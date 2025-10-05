Kitört a káosz Chicagóban – Trump háromszáz gárdistát vezényelt a városba

– nyilatkozta Abigail Jackson, a Fehér Ház szóvivője, és hozzátette – „Trump elnök nem fog szemet hunyni az amerikai városokat sújtó törvénytelenség felett”.
A hét elején az elnök a hadsereg magas rangú vezetőinek tartott beszédében kitért az amerikai városokban folyó katonai bevetésekre.
Elmondta, a nagyvárosok egyfajta gyakorlóterepként működhetnek az amerikai csapatok számára a belső ellenséggel vívott harcban, és a zavargások elfojtására. A demokrata vezetésű városokról azt mondta:
„Ezek nagyon veszélyes helyek, és egyenként fogunk rendet tenni bennük.”
Az amerikai elnök lassan egy hónapja folyamatosan figyelmeztet, hogy csapatokat küld Chicagóba, a túlzott mértéket öltött bűnözés és lövöldözések visszaszorítására. A múlt hónapban, a Labor Day (Munka napja) ünnepi hétvégéjén Chicagóban legalább 58 embert lőttek meg, nyolcan bele is haltak a sérüléseikbe.