra: gyorsan helyreállította az energiahálózat kulcselemeit, védelmi menedékeket épített és elkezdte decentralizálni az energiaellátást, hogy csökkentse a kockázatokat.
Ugyanakkor figyelmeztetett:
néhány napja Ukrajna a gázrendszer elleni eddigi legnagyobb támadást szenvedte el, ami ismét új kihívást teremtett.”
A bank most új, sürgősségi finanszírozást nyújt a Naftogaz számára, hogy pótolja a kieső földgázt, miközben az ország a tél folyamán legalább 13,2 milliárd köbméter gázt igényel a lakosság, az iskolák és a kórházak fűtéséhez.
Az EBRD elnöke hozzátette:
a szervezet évente legalább 3 milliárd eurót kíván fordítani Ukrajna háború utáni újjáépítésére, de ennek feltétele, hogy tartós béke jöjjön létre.
„A valódi újjáépítéshez elengedhetetlen, hogy biztosan tudjuk: a háború nem kezdődik újra” – fogalmazott Renaud-Basso.
