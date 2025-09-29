Draghi csúnyán beolvasott a Bizottságnak: az EU versenyképessége rosszabbul áll, mint egy évvel ezelőtt
Ursula von der Leyen is elismerte, az EU versenyképessége veszélyben van.
A volt orosz elnök ugyanakkor sötét jövőképet vázolt fel az öreg kontinens előtt.
Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese hétfői Telegram-bejegyzésében azt taglalta, hogy szerinte miért nem lesz háború Oroszország és Európa között a következő öt évben, ahogyan azzal folyamatosan riogatnak. Medvegyev szerint
egy ilyen konfliktus ellentétes Oroszország nemzeti érdekeivel.
Oroszországnak nincs szüksége háborúra senkivel, „legkevésbé a frigid, öreg boszorkánnyal, Európával”, mert nem lenne belőle semmi haszna.
Európa gazdasága gyenge, és az Egyesült Államokétól függ, kultúrája pedig feledésbe merül. Európa elveszíti identitását, feloldódik a harcias migránsok áradatában”
– írta.
A volt elnök és kormányfő szerint az oroszok számára a legfontosabb prioritás a saját országuk fejlesztése, beleértve a visszatért területek újjáépítését is, ami „nem könnyű, nem olcsó”. Érvelése szerint „Oroszország mindig felszabadítóként jött Európába, sohasem hódítóként”.
Medvegyev arról is beszélt, miszerint Európa azért nem fogja maga kezdeményezni a háborút, mert
az európai országok sebezhetőek és megosztottak, csak a saját érdekeiket tudják követni,
és a mai gazdasági zűrzavarban a talpon maradásért küzdenek. Az orosz politikus úgy látja, hogy "az európai vezetők szánalmas degeneráltak, akik képtelenek vállalni a felelősséget bármilyen komoly vállalkozásért".
Hiányzik belőlük a stratégiai gondolkodás, nemhogy az energia – Oroszországban ezt szenvedélyességnek hívják – ahhoz, hogy sikeres katonai döntéseket hozzanak”
– fogalmazott, hozzáfűzve: szerinte a legtöbb európai gyenge és apatikus, nem hajlandó harcolni semmilyen közös eszméért, még a saját földjéért sem.
Ugyanakkor nem zárta ki a háború kitörésének lehetőségét, mert „a tragikus balesetek eshetősége mindig fennáll”, és „a hiperaktív, lövöldözős őrültek továbbra is tényezők”. Az ilyen konfliktusok kockázatát Medvegyev abban nevezte meg, hogy tömegpusztító fegyverekkel vívott háborúba torkollanak, és éberségre intett.
