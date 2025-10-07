Drámai vallomás: egy hazaköltözött magyar megmutatta, mennyivel jobb már itt az élet, mint Németországban

Kijött a friss felmérés: Magyarország simán lekörözte Svédországot, Németországot és Franciaországot
Kiderült, hogy hazánk az első helyen van Európán belül közbiztonság szempontjából.
„Mindenkinek javaslom, menjen ki nyugatra, utána meg fogja becsülni azt, ami itthon van” – fogalmazott a férfi.
Schauer Viktor tételesen felsorolta a Facebook-oldalán, mennyibe kerül a rezsi Magyarországon és Németországban.
„Budapest 2 szobás panel lakás havi költsége! 2025 ben. A víz 2 havi azt elosztom kettővel. Így az összköltsége a lakásnak =
Villany 6081ft/hó
Gáz 4255ft/hó
Víz 5590ft/hó
Fűtés 6991ft/hó
Összesen: 22917ft az ÷400ft (1€) = 57,3€/hó
Nos! Németországban a számlánk 2024 tavaszán:
Villany 180€/hó
Gáz 350€/hó
Víz benne volt a bérleti díjban. Egy 65m² lakás bérleti díja volt hidegen 1050€
Ez Összesen 1580€/hó volt. Ami 632.000ft/hó!” – fogalmazott Schauer Viktor, majd hozzátette:
szóval mindenkinek javaslom menjen ki nyugatra úgy egy évre utána meg fogja becsülni azt, ami itthon van
Nem bántuk meg, hogy hazajöttünk élni Magyarországra... A fegyelmet növelni kell, nem szabad teret engedni az LMBTQ és a Migráció & Ukrán barát baloldali anarhistáknak!”
