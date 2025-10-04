Ft
Megidézték Orbán Viktort a németek, miután drónészlelés miatt le kellett zárni a müncheni repteret

2025. október 04. 07:11

Rohamosan fogy a németek türelme.

2025. október 04. 07:11
null

A Mandiner beszámolt róla, hogy drónészlelés miatt lezárták a müncheni repteret: a légiforgalmi irányítás kénytelen volt felfüggeszteni a működést, ami járattörlésekhez és járatátirányításokhoz vezetett.

Bajoroszág miniszterelnök, Markus Söder hangsúlyozta: „Rendőrségünknek meg kell kapnia a drónok lelövésének jogát. Szükségünk van a légterünk feletti szuverenitásra.”

A szövetségi rendőrség helikoptereket és egyéb eszközöket vetett be a drónok felkutatására, de nem találtak nyomukat – közölte a német szövetségi rendőrség szóvivője a SkyNews beszámolója szerint.

Söder szavai meglehetősen egybecsengenek Orbán Viktor koppenhágai mondataival. A magyar miniszterelnök úgy fogalmazott: „Ha valami berepül Magyarországra, és nem hozzánk tartozik, mi lelőjük. Ha van drónfal, ha nincs.”

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

europész
2025. október 04. 08:01
Az egesz egy remlatomas volt.
Lami66
2025. október 04. 07:50
A sorozatos reptéri drónzavarások idején semmit nem tudnak kideriteni? Akkor vagy saját titkos akció volt, vagy ukránok. A hülye lengyelek is oroszozrak egyet, aztán két nap múlva letartóztattak egy ukránt. Azt persze már nem olyan hangosan, mint amilyen hangos az oroszozásuk volt.
gyzoltan-2
2025. október 04. 07:47
"Rohamosan fogy a németek türelme." -csak be kellett indítani a drón bizniszt, drón üzletet! Megtalálták, hogy mivel lehet a hisztéria szintjére emelni, Európa szerte, a zsidóság ukrajnai háborúját! Meg kell követnem a zsidóságot! Sokszor véltem úgy, hogy utolérhetetlen, megközelíthetetlen mértékű, tökéletesre fejlesztett rasszisták! Belátom, tévedtem! Egyszerűen csak tényközlők! -s az nem az ő hibájuk, hogy a gój-barmok, Európa szerte, ezt képtelenek felfogni, a jóindulatú szembesítést..! Európa, a világ, balga nyájait, csordáit, kondáit, valamiképp, de muszáj irányítani, vezetni! -ezt akkor is beláthatjuk, ha ezt a drónozást, méltatlan eljárásnak, eszköznek tarthatnánk! -mint most, a keltett feszültséget, hisztériát, melynek, mint mindig, a zsidóság a haszonélvezője... Bár aggasztónak tűnhet az írtak, de az is biztató, hogy nemigen számítok megértésre... -minden változatlanul mehet tovább a maga útján...
hexahelicene
2025. október 04. 07:40
Orkrajna-EU közös drónreptetési projekt. Cél a lakosság megfélemlítése és Oroszország démonizálása.
