10. 13.
hétfő
háború Ukrajna Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank Naftogaz infrastruktúra

Pokollá teszik az ukránok életét ezen a télen az oroszok

2025. október 13. 14:01

A lakosság nagyon fog szenvedni.

2025. október 13. 14:01
null

Ukrajna komoly kihívásokkal néz szembe a közelgő tél előtt, miután Oroszország ismét célba vette az ország energia-infrastruktúráját – figyelmeztetett az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) elnöke, Odile Renaud-Basso.

Elmondása szerint Kijev „néhány nappal ezelőtt még jól felkészült" volt a télre, de az olaj- és gázlétesítményeket ért újabb orosz rakétacsapások „új kihívást" jelentenek. 

A támadások több régiót, köztük a fővárost is sötétségbe borították.

Renaud-Basso kiemelte, hogy az EBRD az elmúlt hónapokban szorosan együttműködött az ukrán Naftogaz vállalattal annak érdekében, hogy elegendő gáztartalék álljon rendelkezésre a fűtési szezonra. 

Most azonban az orosz támadások súlyosan károsították az ország gáztermelését: a Poltava és Harkiv térségét ért csapások az ukrán gáztermelés közel 60 százalékát érintették, bár ezt hivatalosan még nem erősítették meg. A Naftogaz vezérigazgatója, Szerhij Koreckij szerint ez volt 

a háború kezdete óta a legnagyobb támadás a gázkitermelő infrastruktúra ellen."

Az EBRD eddig több mint 8,3 milliárd eurót fektetett Ukrajnába a háború 2022-es kirobbanása óta, elsősorban az energiaellátás, a bankrendszer és az agrárszektor megerősítésére. 

Renaud-Basso hangsúlyozta, hogy Ukrajna „rendkívül hatékonyan reagált" az eddigi támadásokra: gyorsan helyreállította az energiahálózat kulcselemeit, védelmi menedékeket épített és elkezdte decentralizálni az energiaellátást, hogy csökkentse a kockázatokat. 

Ugyanakkor figyelmeztetett: 

néhány napja Ukrajna a gázrendszer elleni eddigi legnagyobb támadást szenvedte el, ami ismét új kihívást teremtett."

A bank most új, sürgősségi finanszírozást nyújt a Naftogaz számára, hogy pótolja a kieső földgázt, miközben az ország a tél folyamán legalább 13,2 milliárd köbméter gázt igényel a lakosság, az iskolák és a kórházak fűtéséhez. 

Az EBRD elnöke hozzátette: 

a szervezet évente legalább 3 milliárd eurót kíván fordítani Ukrajna háború utáni újjáépítésére, de ennek feltétele, hogy tartós béke jöjjön létre.

 „A valódi újjáépítéshez elengedhetetlen, hogy biztosan tudjuk: a háború nem kezdődik újra" – fogalmazott Renaud-Basso.

Nyitókép: Robert Nemeti / AFP

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
fogas paduc
2025. október 13. 16:09
Mivel a nagyhatótálvolságú nyugati - amcsi fegyvereket kezelni csak nyugati - amcsi szakemberek tudják, -- ezek általában frissen leszerelt volt nyugati katonák, az oroszok bejelentették, hogy teljesen legitim célpontnak tekintik Ukrajna területén levő , ezen szakembereket összegyűjtő logisztikai helyeket. A svédek pl már nem nagyon küldözgetnek drónkiképzőket Ukrajnába a poltavai incidens után...
Vasalo
2025. október 13. 16:00
Ezért könyörög a kijevi zsido TRUMPNAK, hogy probálja megállitani az oroszokat, mert az ukrán "gyözelmek" egyre több evakuáciot jelentenek és Donbaszban mar a halottakat sem tudják elhordani. Szörnyü és ez a barom az utolso ukrán katonáig szeretne harcolni, de utána ki felett akarna uralkodni, ha túléli ezeket a "gyözelmeket"
hexahelicene
•••
2025. október 13. 15:32 Szerkesztve
FeketeFehér 2025. október 13. 14:46 És Nógrádi Gyuri bácsi azt elmondta, hogy miért pusztítja Putyin az ukránokat? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nem szoktam provokatív kérdésekre válaszolni, de most kivételt teszek. 1. Nem "Gyuri bácsi", hanem György, Ő nagy tudású ember, add meg a tiszteletet. 2. 8 év alatt 12000+ orosz ajkút gyilkoltatott le a neonáci kijevi rezsim a Donyec medencében nehézfegyverzet és légierő (!) alkalmazásával. 3. A jó Putyin elnök "betegesen" figyel arra, hogy minimalizálja a civil áldozatok számát. Nézz meg egy izraeli légicsapást, 100-150 civil halott baszki.
VeressZoltán
2025. október 13. 15:17
Akkor ne kezdjétek újra!
