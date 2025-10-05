Kitört a káosz Chicagóban – Trump háromszáz gárdistát vezényelt a városba

Donald Trump engedélyezte a Nemzeti Gárda háromszáz katonájának bevetését Chicagóban a rendfenntartás támogatására, azt követően, hogy a bevándorlási hatóságok összecsaptak a tüntetőkkel, és meglőttek egy fegyveres nőt, aki társaival autókkal hajtott neki a rendfenntartó erők járműveinek a demokrata vezetésű városban – számolt be a BBC.

A Nemzeti Gárda bevetését a migránspárti tüntetések és zavargások elfajulása miatt látta Trump indokoltnak.

Forrás: OCTAVIO JONES / AFP

A Nemzeti Gárda a demokrata városvezetés mulasztásai miatt kerül bevetésre

Chicagóban megszaporodtak a migrációpárti tüntetések az Egyesült Államok Bevándorlási és Vámügyi Hatóságának létesítményei előtt, amelyek egyre erőszakosabbá váltak – írja a lap, Trump elnök pedig úgy döntött, nem vár tovább.