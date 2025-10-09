Összeakasztotta a szarvát Szerbia és Törökország: Ankara fokozza a katonai feszültséget a Balkánon

Megdöbbent a baloldali politikai elemző: Magyarország szomszédjában nem tüntethet mindenhol az ellenzék
Nagy Attila Tibor még a kulisszák mögé sem tudott bekukkantani.
A szerb elnök szerint Koszovó felfegyverzése újabb konfliktusokat idézhet elő.
Aleksandar Vučić szerb elnök élesen bírálta Törökországot, amiért fegyvereket szállít Koszovónak, és ezzel szerinte megsérti az ENSZ-határozatokat, valamint aláássa a Nyugat-Balkán biztonságát – írta meg a Politico.
A szerb államfő szerint Ankara magatartása „durva jogsértés” és azt mutatja, hogy „nem a békét, hanem a befolyás növelését” keresi a térségben.
Vučić kijelentése szerint Törökország lépése ellentétes az ENSZ Biztonsági Tanács 1244-es határozatával, amely a koszovói fegyverkezést csak nemzetközi biztonsági erők számára engedélyezi. A szerb elnök szerint Pristina felfegyverzése újabb feszültségekhez vezethet, és veszélybe sodorhatja a szerb kisebbséget Észak-Koszovóban.
Ezt is ajánljuk a témában
Nagy Attila Tibor még a kulisszák mögé sem tudott bekukkantani.
Törökország ugyanakkor Koszovó egyik legnagyobb támogatója: elsőként ismerte el annak 2008-as függetlenségét, és azóta is stratégiai szövetségesének tekinti. 2024 januárjában Ankarában egy katonai együttműködési megállapodást is alá írtak, amely a fegyvereladásokat, közös gyakorlatokat és kiképzéseket is magában foglalja.
Belgrád szerint ez a politika veszélyes precedenst teremt, mert a térség fegyverkezési versenyét erősíti. Vučić korábban Albániát és Horvátországot is azzal vádolta, hogy Koszovóval együtt fokozzák a katonai feszültséget a Balkánon.
A szerb vezetés álláspontja szerint a béke csak a nemzetközi jog betartásával és a párbeszéd fenntartásával őrizhető meg. Belgrád továbbra is a tárgyalásos rendezést támogatja, ugyanakkor elutasít minden olyan lépést, amely az erőviszonyok mesterséges megváltoztatására vagy a térség destabilizálására irányul.
Nyitókép: Armend NIMANI / AFP
***