Ft
Ft
11°C
7°C
Ft
Ft
11°C
7°C
10. 07.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 07.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
mélyponton kiskereskedelmi forgalom állapot Románia

Összeomló vásárlókedv Romániában – az adóemelés letörte a fogyasztást

2025. október 07. 11:35

A román kormány nyári adóemelése és a gyengülő bizalom látványosan visszavetette a román lakosság vásárlási kedvét. Az augusztusi kiskereskedelmi forgalom 4 százalékkal esett vissza – ilyen mértékű zuhanást legutóbb a 2008–2009-es válság idején mértek.

2025. október 07. 11:35
null

Súlyos figyelmeztetést kaptak a román döntéshozók: 

az augusztusi kiskereskedelmi forgalom 4 százalékkal esett vissza, ami a járványidőszakot nem számítva a legnagyobb havi csökkenés a 2008-as pénzügyi válság óta. 

Az ING Bank elemzése szerint a fogyasztás gyengülésének két fő oka van: a kormányzati adóemelések hatása és a tavalyi erőteljes növekedésből fakadó bázishatás. 

A román statisztikai hivatal ráadásul a júliusi adatot is lefelé módosította – a korábban közölt növekedés helyett 0,7 százalékos visszaesést mutattak ki, ami tovább rontja a harmadik negyedéves kilátásokat.

A részletes adatok szerint a forgalom minden fő kategóriában csökkent: az élelmiszerek eladása 3,4 százalékkal, a nem élelmiszertermékeké 3,0 százalékkal, az üzemanyag-értékesítés pedig 2,9 százalékkal esett havi alapon. 

Éves összevetésben 2,2 százalékos visszaesés látszik, ami szintén az elmúlt évek egyik leggyengébb teljesítménye. Az ING elemzői szerint a nyári hónapokban megfigyelt előrehozott vásárlási hullám – amelyet az adóemelésektől való félelem váltott ki – mesterségesen felfújta a korábbi adatokat, most pedig ennek a technikai korrekciója is lefelé húzza a statisztikákat.

Ezt is ajánljuk a témában

A gazdasági háttér azonban ennél mélyebb problémákat jelez: 

a fogyasztói bizalom romlása, a munkanélküliségi félelmek és a megnövekedett adóterhek együttese miatt a háztartások visszafogták a költekezést. 

Az elmúlt év erőteljes hitelezési hulláma után sokan már nem tudják vagy nem merik tovább növelni kiadásaikat. A nem-élelmiszer kiskereskedelem tavaly még 14,3 százalékkal bővült, idén viszont már csak 5,8 százalékos pluszt mutat – ez is azt jelzi, hogy a lakossági vásárlóerő kezdi elveszíteni a lendületét.

A szakértők szerint az augusztusi 4 százalékos visszaesés még nem a gazdaság összeomlását, inkább egy fájdalmas korrekciót jelent, de a trend aggasztó.

A harmadik negyedévben a belső kereslet gyengülése lesz a fő kockázat, a fogyasztói óvatosság pedig várhatóan kitart az év végéig, sőt 2026 elejéig is. 

A következő hónapokban a munkaerőpiac állapota, a bizalmi indexek alakulása és a kormány adópolitikája döntheti el, hogy a mostani lassulás átmeneti lesz-e, vagy tartós törés következik be a román gazdasági növekedésben.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
faramuci
2025. október 07. 12:25
Jó a cikk,de a képen biztos hogy "adófizetők" szerepelnek???😁
Válasz erre
3
0
gyozoporgorugasa
•••
2025. október 07. 12:25 Szerkesztve
B_kanya 2025. október 07. 11:51 gyozoporgorugasa 2025. október 07. 11:42 "Ez a kép csenyétén készülhetett viktor szülőhelyén,A fideszre szavazók aránya ott 100%volt.😂😂🤣👍" A büdös szájú agyhalott cigányozás közben elfelejti, hogy Csenyétén 2019-ig maszopos polgi volt Na, de hát már új rágalomra se fussa."" 🤣🤣🤣😂👍Te tudod te élsz ott látod te nem felejtesz.🤣🤣😂👍Kiscsalád rendben van? mind a 8 gyereked iskolázatlan?🤣🤣✌ Cigányozás közben????????????????🤣🤣🤣😂😂👍👍Ki a faszom rakta ki ezt a képet, ha nem ti a mandinernél?🤣🤣🤣😂😂😊😊✌
Válasz erre
0
2
Karvaly
2025. október 07. 11:58
Azért nem aggódom a baloldali ideológusokért, akik eddig a romániai fogyasztásra elköltött összeget "vásárlóerő"-ként azonosították: majd keresnek egy másik statisztikát, amiből kihozhatják, hogy akkor is nekik van igazuk, Romániával kapcsolatban pedig úgy tesznek, mintha soha egy szóval sem említették volna. Mindig ezt csinálják, ha egy dologgal megbuknak, "van mááásik", és elővesznek egy másikat - a lényeg a tematizálás.
Válasz erre
7
0
konzekvencia
2025. október 07. 11:57
"A román kormány nyári adóemelése és a gyengülő bizalom látványosan visszavetette a román lakosság vásárlási kedvét." Ja. Bezzegoláhiában vége a bulinak. Rájöttek, hogy hitelből nem lehet ezt sokáig tolni. Na, libsikéim, most jöhet a bezzegoláhiázás.
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!