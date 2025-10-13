Ha ez igaz, akkor Zelenszkij elérte az abszolút mélypontot: igazi szörnyetegekkel szövetkezhetett Ukrajna
Szerinte az amerikai fegyverek Ukrajnába juttatása rendkívül veszélyes lépés lenne.
Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács alelnöke Donald Trump legutóbbi kijelentésére reagált, amelyben az amerikai elnök ismét figyelmeztette Vlagyimir Putyint az ukrajnai háború rendezésének elmaradása esetén. Medvegyev ironikusan úgy fogalmazott:
Úgy tűnik, Trump századszor fenyeget. Röviden: ismét fenyeget.”
Az orosz politikus Trump Tomahawk rakétákkal kapcsolatos megjegyzéseire is kitért. Mint mondta, ha az amerikai elnök valóban ezen fegyverek Ukrajnába szállításáról beszélt, az „mindenki számára rosszul végződhet, és elsősorban magának Trumpnak”. Hangsúlyozta, hogy a nukleáris és hagyományos Tomahawkok indításakor nem lehet különbséget tenni, így egy ilyen akció könnyen eszkalálódhat.
A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov megerősítette: az ilyen bonyolult fegyverek használata elkerülhetetlenül amerikai szakértők részvételét igényli, ezért átadásuk rendkívül kockázatos lépés lenne.
Hozzátette, hogy az orosz–amerikai kommunikáció technikai szinten folytatódik, de érdemi előrelépésről nem lehet beszélni.
Peszkov szerint Putyin és Trump között jelenleg nincs egyeztetett telefonbeszélgetés, ugyanakkor bármikor megszervezhető egy ilyen kapcsolatfelvétel, ha politikai szándék mutatkozik rá. A Kreml álláspontja szerint a feszültség csökkentéséhez nem fenyegetésekre, hanem józan párbeszédre lenne szükség.
