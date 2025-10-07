Drámai vallomás: egy hazaköltözött magyar megmutatta, mennyivel jobb már itt az élet, mint Németországban

Schauer Viktor tételesen felsorolta a Facebook-oldalán, mennyibe kerül a rezsi Magyarországon és Németországban.

„Budapest 2 szobás panel lakás havi költsége! 2025 ben. A víz 2 havi azt elosztom kettővel. Így az összköltsége a lakásnak =

Villany 6081ft/hó

Gáz 4255ft/hó

Víz 5590ft/hó

Fűtés 6991ft/hó

Összesen: 22917ft az ÷400ft (1€) = 57,3€/hó

Nos! Németországban a számlánk 2024 tavaszán:

Villany 180€/hó

Gáz 350€/hó

Víz benne volt a bérleti díjban. Egy 65m² lakás bérleti díja volt hidegen 1050€

Ez Összesen 1580€/hó volt. Ami 632.000ft/hó!” – fogalmazott Schauer Viktor, majd hozzátette:

szóval mindenkinek javaslom menjen ki nyugatra úgy egy évre utána meg fogja becsülni azt, ami itthon van

Nem bántuk meg, hogy hazajöttünk élni Magyarországra... A fegyelmet növelni kell, nem szabad teret engedni az LMBTQ és a Migráció & Ukrán barát baloldali anarhistáknak!”