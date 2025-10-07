Ft
10. 07.
kedd
Drámai vallomás: egy hazaköltözött magyar megmutatta, mennyivel jobb már itt az élet, mint Németországban

2025. október 07. 09:49

„Mindenkinek javaslom, menjen ki nyugatra, utána meg fogja becsülni azt, ami itthon van” – fogalmazott a férfi.

2025. október 07. 09:49
null

Schauer Viktor tételesen felsorolta a Facebook-oldalán, mennyibe kerül a rezsi Magyarországon és Németországban.

„Budapest 2 szobás panel lakás havi költsége! 2025 ben. A víz 2 havi azt elosztom kettővel. Így az összköltsége a lakásnak =
Villany 6081ft/hó
Gáz 4255ft/hó
Víz 5590ft/hó
Fűtés 6991ft/hó
Összesen: 22917ft az ÷400ft (1€) = 57,3€/hó

Nos! Németországban a számlánk 2024 tavaszán: 
Villany 180€/hó
Gáz 350€/hó
Víz benne volt a bérleti díjban. Egy 65m² lakás bérleti díja volt hidegen 1050€ 
Ez Összesen 1580€/hó volt. Ami 632.000ft/hó!” – fogalmazott Schauer Viktor, majd hozzátette:

szóval mindenkinek javaslom menjen ki nyugatra úgy egy évre utána meg fogja becsülni azt, ami itthon van

Nem bántuk meg, hogy hazajöttünk élni Magyarországra...  A fegyelmet növelni kell, nem szabad teret engedni az LMBTQ és a Migráció & Ukrán barát baloldali anarhistáknak!”

A nyitókép illusztráció. Fotó: JENS SCHLUETER / AFP

