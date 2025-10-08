Kifakadt az osztrák politikus: „Az Európai Néppárt megvédi a bűnözőket is, ha azzal árthat Orbán Viktornak” (VIDEÓ)

Harald Vilimsky osztrák EP-képviselő élesen kritizálta az Európai Néppárt (EPP) döntését, amellyel hozzájárult ahhoz, hogy Ilaria Salis megtarthatta mentelmi jogát, annak ellenére, hogy súlyos erőszakos cselekményeket követett el Magyarországon. Vilimsky szerint az EPP nemcsak Salist védi, hanem a „brüsszeli elit mesterséges figurájaként” Magyar Pétert is, aki ellen lopás és rágalmazás miatt zajlik eljárás. „Ez a kettős mérce mindent elmond arról, hogyan működik ma Brüsszel” – jelentette ki Vilimsky.

Szerinte az EPP már rég eltávolodott a kereszténydemokrata értékektől, és egyetlen célja maradt: ártani Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek és Magyarországnak.