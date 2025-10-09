Ft
Összeakasztotta a szarvát Szerbia és Törökország: Ankara fokozza a katonai feszültséget a Balkánon

2025. október 09. 10:43

A szerb elnök szerint Koszovó felfegyverzése újabb konfliktusokat idézhet elő.

2025. október 09. 10:43
null

Aleksandar Vučić szerb elnök élesen bírálta Törökországot, amiért fegyvereket szállít Koszovónak, és ezzel szerinte megsérti az ENSZ-határozatokat, valamint aláássa a Nyugat-Balkán biztonságát – írta meg a Politico.

A szerb államfő szerint Ankara magatartása „durva jogsértés” és azt mutatja, hogy „nem a békét, hanem a befolyás növelését” keresi a térségben.

Vučić kijelentése szerint Törökország lépése ellentétes az ENSZ Biztonsági Tanács 1244-es határozatával, amely a koszovói fegyverkezést csak nemzetközi biztonsági erők számára engedélyezi. A szerb elnök szerint Pristina felfegyverzése újabb feszültségekhez vezethet, és veszélybe sodorhatja a szerb kisebbséget Észak-Koszovóban.

Törökország ugyanakkor Koszovó egyik legnagyobb támogatója: elsőként ismerte el annak 2008-as függetlenségét, és azóta is stratégiai szövetségesének tekinti. 2024 januárjában Ankarában egy katonai együttműködési megállapodást is alá írtak, amely a fegyvereladásokat, közös gyakorlatokat és kiképzéseket is magában foglalja.

Belgrád szerint ez a politika veszélyes precedenst teremt, mert a térség fegyverkezési versenyét erősíti. Vučić korábban Albániát és Horvátországot is azzal vádolta, hogy Koszovóval együtt fokozzák a katonai feszültséget a Balkánon.

A szerb vezetés álláspontja szerint a béke csak a nemzetközi jog betartásával és a párbeszéd fenntartásával őrizhető meg. Belgrád továbbra is a tárgyalásos rendezést támogatja, ugyanakkor elutasít minden olyan lépést, amely az erőviszonyok mesterséges megváltoztatására vagy a térség destabilizálására irányul.

Nyitókép: Armend NIMANI / AFP

pipa89
2025. október 09. 11:21
Nekünk ez nem jó! Mindkét fél fontos, hogy az energiánk biztonságban legyen.
Válasz erre
2
0
Typhoon
2025. október 09. 11:12
Ami egyszer muszlim volt, az az Iszlám szerint mindig is az marad. Said Radwan a Krím-félszigettől Andalúziáig (Al-Andalus) húzza a határt. Ebbe beleesik a Balkán, és Magyarország is a török uralom miatt. Koszovó a kapu ami ki lett nyitva nekik.
Válasz erre
2
0
jóember
2025. október 09. 11:03
Én nem tudok együttérezni a szerbekkel, sőt, féljenek csak, megérdemlik! Még mindig nem tárták fel őszintén a délvidéki népírtást, elűztek sok magyart a háborújuk idején most szerbek élnek a házaikban. Hiába a látszat jóviszony, a sovinizmus ott él bennük. Annak sem örülök, hogy a törökök csinálják ott a feszkót, nem lenne jó egy újabb háború a szomszédban.
Válasz erre
0
0
tikkadt-szocske
2025. október 09. 10:59
Nem jó....ha Törökország és Szerbia EU tag akar lenni, akkor az oroszok kell megtámadják őket. Aztán egy kacsintás Ursulának és máris sínen van a dolog.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!