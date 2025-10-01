Nem bír egymással Trump és Medvegyev, folyamatosan üzengetnek egymásnak

Dmitrij Medvegyev, orosz Biztonsági Tanács alelnöke, ismét reagált Donald Trump, amerikai elnök kijelentéseire, ezúttal az X-oldalon.

Trump kedden egy katonai vezetőkkel folytatott megbeszélésen azt állította, hogy

egy vagy két tengeralattjárót küldött az orosz partok közelébe”.

Szerinte az Egyesült Államok mintegy 25 évvel előrébb jár Oroszországnál és Kínánál a tengeralattjárók fejlesztése terén, és hozzátette: „Jobbak és újabbak a mieink”.

Az amerikai elnök ezzel vélhetően azokra az augusztus eleji eseményekre utalt, amikor Medvegyev Telegram-bejegyzése nyomán feszültség alakult ki.