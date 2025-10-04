Megidézték Orbán Viktort a németek, miután drónészlelés miatt le kellett zárni a müncheni repteret

Bajoroszág miniszterelnök, Markus Söder hangsúlyozta: „Rendőrségünknek meg kell kapnia a drónok lelövésének jogát. Szükségünk van a légterünk feletti szuverenitásra.”

A szövetségi rendőrség helikoptereket és egyéb eszközöket vetett be a drónok felkutatására, de nem találtak nyomukat – közölte a német szövetségi rendőrség szóvivője a SkyNews beszámolója szerint.

Söder szavai meglehetősen egybecsengenek Orbán Viktor koppenhágai mondataival. A magyar miniszterelnök úgy fogalmazott: „Ha valami berepül Magyarországra, és nem hozzánk tartozik, mi lelőjük. Ha van drónfal, ha nincs.”