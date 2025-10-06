Ft
Még mondja valaki, hogy nem számít a barátság: újabb amerikai gesztus Magyarország felé

2025. október 06. 11:02

Donald Trump győzelme óta nem kell tartani kicsinyes amerikai politikai bosszúktól: Szöllősi György mindenféle akadály nélkül nyithatta meg a magyar futball összetartozását és megmaradni vágyását üzenő Árpád-kupát, szeptember 30-tól pedig feloldották a vízummentességi program korlátozásait minden magyar állampolgár előtt.

2025. október 06. 11:02
null

Az amerikai elnökök és nagyköveteik jönnek-mennek, de az Árpád-kupa marad – írta Facebook-oldalán Szöllősi György, aki Miamiban megnyitotta a 27. Árpád-kupát, az észak-amerikai magyar öregfiúcsapatok hagyományos futballtornáját, amely „a magyarság és a magyar futball összetartozását és megmaradni vágyását üzeni.”

A magyar futball és a Puskás-ügyek nagykövete bejegyzésében arra utal, hogy bár a Chicagói Magyar Kultúrtanács felkérése alapján ő nyitotta volna meg a két évvel ezelőtti eseményt is, az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetsége megtagadta tőle a vízumot, a külügyminisztérium hivatalos vízum iránti kérelme ellenére.

Ezek szerint ők tartják fenn maguknak a jogot, hogy eldöntsék, ki a magyar diplomata, és ki nem az, hogy a köztársasági elnök kinevezése az komolyan veendő, vagy lemagánembereznek egy rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti státuszt. Hogy mi a fontos diplomáciai küldetés, mi a hivatalos kiküldetés a minisztérium képviseletében és mi nem az

– mondta akkor Szöllősi György a Mandinernek. Hozzátette: az amerikaiak részéről udvariatlanság, hogy ügyeskedéssel gyanúsítják a magyarokat, és nem gondolja, hogy a magyar turistáktól, hivatalnokoktól, diplomatáktól kellene félteni az Egyesült Államok mindennapjait.

Felsorolni is nehéz, mennyi barátságtalan lépést tett Magyarország ellen a Joe Biden vezette adminisztráció, élén David Pressman budapesti nagykövettel. A három legsúlyosabb talán a 43 éve megkötött, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodás felmondása, a magyarok vízummentességének korlátozása, valamint Rogán Antal felvétele a szankciós listára, amelyek mind a magyar-amerikai viszony szándékos lerombolását akarták elősegíteni.

Donald Trump fölényes győzelmével azonban minden megváltozott: Rogán Antal rekordgyorsasággal került le a listáról, szeptember 30-tól pedig az Egyesült Államokban feloldották a vízummentességi program korlátozásait minden magyar állampolgár előtt.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy ez egy újabb lényeges eredmény Donald Trump januári beiktatás óta amellett, hogy felpörögtek a Magyarországra irányuló amerikai beruházások és feloldották a politikai szankciókat. „Az együttműködés már nem az ellenségeskedésről, a kioktatásról, hanem a barátságról, a kölcsönös tiszteletről és az eredményes együttműködésről szól” – fogalmazott.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

