Demokrácia liberális módra: elvennék Andrej Babis mentelmi jogát

Kifakadt az osztrák politikus: „Az Európai Néppárt megvédi a bűnözőket is, ha azzal árthat Orbán Viktornak” (VIDEÓ)
Harald Vilimsky szerint az EPP célja, hogy hatalomra juttassa Magyar Pétert, aki a brüsszeli elit mesterséges figurája.
Kezdenek felocsúdni az első sokkból a brüsszeli és a prágai liberálisok.
Mint ismert, a hétvégén hatalmas győzelmet aratott Andrej Babis, az ANO párt vezetője és Orbán Viktor szoros szövetségese. A győzelem után szinte azonnal megindultak a támadások Babiš és lehetséges koalíciós partnere, Tomio Okamura ellen.
„Csehországban, néhány nappal a patrióta Andrej Babis választási győzelme után hirtelen eszébe jutott a bíróságoknak, hogy ki kell kérniük Babis (!) és az egyik koalíciós partnerként szóba jöhető párt elnökének (!) mentelmi jogát” – írta Németh Balázs, a Fidesz frakció szóvivője a Facebook-oldalán.
Andrej Babišt egy több mint két évtizedes ügy kapcsán vádolják, amely az egyik vállalkozásához köthető uniós támogatások állítólagos szabálytalan felhasználására vonatkozik. A lehetséges koalíciós pártelnök, Tomio Okamura ellen pedig azért akarnak nyomozni, mert a tavalyi önkormányzati választáson a gyanú szerint uszító tartalom került az egyik plakátjára.
Németh Balázs szerint a cseh és brüsszeli liberálisokat sokkolta, hogy lesz egy újabb patrióta kormányfő, aki Orbán Viktorral szövetségben szembe megy majd a háborúpárti, Ukrajna-rajongó, bevándorláspárti, Európa-ellenes politikájukkal,
pár nappal később beindult a gépezet, hogy a független (…) bíróságok segítségével megpróbálják levadászni az alakuló Babis-kormányt
A Fidesz frakció szóvivője felidézte, hogy különösen pikánssá teszi a jogászkodást, hogy éppen egy olyan héten vagyunk túl, amikor minden korábban elképzeltnél mélyebb morális szakadékba került az európai balliberális elit azzal, hogy az Európai Parlament a mentelmi joga segítségével megmentett a börtöntől egy szélsőbaloldali terroristát.
Ilyen a liberális demokrácia. Hajrá, Babis! Hajrá, patrióták!”
– zárta bejegyzését Németh Balázs.
Nyitókép forrása: Michal Cizek / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Harald Vilimsky szerint az EPP célja, hogy hatalomra juttassa Magyar Pétert, aki a brüsszeli elit mesterséges figurája.
***