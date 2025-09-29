Ft
09. 29.
hétfő
09. 29.
hétfő
gazdaság háború Európa kormányfő telegram Oroszország katonaság Dmitrij Medvegyev

Fontos bejelentést tett Medvegyev – Európa egy időre fellélegezhet

2025. szeptember 29. 18:14

A volt orosz elnök ugyanakkor sötét jövőképet vázolt fel az öreg kontinens előtt.

2025. szeptember 29. 18:14
null

Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese hétfői Telegram-bejegyzésében azt taglalta, hogy szerinte miért nem lesz háború Oroszország és Európa között a következő öt évben, ahogyan azzal folyamatosan riogatnak. Medvegyev szerint 

egy ilyen konfliktus ellentétes Oroszország nemzeti érdekeivel. 

Oroszországnak nincs szüksége háborúra senkivel, „legkevésbé a frigid, öreg boszorkánnyal, Európával, mert nem lenne belőle semmi haszna.

Európa gazdasága gyenge, és az Egyesült Államokétól függ, kultúrája pedig feledésbe merül. Európa elveszíti identitását, feloldódik a harcias migránsok áradatában”

 – írta.

„Oroszország mindig felszabadítóként jött Európába, sohasem hódítóként”

A volt elnök és kormányfő szerint az oroszok számára a legfontosabb prioritás a saját országuk fejlesztése, beleértve a visszatért területek újjáépítését is, ami „nem könnyű, nem olcsó”. Érvelése szerint „Oroszország mindig felszabadítóként jött Európába, sohasem hódítóként”.

Medvegyev arról is beszélt, miszerint Európa azért nem fogja maga kezdeményezni a háborút, mert 

az európai országok sebezhetőek és megosztottak, csak a saját érdekeiket tudják követni, 

és a mai gazdasági zűrzavarban a talpon maradásért küzdenek. Az orosz politikus úgy látja, hogy "az európai vezetők szánalmas degeneráltak, akik képtelenek vállalni a felelősséget bármilyen komoly vállalkozásért".

Hiányzik belőlük a stratégiai gondolkodás, nemhogy az energia – Oroszországban ezt szenvedélyességnek hívják – ahhoz, hogy sikeres katonai döntéseket hozzanak” 

– fogalmazott, hozzáfűzve: szerinte a legtöbb európai gyenge és apatikus, nem hajlandó harcolni semmilyen közös eszméért, még a saját földjéért sem.

Ugyanakkor nem zárta ki a háború kitörésének lehetőségét, mert „a tragikus balesetek eshetősége mindig fennáll”, és „a hiperaktív, lövöldözős őrültek továbbra is tényezők”. Az ilyen konfliktusok kockázatát Medvegyev abban nevezte meg, hogy tömegpusztító fegyverekkel vívott háborúba torkollanak, és éberségre intett.

(MTI)

Nyitókép: Yulia Zyranova / SPUTNIK / AFP

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szantofer
2025. szeptember 29. 19:21
NERtársak! Az hogy a köreitekben divat lett az EU-t hülyének meg gyengének nézni, az még koránt sem jelenti hogy ez így is van. SŐT! Nagyon nincs így.
Válasz erre
0
1
Treeoflife
2025. szeptember 29. 19:08
Egyáltalán nem mondott ez a félnótás most ostobaságot. A vén Európa jelenlegi életciklusát meglepően jól jellemezte - sajnos. De lehet, hogy most is az fog majd segíteni, ha a lakosság megtizedelődik - az eddigi élettörténetében egy-egy ilyen állapot mindig fejlődést hozott. Mindig jót tett, ha a selejt "elhamvadt". Sajnos, most is van belőlük jócskán - az ilyen állapotokat csak az életképesek élik túl.
Válasz erre
2
0
neszteklipschik
•••
2025. szeptember 29. 19:06 Szerkesztve
Leszarom, hogy megnyomják-e a piros gombot és mindenkinek ugyanezt ajánlom. Kicsit bővebben: youtube.com/watch?v=XUZhFoyDrhE
Válasz erre
0
0
masikhozzaszolo
2025. szeptember 29. 18:44
Működnek a szankciók. Ha kitiltják az orosz sportolókat, művészeket, akkor már csak az orosz soldatot kell kitiltani. Nem mehet Berlinbe, és már béke is van. Nem is tudom, az Ukránok miért nem vetnek ki szankciókat az ororosz katonákra. Akkor nem mehetnének ugye be. Hacsakúgynem.
Válasz erre
1
0
