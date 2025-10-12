„Nagyjából így tekintsetek minden nemzetközi, vagy hazai baloldali kutatóintézet által szétkürtölt felmérésre a 26-os választással kapcsolatban.

Az ábrán a liberális zászlóshajó Politico csehországi előrejelzés-folyamát látjátok. Következetesen és tendenciózusan alulmérték Babisék pártját, hogy aztán a választás idejére korrigálni kelljen. A tendenciózus alulmérésre az sem kifogás, hogy elvileg több helyi mérés alapján állítják össze az ábrát.

Ezt csinálják minden olyan esetben, amikor számukra kedvezőtlen eredmény várható. Na meg persze azt, hogy az adott választás előtt nem sokkal kakukkos óra-szerűen orosz beavatkozást kiáltanak. A múlt heti cseh választás előtt is pont így történt. Ebből is lehetett tudni, hogy biztos az ANO győzelme.

A mérők alulmérnek, a szuverenista pártok pedig ennek ellenére is sorozatosan győznek. Még egyszer gratulálunk cseh barátainknak!

Felkészül Franciaország.”