Medvegyev megfenyegette Washingtont: ha Trumpék ezt meglépik, abból óriási baj lesz

Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács alelnöke Donald Trump legutóbbi kijelentésére reagált, amelyben az amerikai elnök ismét figyelmeztette Vlagyimir Putyint az ukrajnai háború rendezésének elmaradása esetén. Medvegyev ironikusan úgy fogalmazott:

Úgy tűnik, Trump századszor fenyeget. Röviden: ismét fenyeget.”

Az orosz politikus Trump Tomahawk rakétákkal kapcsolatos megjegyzéseire is kitért. Mint mondta, ha az amerikai elnök valóban ezen fegyverek Ukrajnába szállításáról beszélt, az „mindenki számára rosszul végződhet, és elsősorban magának Trumpnak”. Hangsúlyozta, hogy a nukleáris és hagyományos Tomahawkok indításakor nem lehet különbséget tenni, így egy ilyen akció könnyen eszkalálódhat.