Nem bír egymással Trump és Medvegyev, folyamatosan üzengetnek egymásnak

A volt orosz elnök ugyanakkor sötét jövőképet vázolt fel az öreg kontinens előtt.
Az amerikai elnök és az orosz Biztonsági Tanács vezetője között a tengeralattjárók kapcsán robbant ki ellentét.
Dmitrij Medvegyev, orosz Biztonsági Tanács alelnöke, ismét reagált Donald Trump, amerikai elnök kijelentéseire, ezúttal az X-oldalon.
Trump kedden egy katonai vezetőkkel folytatott megbeszélésen azt állította, hogy
egy vagy két tengeralattjárót küldött az orosz partok közelébe”.
Szerinte az Egyesült Államok mintegy 25 évvel előrébb jár Oroszországnál és Kínánál a tengeralattjárók fejlesztése terén, és hozzátette: „Jobbak és újabbak a mieink”.
Az amerikai elnök ezzel vélhetően azokra az augusztus eleji eseményekre utalt, amikor Medvegyev Telegram-bejegyzése nyomán feszültség alakult ki.
A Biztonsági Tanács elnöke akkor a „Halott Kéz” néven ismert, szovjet eredetű nukleáris válaszcsapás-rendszerrel fenyegette meg az Egyesült Államokat
– ez a rendszer akkor is képes válaszcsapást indítani, ha az orosz vezetés megsemmisülne egy első csapásban. Ezt követően két amerikai atom-tengeralattjárót vezényeltek az orosz partok közelébe.
Medvegyev azóta sem hagyott fel Trump bírálatával: szeptember 24-i bejegyzésében például azt írta, Trump „alternatív valóságban” él.
Most pedig újra megszólalt az X-en, reagálva Trump friss kijelentésére.
Trump ismét előhozakodott az állítólag »az orosz partokhoz küldött« tengeralattjárókkal, és ragaszkodik hozzá, hogy azok »nagyon jól el vannak rejtve«. Ahogy a mondás tartja: nehéz megtalálni egy fekete macskát egy sötét szobában – különösen, ha nincs is ott.”
Medvegyev ezzel lényegében kétségbe vonta Trump állításának valóságtartalmát, és azt sugallta, hogy amerikai tengeralattjárók nem is tartózkodnak az orosz partok közelében.
