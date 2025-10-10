Orosz-ukrán háború: ezzel a húzással nyerheti meg Moszkva a háborút

Abban az esetben ha Oroszország sikeresen lerombolja Ukrajna áramellátó rendszerét, Ukrajnának onnantól gyakorlatilag muszáj lesz letennie a fegyvert, mivel harcképtelenek lesznek – erről Igeor Korotcsenkó orosz katonai elemző az MK.ru-nak, írja a Portfolio. Az orosz hadsereg péntekre virradóra is több csapást hajtott végre az ukrán energia-inftastruktúra ellen.

Közben az Atlantic Council tanulmánya szerint, míg az Egyesült Államok jelentősen lemaradást halmozott a hiperszonikus fegyverek és rakéták elleni védelmi rendszerek fejlesztésében, addig Kína és Oroszország ezen a téren előnyt élvezhet.

A tanulmányt az Axios szemlézte.