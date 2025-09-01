Őrült terv formálódik az Európai Unióban – már csak Magyarország akadályozhatja meg

Az Európai Unió védelmi miniszterei széles körű támogatást adtak ahhoz, hogy ukrán katonák kiképzése a jövőben Ukrajnában is történhessen, de kizárólag a tűzszünet után – hangsúlyozta Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője.

Az Euractiv cikke szerint

több tagállam, köztük Németország és Belgium, csak tűzszünet esetén támogatja a kiképzési misszió bővítését, míg Franciaország és Litvánia akár már a háború befejezése előtt is készek lennének kiképzőket küldeni Ukrajnába.

A szerző hangsúlyozza, a jelenlegi mandátum módosításához minden tagállam, így Magyarország egyhangú támogatása is szükséges, ám Orbán Viktor már többször is megakadályozta az EU katonai támogatását Ukrajna számára.