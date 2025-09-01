Ft
háború Ukrajna Magyarország misszió tűzszünet Kaja Kallas Európai Unió

Őrült terv formálódik az Európai Unióban – már csak Magyarország akadályozhatja meg

2025. szeptember 01. 09:42

Franciaország és Litvánia akár már a háború befejezése előtt is készek lennének kiképzőket küldeni Ukrajnába, ám Magyarország vétója megállíthatja a folyamatot.

2025. szeptember 01. 09:42
Kaja Kallas és Ursula von der Leyen.

Az Európai Unió védelmi miniszterei széles körű támogatást adtak ahhoz, hogy ukrán katonák kiképzése a jövőben Ukrajnában is történhessen, de kizárólag a tűzszünet után – hangsúlyozta Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője.

Az Euractiv cikke szerint

több tagállam, köztük Németország és Belgium, csak tűzszünet esetén támogatja a kiképzési misszió bővítését, míg Franciaország és Litvánia akár már a háború befejezése előtt is készek lennének kiképzőket küldeni Ukrajnába.

A szerző hangsúlyozza, a jelenlegi mandátum módosításához minden tagállam, így Magyarország egyhangú támogatása is szükséges, ám Orbán Viktor már többször is megakadályozta az EU katonai támogatását Ukrajna számára.

Nyitókép: AFP/Dursun Aydemir



A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.



falcatus-2
2025. szeptember 01. 11:39
"több tagállam, köztük Németország és Belgium, csak tűzszünet esetén támogatja a kiképzési misszió bővítését, míg Franciaország és Litvánia akár már a háború befejezése előtt is készek lennének kiképzőket küldeni Ukrajnába...." Ezzel egyértelmű üzenetet küldtek az oroszoknak: "Ha békét akarsz készülj a háborúra" Ugyanolyan idióták, mint Tarr.
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. szeptember 01. 10:58
Ukrajna számoljon el az EU-tól kapott segélyekkel! Ukrajna már a háború előtt is a világ legkorruptabb állama volt és jelenleg is az.
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. szeptember 01. 10:57
A háború párti EU-s vezetők mennyit tettek zsebre az Ukrajnának átutalt euró százmilliárdokból?
Válasz erre
0
0
kbexxx
•••
2025. szeptember 01. 10:35 Szerkesztve
A kiképzök jó célpontot nyújtanak de gondoskodjanak elegendő hullazsákról is. Mert azt nem hiszem el nekik hogy csak tűzszünetet követöen tennék csak ott vannak azok.már most is mint korában is ott voltak hullottak is rendesen Már is Úgy tesznek mint ha tömegével lennének a laktanyákban civilek akiket ki szükséges képezni. A hivatásosok tovább képzését még megértem De azt már korábban is NATO katonák végeztek Ott is végezték.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!