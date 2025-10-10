Ft
10. 10.
péntek
Ukrajna Kína orosz-ukrán háború Oroszország fegyver

Orosz-ukrán háború: ezzel a húzással nyerheti meg Moszkva a háborút

2025. október 10. 07:12

Van egy terület ahol a kelet jelentősen elhúzott, míg az Usa jelentős hátrányt halmozott fel.

2025. október 10. 07:12
null

Abban az esetben ha Oroszország sikeresen lerombolja Ukrajna áramellátó rendszerét, Ukrajnának onnantól gyakorlatilag muszáj lesz letennie a fegyvert, mivel harcképtelenek lesznek – erről Igeor Korotcsenkó orosz katonai elemző az MK.ru-nak, írja a Portfolio. Az orosz hadsereg péntekre virradóra is több csapást hajtott végre az ukrán energia-inftastruktúra ellen. 

Közben az Atlantic Council tanulmánya szerint, míg az Egyesült Államok jelentősen lemaradást halmozott a hiperszonikus fegyverek és rakéták elleni védelmi rendszerek fejlesztésében, addig Kína és Oroszország ezen a téren előnyt élvezhet.

A tanulmányt az Axios szemlézte.

Nyitókép forrása: Gavriil GRIGOROV / POOL / AFP

 

Dixtroy
2025. október 10. 08:55
Még egy csodafegyvermegoldó fejtegetés. Nem tudom, hogy látjátok-e feleim szümütükkel, hogy az oroszok nem sietnek. Nem akarják a világ minden baját azonnal tegnapra megoldani. Nem ilyen lelkek. Beleöntik a háború nevű morzsolóba az embert, a pénzt, a felszerelést, és annyit haladnak, amennyit. Ahogy ötszáz éve csinálják. Ennyibe kerül? Da. Akkor ennyi megy bele. Eddig se bombázták le az erőműveket, most hirtelen nem is kezdenek ilyesmibe. Ha gond lenne, tuti megtennék. Nade akkor miért megy a cirkusz? Egy magyarázat van rá, akármilyen fura is, pénzügyileg nekik is megéri.
survivor
2025. október 10. 08:02
Vagy: teljes körű haború. 200.000 katona.
patriota-0
2025. október 10. 08:02
Mi az az Usa?
survivor
2025. október 10. 07:59
Putyin visszafogja magát...
