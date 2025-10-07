Összeomló vásárlókedv Romániában – az adóemelés letörte a fogyasztást

Rettegnek a románok: Ausztria módszerét vetette be Orbán Viktor
Megkongatta a vészharangot a román professzor.
A román kormány nyári adóemelése és a gyengülő bizalom látványosan visszavetette a román lakosság vásárlási kedvét. Az augusztusi kiskereskedelmi forgalom 4 százalékkal esett vissza – ilyen mértékű zuhanást legutóbb a 2008–2009-es válság idején mértek.
Súlyos figyelmeztetést kaptak a román döntéshozók:
az augusztusi kiskereskedelmi forgalom 4 százalékkal esett vissza, ami a járványidőszakot nem számítva a legnagyobb havi csökkenés a 2008-as pénzügyi válság óta.
Az ING Bank elemzése szerint a fogyasztás gyengülésének két fő oka van: a kormányzati adóemelések hatása és a tavalyi erőteljes növekedésből fakadó bázishatás.
A román statisztikai hivatal ráadásul a júliusi adatot is lefelé módosította – a korábban közölt növekedés helyett 0,7 százalékos visszaesést mutattak ki, ami tovább rontja a harmadik negyedéves kilátásokat.
A részletes adatok szerint a forgalom minden fő kategóriában csökkent: az élelmiszerek eladása 3,4 százalékkal, a nem élelmiszertermékeké 3,0 százalékkal, az üzemanyag-értékesítés pedig 2,9 százalékkal esett havi alapon.
Éves összevetésben 2,2 százalékos visszaesés látszik, ami szintén az elmúlt évek egyik leggyengébb teljesítménye. Az ING elemzői szerint a nyári hónapokban megfigyelt előrehozott vásárlási hullám – amelyet az adóemelésektől való félelem váltott ki – mesterségesen felfújta a korábbi adatokat, most pedig ennek a technikai korrekciója is lefelé húzza a statisztikákat.
A gazdasági háttér azonban ennél mélyebb problémákat jelez:
a fogyasztói bizalom romlása, a munkanélküliségi félelmek és a megnövekedett adóterhek együttese miatt a háztartások visszafogták a költekezést.
Az elmúlt év erőteljes hitelezési hulláma után sokan már nem tudják vagy nem merik tovább növelni kiadásaikat. A nem-élelmiszer kiskereskedelem tavaly még 14,3 százalékkal bővült, idén viszont már csak 5,8 százalékos pluszt mutat – ez is azt jelzi, hogy a lakossági vásárlóerő kezdi elveszíteni a lendületét.
A szakértők szerint az augusztusi 4 százalékos visszaesés még nem a gazdaság összeomlását, inkább egy fájdalmas korrekciót jelent, de a trend aggasztó.
A harmadik negyedévben a belső kereslet gyengülése lesz a fő kockázat, a fogyasztói óvatosság pedig várhatóan kitart az év végéig, sőt 2026 elejéig is.
A következő hónapokban a munkaerőpiac állapota, a bizalmi indexek alakulása és a kormány adópolitikája döntheti el, hogy a mostani lassulás átmeneti lesz-e, vagy tartós törés következik be a román gazdasági növekedésben.
Nyitókép: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP