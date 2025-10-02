Koppenhágai csúcs: Orbán Viktor és a nagyhatalmak felmosták a padlót Von der Leyenékkel

Ez történt eddig Koppenhágában: Orbán Viktor ezúttal sem köntörfalazott (VIDEÓ)
A magyar miniszterelnök ismét határozottan szembement Brüsszellel és a háborúpárti táborral.
Az Európai Bizottság elnöke és António Costa megpróbálták átvenni a kezdeményezést, de a magyar miniszterelnök és a nagy tagállamok megmutatták: az Unióban még mindig ők diktálnak.
Az orosz fenyegetéssel szembeni közös válasz kidolgozásáról szólt volna az uniós csúcstalálkozó Koppenhágában, de inkább az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökeinek kudarcát hozta el – írta meg a Politico.
Ursula von der Leyen „drónfal”-terve és az Európai Tanács elnöke, António Costa javaslata az uniós bővítés vétójogának eltörléséről egyaránt falakba ütközött:
előbbit a nagy tagállamok, utóbbit Magyarország söpörte le az asztalról.
Von der Leyen az EU keleti határain felállítandó légvédelmi rendszer mellett érvelt, amely automatikusan észlelné és megsemmisítené a drónokat.
A koncepció azonban nem nyerte el a legnagyobb országok támogatását. Emmanuel Macron francia elnök szerint „óvatosan kell kezelni” a kérdést, míg a német kancellár, Friedrich Merz is ellenérzéseinek adott hangot.
Így a „drónfal” várhatóan új néven, átalakítva térhet vissza.
Ezt is ajánljuk a témában
A magyar miniszterelnök ismét határozottan szembement Brüsszellel és a háborúpárti táborral.
Costa a bővítési folyamat felgyorsítására tett kísérletet, amikor felvetette, hogy töröljék el az új tagállamok felvételéhez szükséges egyhangú döntést. Ez főként Ukrajna és Moldova csatlakozását könnyítette volna meg,
ám Orbán Viktor határozottan elutasította a kezdeményezést.
Diplomáciai források szerint a szavazási szabályok reformjára belátható időn belül nincs esély.
A csúcstalálkozó ugyanakkor egyetértést hozott abban, hogy az EU tovább keresi a módját az Oroszországban befagyasztott 140 milliárd eurónyi vagyon ukrajnai felhasználásának, valamint hogy közös megoldást találjon a drónincidensekre.
Konkrét döntés azonban egyik kérdésben sem született, ami újra rávilágított arra: a valódi hatalom még mindig a 27 tagállami vezető kezében van, nem pedig Brüsszelben.
Ezt is ajánljuk a témában
Konkrét döntés még nincs, Magyarország több szövetségesre is számíthat a tagországok közül. Orbán Viktor nem hagyja veszni a magyar vétót.
Nyitókép: Ida Marie Odgaard / AFP