„Ez nem rólam szól, ez egy politikai üzenet a magyar kormány felé” – Szöllősi György az amerikai diplomatavízum megtagadásáról a Mandinernek

„A diplomatavízum megszerzése egy sokkal bonyolultabb procedúra, mint az egyszerűsített beléptetés, az úgynevezett ESTA. Épp azért választotta ezt a megoldást a minisztérium, hogy a lehető legakkurátusabban, a legszabályosabban eljárva megtalálja a legbiztosabb módját annak, hogy eleget tudjak tenni a chicagói magyar közösség meghívásának. Mivel mostanában amúgy is nagyon szigorúan bírálnak el minden vízumkérelmet, ellentmondásos hírek érkeznek arról, hogy az egyszerűsített eljárásban is sok vízumkérelmet indoklás nélkül, váratlanul visszadobnak, ezért az tűnt a legbiztosabbnak, ha a külügyminisztérium igényel beutazási engedélyt. Amennyire tudom ez korábban egy rutinszerű eljárás volt. Ha a külügyminisztérium a saját emberének kéri, akkor ezt a vízumot szinte automatikusan meg szokták adni, ezért nem is nagyon merült fel, hogy itt elutasító válasz születhet.

Ezért is volt nagyon furcsa ez a visszautasítás, amelyet azóta Gulyás Gergely miniszter úr is meglehetősen barátságtalan gesztusnak minősített”

– fogalmazott Szöllősi György. A főszerkesztő kiemelte, hogy az ügyben nem az ő személye a lényeges, hanem azok a nagykövetség „kicsit nyegle” válaszából következő üzenetek, amelyek túlmutatnak az eseten.

„Ezek szerint ők tartják fenn maguknak a jogot, hogy eldöntsék ki a magyar diplomata, és ki nem az, hogy a köztársasági elnök kinevezése az komolyan veendő, vagy „lemagánembereznek” egy rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti státuszt. Hogy mi a fontos diplomáciai küldetés, mi a hivatalos kiküldetés a minisztérium képviseletében és mi nem az.

Az igazán aggályos, hogy ez egy olyan precedens, amely után azt várhatjuk, hogy újra és újra felülbírálják a külügyminiszter, a köztársasági elnök, a kinevezett magyar diplomaták döntéseit, kéréseit és a protokollnak megfelelő szabályos eljárásait”.

Szöllősi György szerint az amerikaiak részéről udvariatlanság, hogy ügyeskedéssel gyanúsítják a magyarokat, és nem gondolja, hogy a magyar turistáktól, hivatalnokoktól, diplomatáktól kellene félteni az Egyesült Államok mindennapjait, hiszen sokkal nagyobb számban és kevésbé ellenőrzött módon is érkeznek a hírek szerint az USA területére a kontinensen belülről bevándorlók. Úgy látja, egyébként sem biztos, hogy jó üzenete van annak, ha az Egyesült Államok jelenlegi demokrata adminisztrációjának a budapesti képviselői döntik el, hogy kinek jár, és kinek nem jár magyar diplomata útlevél. „Az én esetem ebből a szempontból még inkább egyértelmű, hiszen nem egyszerűen egy diplomata útlevél mellé igényelt számomra diplomata vízumot a külügyminisztérium, hanem nagyköveti státuszban kérte a beutazásom engedélyezését, a külügy hivatalos delegáltjaként. Diplomata útlevele ugyanis nem kizárólag szigorúan véve diplomataként dolgozó kollégáknak lehet” – jegyezte meg.

Sportújságíróként nem érzi feladatának, hogy politikai összefüggéseket világítson meg, de a magyar kormánytagok meglepett reakcióiból és abból kiindulva, amit a sajtón keresztül küldött félhivatalos amerikai válasz tükröz,

nem tud nem arra gondolni, hogy az amerikai nagykövetség lépése politikai üzenet.

„Ezzel együtt nagyon csodálkozom rajta, hogy éppen az én esetemen keresztül kell példát statuálni és politikai üzenetet küldeni Magyarországnak” – fogalmazott a főszerkesztő, aki kérdésünkre elmondta azt is, hogy ezzel meghiúsult az utazás célja, hiszen nem tud részt venni a pénteken rendezett Árpád-kupán. „A lényeg, a nagykövetség eljárásának konkrét eredménye mégis az, hogy megakadályozták, hogy a Chicagóból és az amerikai kontinens különböző részeiből érkező magyarok meghívásának eleget téve részt tudjak venni ezen az eseményen, és az egyéb tervezett hivatalos találkozókon” – tette hozzá.

Somogyi Zoltán neki címzett nyílt levelére úgy reagált,

„én azt gondolom, és Somogyi Zoltánnál vagy nálam ehhez sokkal jobban értő emberek is azt mondják, hogy a köztársasági elnök által, a külügyminiszter előterjesztésére kinevezett nagykövet az államapparátus képviselője”.

A baloldali szociológus-üzletember szövegében arra is utalt, hogy egyesek azt hihetik, Szöllősi György is része annak „a titkosított társaságnak, akiket korrupciós ügy miatt nem engednek be az Egyesült Államokba”. A Nemzeti Sport főszerkesztője erre úgy reagált: „azt hiszem arra célzott, hogy esetleg egyesek a vízumkérelmem elutasítását összefüggésbe hozhatják az úgynevezett kitiltási botránnyal, azaz hogy az én személyem valamilyen a közvélemény által nem ismert ügynél fogva nemkívánatos lenne. Nos, ha erről van szó, akkor nem csak a közvélemény nem ismer ilyen ügyet, hanem én magam sem. Ezért sem gondolom, hogy az én személyem lenne a lényeges ebben a történetben, tehát a lépés nem nekem szól, hanem valószínűleg a demokrata adminisztrációt Budapesten képviselő nagykövet és stábja részéről a magyar kormánynak küldött egyfajta általános üzenet”.

