Demokrácia liberális módra: elvennék Andrej Babis mentelmi jogát

Mint ismert, a hétvégén hatalmas győzelmet aratott Andrej Babis, az ANO párt vezetője és Orbán Viktor szoros szövetségese. A győzelem után szinte azonnal megindultak a támadások Babiš és lehetséges koalíciós partnere, Tomio Okamura ellen.

„Csehországban, néhány nappal a patrióta Andrej Babis választási győzelme után hirtelen eszébe jutott a bíróságoknak, hogy ki kell kérniük Babis (!) és az egyik koalíciós partnerként szóba jöhető párt elnökének (!) mentelmi jogát” – írta Németh Balázs, a Fidesz frakció szóvivője a Facebook-oldalán.

Andrej Babišt egy több mint két évtizedes ügy kapcsán vádolják, amely az egyik vállalkozásához köthető uniós támogatások állítólagos szabálytalan felhasználására vonatkozik. A lehetséges koalíciós pártelnök, Tomio Okamura ellen pedig azért akarnak nyomozni, mert a tavalyi önkormányzati választáson a gyanú szerint uszító tartalom került az egyik plakátjára.

Németh Balázs szerint a cseh és brüsszeli liberálisokat sokkolta, hogy lesz egy újabb patrióta kormányfő, aki Orbán Viktorral szövetségben szembe megy majd a háborúpárti, Ukrajna-rajongó, bevándorláspárti, Európa-ellenes politikájukkal,