„Nincs ok az ünneplésre” – a németek nyitottak egy új harckocsigyárat, de nagyon nem örülnek neki

A közel kétszáz éven át vasúti kocsik gyártásával foglalkozó – korábban a francia Alstom vállalat tulajdonában lévő – gyár gazdát cserélt, és ezentúl a KNDS nevű cég fog tankalkatrészeket gyártani a kelet-németországi Görlitzben található épületben – írta meg a New York Times. A lap szerint ez is jól mutatja, hogy Németország intenzív fegyverkezésbe kezdett, és a helyiek örömmel fogadták az ezzel megjelenő új munkahelyeket.

A beszámoló szerint a görlitzi lakosság ugyanakkor ambivalens érzésekkel fogadta az új kormány fegyverkezés iránti elhivatottságát:

egyrészt örülnek a gazdasági növekedésnek és az új munkahelyeknek, amikkel a gyár megnyitása jár, ugyanakkor Görlitzben továbbra is erős háborúellenes hangulat uralkodik.

Sebastian Wippel, az AfD vezetője a helyi városi tanácsban úgy kommentálta a fegyvergyár megnyitásának hírét: „nincs ok az ünneplésre”. Ugyanakkor elismerte, hogy a munkahelyek megőrzésére, és a külföldi fegyvergyártóktól való függőség csökkentése szempontjából mégiscsak előnyös a gyár megnyitása.

A háborúellenes álláspontot képviselő AfD több mint ötven százalékos támogatottságnak örvend Görlitzben. A New York Times szerint azonban a pártnak kompromisszumot kell hoznia, ha szeretné megőrizni népszerűségét, az országos szintű közvélemény-kutatások szerint ugyanis sokan támogatják a fegyverkezés növelését.