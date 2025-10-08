Kifakadt az osztrák politikus: „Az Európai Néppárt megvédi a bűnözőket is, ha azzal árthat Orbán Viktornak” (VIDEÓ)

Pezsgőt bontott Daniel Freund a Salis-ítélet után, majd belerúgott egy jó nagyot Magyarországba
A magyargyűlölő német zöldpárti képviselő posztja jól mutatja, hogyan működik Brüsszel kettős mércéje.
Harald Vilimsky szerint az EPP célja, hogy hatalomra juttassa Magyar Pétert, aki a brüsszeli elit mesterséges figurája.
Ahogy arról beszámoltunk, az Európai Parlament szoros, titkos szavazáson, mindössze egy szavazat különbséggel döntött úgy, hogy fenntartja Ilaria Salis olasz szélsőbaloldali aktivista mentelmi jogát. A voksolás eredménye szerint 306 képviselő támogatta a döntést, 305-en ellenezték, míg 17-en tartózkodtak. Salis Magyarországon bűnszervezetben elkövetett, életveszélyt okozó támadások vádjával állna bíróság elé, amiért akár 11 év börtönbüntetésre is ítélhetik. A brüsszeli döntést követően a parlamentben tapsvihar tört ki, Salist virágcsokorral és hősként ünnepelték.
Harald Vilimsky osztrák EP-képviselő élesen kritizálta az Európai Néppárt (EPP) döntését, amellyel hozzájárult ahhoz, hogy Ilaria Salis megtarthatta mentelmi jogát, annak ellenére, hogy súlyos erőszakos cselekményeket követett el Magyarországon. Vilimsky szerint az EPP nemcsak Salist védi, hanem a „brüsszeli elit mesterséges figurájaként” Magyar Pétert is, aki ellen lopás és rágalmazás miatt zajlik eljárás. „Ez a kettős mérce mindent elmond arról, hogyan működik ma Brüsszel” – jelentette ki Vilimsky.
Szerinte az EPP már rég eltávolodott a kereszténydemokrata értékektől, és egyetlen célja maradt: ártani Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek és Magyarországnak.
Az Európai Néppárt ártani akar Orbán Viktornak és megvédi az erőszaktevőket, tolvajokat és a rágalmazókat. Háromszoros szégyen ez az Európai Néppártra nézve”
– fogalmazott.
A képviselő szerint az EPP döntései azt mutatják, hogy az uniós intézményrendszerben már nem beszélhetünk demokráciáról, parlamentarizmusról vagy jogállamiságról. „Háromszoros szégyen ez az Európai Néppártra és az uniós intézményekre nézve” – hangsúlyozta. Vilimsky úgy véli, az igazság végül mindig kiderül, és az igazságosság győzedelmeskedik. „Mi ehhez fogunk hozzájárulni” – tette hozzá, utalva arra, hogy az Orbán Viktor és a Fidesz melletti kiállásukkal szembeszállnak a brüsszeli elit aljas trükkjeivel. A képviselő szerint az EPP magatartása egyértelműen bizonyítja, hogy a brüsszeli elit politikai célok érdekében hajlandó megvédeni erőszaktevőket, tolvajokat és rágalmazókat, ha azok a saját érdekeiket szolgálják.
Az Európai Parlament ismét bebizonyította, hogy a politikai hovatartozás fontosabb a jogállamiságnál.
