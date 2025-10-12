Ft
10. 12.
vasárnap
Andrej Babis Politico Csehország ANO

Minden választás előtt nem sokkal kakukkos óra-szerűen orosz beavatkozást kiáltanak

2025. október 12. 16:44

Ebből is lehetett tudni, hogy biztos az ANO győzelme.

2025. október 12. 16:44
Dömötör Csaba
Dömötör Csaba
Facebook

„Nagyjából így tekintsetek minden nemzetközi, vagy hazai baloldali kutatóintézet által szétkürtölt felmérésre a 26-os választással kapcsolatban.

Az ábrán a liberális zászlóshajó Politico csehországi előrejelzés-folyamát látjátok. Következetesen és tendenciózusan alulmérték Babisék pártját, hogy aztán a választás idejére korrigálni kelljen. A tendenciózus alulmérésre az sem kifogás, hogy elvileg több helyi mérés alapján állítják össze az ábrát.

Ezt csinálják minden olyan esetben, amikor számukra kedvezőtlen eredmény várható. Na meg persze azt, hogy az adott választás előtt nem sokkal kakukkos óra-szerűen orosz beavatkozást kiáltanak. A múlt heti cseh választás előtt is pont így történt. Ebből is lehetett tudni, hogy biztos az ANO győzelme.

A mérők alulmérnek, a szuverenista pártok pedig ennek ellenére is sorozatosan győznek. Még egyszer gratulálunk cseh barátainknak!

Felkészül Franciaország.”

Nyitókép forrása: PETER LAZAR / AFP

bakafant-28
2025. október 12. 17:06
Hazánkban is nyerésre áll a Tisza..Az Úniós választás óta számtalan időközi választás volt.. Hányszor indultak,milyen eredménnyel,tisztelt Horn Gábor,Hahn Bandi,Nagy Attila Tibor,stb. Várom a választ...
Válasz erre
1
0
llnnhegyi
2025. október 12. 17:02
Dömötör Csaba talált, süllyedt!
Válasz erre
1
0
