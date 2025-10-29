Szijjártó csattanós választ adott Tusknak: ennek Brüsszelig ér majd a híre (VIDEÓ)

„Ez az az ország, ahol a miniszterelnök előre bemondja a bírósági ítéleteket. Na most gondoljunk bele, hogy Magyarországgal szemben a kötelezettségszegési eljárások egy része azért zajlik, mert állítólag nem független az igazságszolgáltatás”
– tette hozzá. Elmondta, hogy ezen folyamatok ellenére „Brüsszelben állva tapsolnak” a jelenlegi lengyel kormánynak.
Szijjártó arról is beszélt, hogy korábban örültek mikor Donald Tusk lett az Európai Tanács elnöke, de túl sok időt töltött Brüsszelben és megváltozott a viszony.
A külügyminiszter arról is beszélt, hogy szoros összefogás van a Tisza és Tusk között, és felidézte, hogy a lengyel miniszterelnök már Márki-Zay Péter indulásakor is mindent megtett, hogy hatalomra segítse a Fidesz ellenzékét. Többek között személyesen felszólalt az ellenzék 2022-es választás előtti nagygyűlésén.