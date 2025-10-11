Most érkezett: elszabadult a pokol Németországban, újabb lövöldözés történt

Drámai vallomás: egy hazaköltözött magyar megmutatta, mennyivel jobb már itt az élet, mint Németországban
Még mindig keresik az elkövetőt.
Többen megsebesültek, amikor lövések dördültek el szombat délután a németországi Giessen központjában, a piactéren – közölte a helyi rendőrség szóvivője.
A közlemény szerint az elkövető a délután három óra körül történt incidenst követően elhagyta a helyszínt és szökésben van.
A szóvivő azonban hangsúlyozta, hogy a lakosság nincs veszélyben. A sebesültek állapotáról és további részletekről a rendőrség a folyamatban lévő műveletre hivatkozva egyelőre nem adott felvilágosítást.
(MTI)
A nyitókép illusztráció. Fotó: John MACDOUGALL / AFP