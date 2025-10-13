Ft
Ukrajna orosz-ukrán háború fegyver Dmitrij Medvegyev

Medvegyev megfenyegette Washingtont: ha Trumpék ezt meglépik, abból óriási baj lesz

2025. október 13. 18:23

Szerinte az amerikai fegyverek Ukrajnába juttatása rendkívül veszélyes lépés lenne.

2025. október 13. 18:23
null

Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács alelnöke Donald Trump legutóbbi kijelentésére reagált, amelyben az amerikai elnök ismét figyelmeztette Vlagyimir Putyint az ukrajnai háború rendezésének elmaradása esetén. Medvegyev ironikusan úgy fogalmazott: 

Úgy tűnik, Trump századszor fenyeget. Röviden: ismét fenyeget.”

Az orosz politikus Trump Tomahawk rakétákkal kapcsolatos megjegyzéseire is kitért. Mint mondta, ha az amerikai elnök valóban ezen fegyverek Ukrajnába szállításáról beszélt, az „mindenki számára rosszul végződhet, és elsősorban magának Trumpnak”. Hangsúlyozta, hogy a nukleáris és hagyományos Tomahawkok indításakor nem lehet különbséget tenni, így egy ilyen akció könnyen eszkalálódhat.

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov megerősítette: az ilyen bonyolult fegyverek használata elkerülhetetlenül amerikai szakértők részvételét igényli, ezért átadásuk rendkívül kockázatos lépés lenne. 

Hozzátette, hogy az orosz–amerikai kommunikáció technikai szinten folytatódik, de érdemi előrelépésről nem lehet beszélni.

Peszkov szerint Putyin és Trump között jelenleg nincs egyeztetett telefonbeszélgetés, ugyanakkor bármikor megszervezhető egy ilyen kapcsolatfelvétel, ha politikai szándék mutatkozik rá. A Kreml álláspontja szerint a feszültség csökkentéséhez nem fenyegetésekre, hanem józan párbeszédre lenne szükség.

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI, Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

***

Tegnap
2025. október 13. 19:24
Itt az ideje, hogy az oroszok szétbombázzák az amerikai, britt, meg a többi zsoldost. Andrej Kolesnik, az Orosz Állami Duma képviselője, a védelmi bizottság tagja kijelentette, hogy tudják, hol vannak. Tényleg zsákokban kellene oket hazaszállitani Washinhtonba.
Válasz erre
0
0
alenka
2025. október 13. 18:56
Pár ócska Tomahawk fog harcolni 6000 atomtöltet ellen?...:-)))... Putin, előre!
Válasz erre
0
0
hexahelicene
2025. október 13. 18:47
Ha a Tomahawk betalál, a Kodiak visszaszáll. Viccet félretéve. Nézzük meg eddig mivel lőtte az USA Oroszországot: 1. HIMARS 2. ATACMS. 3. ERAM (F-16) Ha most beveszik 4.-nek a Tomahawkot, az se fog változtatni semmin. Annyit fognak elérni az amerikaiak, hogy még több Medve fog fölszállni (Medve = TU-95MS). A TU-95MS 6 db KH-101 Kodiak lopakodó cirkáló rakétát hordoz, amiknek hatótávolsága 3000+ km.
Válasz erre
3
0
nogradi
2025. október 13. 18:42
Egyre több idő kell Medvének míg kijózanodik.
Válasz erre
0
6
