Összeomló vásárlókedv Romániában – az adóemelés letörte a fogyasztást

Súlyos figyelmeztetést kaptak a román döntéshozók:

az augusztusi kiskereskedelmi forgalom 4 százalékkal esett vissza, ami a járványidőszakot nem számítva a legnagyobb havi csökkenés a 2008-as pénzügyi válság óta.

Az ING Bank elemzése szerint a fogyasztás gyengülésének két fő oka van: a kormányzati adóemelések hatása és a tavalyi erőteljes növekedésből fakadó bázishatás.

A román statisztikai hivatal ráadásul a júliusi adatot is lefelé módosította – a korábban közölt növekedés helyett 0,7 százalékos visszaesést mutattak ki, ami tovább rontja a harmadik negyedéves kilátásokat.

A részletes adatok szerint a forgalom minden fő kategóriában csökkent: az élelmiszerek eladása 3,4 százalékkal, a nem élelmiszertermékeké 3,0 százalékkal, az üzemanyag-értékesítés pedig 2,9 százalékkal esett havi alapon.