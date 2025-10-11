Ft
10. 11.
szombat
Most érkezett: elszabadult a pokol Németországban, újabb lövöldözés történt

2025. október 11. 19:27

Még mindig keresik az elkövetőt.

2025. október 11. 19:27
null

Többen megsebesültek, amikor lövések dördültek el szombat délután a németországi Giessen központjában, a piactéren – közölte a helyi rendőrség szóvivője.

A közlemény szerint az elkövető a délután három óra körül történt incidenst követően elhagyta a helyszínt és szökésben van.

A szóvivő azonban hangsúlyozta, hogy a lakosság nincs veszélyben. A sebesültek állapotáról és további részletekről a rendőrség a folyamatban lévő műveletre hivatkozva egyelőre nem adott felvilágosítást.

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: John MACDOUGALL / AFP

letsgobrandon-2
2025. október 11. 20:39
mingyá jön valami bohóc , azzal hogy mennyivel több a fizu
2025. október 11. 20:15
Szabadlábon a lövöldöző, azt se tudják hol van, de a lakosság nincs veszélyben. Gyönyörű!
templar62
2025. október 11. 20:10
Régi vicc a 20. századból : " a XX . szd . = büntetőszázad " . Ez a XXI . Szd . ( huszonegyedik század ) , semmiben nem különb az elözőnél .
pyrob
2025. október 11. 20:02
A drogmaffia ellátta fegyverekkel ne csak késsel kelljen őlnie, az imám pedig utasításokkal: írtsd a fehér embereket . Ez lett a Németországból?
