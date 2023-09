Nem értem, hogy miért nem ezt kommunikáltad, Gyuri: »Elnézést, elszúrtam, nem vagyok kormánytag, megyek nem diplomata útlevéllel, ahogy 1000 magyarból 999 teszi.»? Akkor most nem azt gondolná az emberek egy része, hogy tagja vagy annak a titkosított társaságnak, tulajdonképpen az első kiszivárgott név a tiéd közülük, akiket korrupciós ügy miatt nem engednek be az Egyesült Államokba. Miközben nincs is erről szó, ha jól értem.”

Nyitókép: Facebook