10. 02.
csütörtök
Koppenhágában Von der Leyen Orbán Viktor Európai Bizottság Európai Tanács

Koppenhágai csúcs: Orbán Viktor és a nagyhatalmak felmosták a padlót Von der Leyenékkel

2025. október 02. 09:22

Az Európai Bizottság elnöke és António Costa megpróbálták átvenni a kezdeményezést, de a magyar miniszterelnök és a nagy tagállamok megmutatták: az Unióban még mindig ők diktálnak.

2025. október 02. 09:22
null

Az orosz fenyegetéssel szembeni közös válasz kidolgozásáról szólt volna az uniós csúcstalálkozó Koppenhágában, de inkább az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökeinek kudarcát hozta el – írta meg a Politico

Ursula von der Leyen „drónfal”-terve és az Európai Tanács elnöke, António Costa javaslata az uniós bővítés vétójogának eltörléséről egyaránt falakba ütközött: 

előbbit a nagy tagállamok, utóbbit Magyarország söpörte le az asztalról.

Von der Leyen az EU keleti határain felállítandó légvédelmi rendszer mellett érvelt, amely automatikusan észlelné és megsemmisítené a drónokat. 

A koncepció azonban nem nyerte el a legnagyobb országok támogatását. Emmanuel Macron francia elnök szerint „óvatosan kell kezelni” a kérdést, míg a német kancellár, Friedrich Merz is ellenérzéseinek adott hangot. 

Így a „drónfal” várhatóan új néven, átalakítva térhet vissza.

Costa a bővítési folyamat felgyorsítására tett kísérletet, amikor felvetette, hogy töröljék el az új tagállamok felvételéhez szükséges egyhangú döntést. Ez főként Ukrajna és Moldova csatlakozását könnyítette volna meg, 

ám Orbán Viktor határozottan elutasította a kezdeményezést. 

Diplomáciai források szerint a szavazási szabályok reformjára belátható időn belül nincs esély.

A csúcstalálkozó ugyanakkor egyetértést hozott abban, hogy az EU tovább keresi a módját az Oroszországban befagyasztott 140 milliárd eurónyi vagyon ukrajnai felhasználásának, valamint hogy közös megoldást találjon a drónincidensekre. 

Konkrét döntés azonban egyik kérdésben sem született, ami újra rávilágított arra: a valódi hatalom még mindig a 27 tagállami vezető kezében van, nem pedig Brüsszelben.

Nyitókép: Ida Marie Odgaard / AFP

Szerintem
2025. október 02. 11:59
Miért nem lövik le azokat a drónokat, már most is? Mert talán saját maguk eregetik, hogy szítsák a háborús hisztit? Szoktassák, elfogadtassák a pórnéppel, Oroszország megtámadását?
tapir32
2025. október 02. 11:58
Ukrajna számoljon el az EU-tól kapott összegekkel! Ukrajna már a háború előtt is a világ legkorruptabb állama volt és jelenleg is az. Trump már hozzákezdett az elszámoltatáshoz. A háború párti EU-s vezetők mennyit tettek zsebre az Ukrajnának átutalt euró százmilliárdokból? Ursula mennyi pénzt kap a Rheinmetalltól? Ukrajnának szánt fegyverek mintegy harmada a feketepiacon köt ki.
titi77
2025. október 02. 11:42
hiába erőlködnek, nem lesz itt semmiféle europai egyesült államok! mer' az lenne a végcéljuk.
strz-123
2025. október 02. 11:23
Valaki szóljon Ursulának, hogy az EU egy elsősorban gazdasági, és az azt kiegészítő politikai együttműködési rendszer. Ursula tettetheti azt, hogy ő egy közös, nagy európai egyesült államok elnöke, tettetheti, hogy ő dönthet, de nem véletlen előszobáztatják, és ültetik külön heverőre amíg a valódi vezetők tárgyalnak. Micsoda szemfényvesztés, ahogy ezek a bürokaták lépésről-lépésre hatalmat szerveznek ki maguknak! Közben természetesen igyekeznek eltávolítani a nép vétójogát - emlékszik valaki az uniós alkotmányról, amit leszavazott a nép, és behozták mint Liszabonni szerződés? - és igyekeznek kiradírozni a tagországok vétójogát is. Ha ez eljön, akkor máris a soha el nem számoltatható, földrésznyi bürokrácia korába lépünk, akiket végre könnyen, egy helyen lehet lefizetni hogy helyes irányba lépjenek. Minden globális cég vagy befektető, óceán túlpartján székelő háttérhatalmi csoport álma ez.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!