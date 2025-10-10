Oroszországban kimondták: két ország akadályozza meg, hogy elszabaduljon a pokol Európában
„Meg akarják fosztani az Európai Unió tagjait a vétójogtól” – mondta Szergej Lavrov.
Van egy terület ahol a kelet jelentősen elhúzott, míg az Usa jelentős hátrányt halmozott fel.
Abban az esetben ha Oroszország sikeresen lerombolja Ukrajna áramellátó rendszerét, Ukrajnának onnantól gyakorlatilag muszáj lesz letennie a fegyvert, mivel harcképtelenek lesznek – erről Igeor Korotcsenkó orosz katonai elemző az MK.ru-nak, írja a Portfolio. Az orosz hadsereg péntekre virradóra is több csapást hajtott végre az ukrán energia-inftastruktúra ellen.
Közben az Atlantic Council tanulmánya szerint, míg az Egyesült Államok jelentősen lemaradást halmozott a hiperszonikus fegyverek és rakéták elleni védelmi rendszerek fejlesztésében, addig Kína és Oroszország ezen a téren előnyt élvezhet.
A tanulmányt az Axios szemlézte.
