Fontos bejelentést tett Medvegyev – Európa egy időre fellélegezhet

Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese hétfői Telegram-bejegyzésében azt taglalta, hogy szerinte miért nem lesz háború Oroszország és Európa között a következő öt évben, ahogyan azzal folyamatosan riogatnak. Medvegyev szerint

egy ilyen konfliktus ellentétes Oroszország nemzeti érdekeivel.

Oroszországnak nincs szüksége háborúra senkivel, „legkevésbé a frigid, öreg boszorkánnyal, Európával”, mert nem lenne belőle semmi haszna.

Európa gazdasága gyenge, és az Egyesült Államokétól függ, kultúrája pedig feledésbe merül. Európa elveszíti identitását, feloldódik a harcias migránsok áradatában”

– írta.