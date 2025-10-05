Ft
Chicago migrációpárti Nemzeti Gárda demokrata nagyváros

Kitört a káosz Chicagóban – Trump háromszáz gárdistát vezényelt a városba

2025. október 05. 10:06

Trump hadat üzent a törvénytelenségnek.

2025. október 05. 10:06
null

Donald Trump engedélyezte a Nemzeti Gárda háromszáz katonájának bevetését Chicagóban a rendfenntartás támogatására, azt követően, hogy a bevándorlási hatóságok összecsaptak a tüntetőkkel, és meglőttek egy fegyveres nőt, aki társaival autókkal hajtott neki a rendfenntartó erők járműveinek a demokrata vezetésű városban – számolt be a BBC.

Nemzeti Gárda
A Nemzeti Gárda bevetését a migránspárti tüntetések és zavargások elfajulása miatt látta Trump indokoltnak.
Forrás: OCTAVIO JONES / AFP

A Nemzeti Gárda a demokrata városvezetés mulasztásai miatt kerül bevetésre

Chicagóban megszaporodtak a migrációpárti tüntetések az Egyesült Államok Bevándorlási és Vámügyi Hatóságának létesítményei előtt, amelyek egyre erőszakosabbá váltak – írja a lap, Trump elnök pedig úgy döntött, nem vár tovább.

„A folyamatos erőszakos zavargások és törvénytelenség közepette, amelyeket a helyi politikai vezetők [köztük Pritzker kormányzó] nem voltak hajlandók megfékezni, Trump elnök 300 gárdista bevetését engedélyezte a szövetségi tisztviselők és vagyontárgyak védelmének érdekében”

 – nyilatkozta Abigail Jackson, a Fehér Ház szóvivője, és hozzátette – „Trump elnök nem fog szemet hunyni az amerikai városokat sújtó törvénytelenség felett”.

A hét elején az elnök a hadsereg magas rangú vezetőinek tartott beszédében kitért az amerikai városokban folyó katonai bevetésekre.

Elmondta, a nagyvárosok egyfajta gyakorlóterepként működhetnek az amerikai csapatok számára a belső ellenséggel vívott harcban, és a zavargások elfojtására. A demokrata vezetésű városokról azt mondta:

„Ezek nagyon veszélyes helyek, és egyenként fogunk rendet tenni bennük.”

Az amerikai elnök lassan egy hónapja folyamatosan figyelmeztet, hogy csapatokat küld Chicagóba, a túlzott mértéket öltött bűnözés és lövöldözések visszaszorítására. A múlt hónapban, a Labor Day (Munka napja) ünnepi hétvégéjén Chicagóban legalább 58 embert lőttek meg, nyolcan bele is haltak a sérüléseikbe.

Nem sokkal korábban Donald Trump az Oregon államban található Portlandbe vezényelt 200 egységet, amit egy szövetségi bíró ideiglenesen megakadályozott. A demokraták alkotmányellenesnek nevezik Trump intézkedését, így próbálva megakadályozni a Nemzeti Gárda bevetését az irányításuk alatt álló településeken.

Nyitókép: Yasin Ozturk / ANADOLU / Anadolu via AFP


 


 

5m007h 0p3ra70r
2025. október 05. 11:22
Évekig engedték beáromolni a szerencsétleneket azooból az országokból, ahol nekik köszönhetően nyomorogtak. Hogy amikor eljönnek ezek a napok, harcba küldhessék őket otthon a sajátjaik ellen.
Válasz erre
0
1
5m007h 0p3ra70r
2025. október 05. 11:19
Lesz itt megint polgárháború. Csak nem a rabszolgatartók vs felszabadítók, hanem homokos migrácsok vs normális emberek.
Válasz erre
0
0
lajajakab11apjavagyok
•••
2025. október 05. 11:11 Szerkesztve
Hagyni kell hagy öljék egymást a köcsög jenkik,nem kár értük.A világ legnagyobb geci bandája.Ha mind megdöglik azt sem bánom.
Válasz erre
1
1
Agricola
2025. október 05. 11:03
A "Demokraták" az irányításuk alatt álló településeken, hagyják őrjöngeni az anarchista csőcseléket. Ezek a Demokraták alkotmányellenesnek nevezik Trump intézkedését, miközben alkotmányosnak mondják az Egyesült Államok Bevándorlási és Vámügyi Hatóságának létesítményei előtti atrocitásokat, amelyek megbénítják az illegális migráció elleni működésüket.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!