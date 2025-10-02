Koppenhágai csúcs: Orbán Viktor és a nagyhatalmak felmosták a padlót Von der Leyenékkel

Az orosz fenyegetéssel szembeni közös válasz kidolgozásáról szólt volna az uniós csúcstalálkozó Koppenhágában, de inkább az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökeinek kudarcát hozta el – írta meg a Politico.

Ursula von der Leyen „drónfal”-terve és az Európai Tanács elnöke, António Costa javaslata az uniós bővítés vétójogának eltörléséről egyaránt falakba ütközött:

előbbit a nagy tagállamok, utóbbit Magyarország söpörte le az asztalról.

Von der Leyen az EU keleti határain felállítandó légvédelmi rendszer mellett érvelt, amely automatikusan észlelné és megsemmisítené a drónokat.

A koncepció azonban nem nyerte el a legnagyobb országok támogatását. Emmanuel Macron francia elnök szerint „óvatosan kell kezelni” a kérdést, míg a német kancellár, Friedrich Merz is ellenérzéseinek adott hangot.