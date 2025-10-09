Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
10. 09.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 09.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tankalkatrész Németország gyár Görlitz

„Nincs ok az ünneplésre” – a németek nyitottak egy új harckocsigyárat, de nagyon nem örülnek neki

2025. október 09. 20:07

Az új gyár munkahelyet teremt, ugyanakkor a helyiek szemében a háborúba sodródás vízióját szimbolizálja.

2025. október 09. 20:07
null

A közel kétszáz éven át vasúti kocsik gyártásával foglalkozó – korábban a francia Alstom vállalat tulajdonában lévő – gyár gazdát cserélt, és ezentúl a KNDS nevű cég fog tankalkatrészeket gyártani a kelet-németországi Görlitzben található épületben – írta meg a New York Times. A lap szerint ez is jól mutatja, hogy Németország intenzív fegyverkezésbe kezdett, és a helyiek örömmel fogadták az ezzel megjelenő új munkahelyeket.

A beszámoló szerint a görlitzi lakosság ugyanakkor ambivalens érzésekkel fogadta az új kormány fegyverkezés iránti elhivatottságát: 

egyrészt örülnek a gazdasági növekedésnek és az új munkahelyeknek, amikkel a gyár megnyitása jár, ugyanakkor Görlitzben továbbra is erős háborúellenes hangulat uralkodik.

Sebastian Wippel, az AfD vezetője a helyi városi tanácsban úgy kommentálta a fegyvergyár megnyitásának hírét: „nincs ok az ünneplésre”. Ugyanakkor elismerte, hogy a munkahelyek megőrzésére, és a külföldi fegyvergyártóktól való függőség csökkentése szempontjából mégiscsak előnyös a gyár megnyitása.

A háborúellenes álláspontot képviselő AfD több mint ötven százalékos támogatottságnak örvend Görlitzben. A New York Times szerint azonban a pártnak kompromisszumot kell hoznia, ha szeretné megőrizni népszerűségét, az országos szintű közvélemény-kutatások szerint ugyanis sokan támogatják a  fegyverkezés növelését.

Nyitókép: Swen Pförtner / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

 

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!