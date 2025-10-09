Összeakasztotta a szarvát Szerbia és Törökország: Ankara fokozza a katonai feszültséget a Balkánon

Aleksandar Vučić szerb elnök élesen bírálta Törökországot, amiért fegyvereket szállít Koszovónak, és ezzel szerinte megsérti az ENSZ-határozatokat, valamint aláássa a Nyugat-Balkán biztonságát – írta meg a Politico.

A szerb államfő szerint Ankara magatartása „durva jogsértés” és azt mutatja, hogy „nem a békét, hanem a befolyás növelését” keresi a térségben.

Vučić kijelentése szerint Törökország lépése ellentétes az ENSZ Biztonsági Tanács 1244-es határozatával, amely a koszovói fegyverkezést csak nemzetközi biztonsági erők számára engedélyezi. A szerb elnök szerint Pristina felfegyverzése újabb feszültségekhez vezethet, és veszélybe sodorhatja a szerb kisebbséget Észak-Koszovóban.