Ft
Ft
19°C
8°C
Ft
Ft
19°C
8°C
10. 10.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 10.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tomio Okamura Andrej Babis mentelmi jog ANO Németh Balázs

Demokrácia liberális módra: elvennék Andrej Babis mentelmi jogát

2025. október 10. 07:33

Kezdenek felocsúdni az első sokkból a brüsszeli és a prágai liberálisok.

2025. október 10. 07:33
null

Mint ismert, a hétvégén hatalmas győzelmet aratott Andrej Babis, az ANO párt vezetője és Orbán Viktor szoros szövetségese. A győzelem után szinte azonnal megindultak a támadások Babiš és lehetséges koalíciós partnere, Tomio Okamura ellen.

„Csehországban, néhány nappal a patrióta Andrej Babis választási győzelme után hirtelen eszébe jutott a bíróságoknak, hogy ki kell kérniük Babis (!) és az egyik koalíciós partnerként szóba jöhető párt elnökének (!) mentelmi jogát” – írta Németh Balázs, a Fidesz frakció szóvivője a Facebook-oldalán. 

Andrej Babišt egy több mint két évtizedes ügy kapcsán vádolják, amely az egyik vállalkozásához köthető uniós támogatások állítólagos szabálytalan felhasználására vonatkozik. A lehetséges koalíciós pártelnök, Tomio Okamura ellen pedig azért akarnak nyomozni, mert a tavalyi önkormányzati választáson a gyanú szerint uszító tartalom került az egyik plakátjára.

Németh Balázs szerint a cseh és brüsszeli liberálisokat sokkolta, hogy lesz egy újabb patrióta kormányfő, aki Orbán Viktorral szövetségben szembe megy majd a háborúpárti, Ukrajna-rajongó, bevándorláspárti, Európa-ellenes politikájukkal, 

pár nappal később beindult a gépezet, hogy a független (…) bíróságok segítségével megpróbálják levadászni az alakuló Babis-kormányt

A Fidesz frakció szóvivője felidézte, hogy különösen pikánssá teszi a jogászkodást, hogy éppen egy olyan héten vagyunk túl, amikor minden korábban elképzeltnél mélyebb morális szakadékba került az európai balliberális elit azzal, hogy az Európai Parlament a mentelmi joga segítségével megmentett a börtöntől egy szélsőbaloldali terroristát

Ilyen a liberális demokrácia. Hajrá, Babis! Hajrá, patrióták!”

– zárta bejegyzését Németh Balázs.

Nyitókép forrása: Michal Cizek / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 31 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mr-nem-semmi
2025. október 10. 09:03
Roham tempóban egy újabb Nürnbergi pert! Emberiség elleni bűntettekért a vádlottak padjára George Sorossal és az amerikai és európai kutyáival! (A Soros kutyái az libbantra érzékenyített bírák.) De ez a per mégsem Nürnbergben legyen (erősen fertőzött), hanem inkább pl. Jacksonville-ben (Florida, USA). Talán a nyugati világban ott a legegészségesebb még a közhangulat.
Válasz erre
0
0
Reszelő Aladár
2025. október 10. 08:59
Tehát a szólásszabadság után az elévülés a következő olyan jog, ami csak globalista liberálisoknak jár. Patrióta oldalon nincs elévülés és minden nem PC gondolat nettó gyűlöletbeszéd.
Válasz erre
1
0
borsos-2
•••
2025. október 10. 08:47 Szerkesztve
"...a független (…) bíróságok segítségével megpróbálják levadászni ..." Ez akkora gáz! A hatalmi ágak szétválasztásáról alkotott szabályok mára semmit sem érnek. Nincs független ember, mindenki húz valamerre. A soros rohadalmárjai által évtizedekig érzékenyített és mára a patrióta hatalom kíméletlen ellenségeivé silányított "független" bírók csak piszkos kezek, amelyek a woke zászlót lengetik...
Válasz erre
3
0
packó_
2025. október 10. 08:45
Német mintára esetleg betiltással is megfenyegethetik az ANO-t. Remélem, hogy Babis kormányt alakít. Remélem, hogy után lesz ereje, mint Trumpnak, hogy eltakarítsa a férgeket.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!