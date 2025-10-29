Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
10. 29.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 29.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Márki-Zay Péter Harcosok Órája Lengyelország Tisza Szijjártó Péter

Szijjártó csattanós választ adott Tusknak: ennek Brüsszelig ér majd a híre (VIDEÓ)

2025. október 29. 09:08

A magyar miniszter szerint Lengyelországban megcsúfolják a demokráciát.

2025. október 29. 09:08
Ursula von der Leyen. Donald Tusk.

Szijjártó Péter külügyminisztert Németh Balázs a Harcosok Órája szerda reggeli adásában kérdezte Donald Tuskról és a lengyel jogállam leépítéséről.

Ahogy arról a Mandiner korábban beszámolt: a hét elején került sor Budapesten Marcin Tulicki Taking Over című dokumentumfilmjének a vetítésére, amely Donald Tusk és liberális kormányának jogállamisági ámokfutását mutatja be, fókuszban a lengyel köztévé totális beszántásával. Az esemény egyik díszvendége Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszter volt. Néhány órával később kedd délután lengyel ügyészek kérvényezték a volt miniszter – jelenleg alsóházi képviselő – mentelmi jogának felfüggesztését. A Mandiner megkeresésére a volt miniszter megerősítette:

a jelenlegi letartóztatási utasításnak köze lehet ahhoz, hogy Budapesten kritizálta a Tusk-kormányzatot.

„Itt a helyzet a következő: Lengyelországban a jogállam szisztematikus lebontása zajlik. Lengyelországban megcsúfolják a demokráciát. 

Mi történik? Ellenzéki képviselőket vittek börtönbe az elnöki hivatalból, aztán egy idő után már kényszertáplálni akarták őket az orrukon keresztül, ha jól emlékszem, azt hiszem ez nem tartozik a 21. század leghumanitáriusabb eljárásai közé” – mondta Szijjártó Péter megemlítve a lengyel köztelevízió beszántását is.

„Ez az az ország, ahol a miniszterelnök előre bemondja a bírósági ítéleteket. Na most gondoljunk bele, hogy Magyarországgal szemben a kötelezettségszegési eljárások egy része azért zajlik, mert állítólag nem független az igazságszolgáltatás” 

– tette hozzá. Elmondta, hogy ezen folyamatok ellenére „Brüsszelben állva tapsolnak” a jelenlegi lengyel kormánynak. 

Szijjártó arról is beszélt, hogy korábban örültek mikor Donald Tusk lett az Európai Tanács elnöke, de túl sok időt töltött Brüsszelben és megváltozott a viszony. 

A külügyminiszter arról is beszélt, hogy szoros összefogás van a Tisza és Tusk között, és felidézte, hogy a lengyel miniszterelnök már Márki-Zay Péter indulásakor is mindent megtett, hogy hatalomra segítse a Fidesz ellenzékét. Többek között személyesen felszólalt az ellenzék 2022-es választás előtti nagygyűlésén.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Esperanza
2025. október 29. 10:57
Sot...a Holdrol is latszik, hallatszik
Válasz erre
0
0
patriota-0
2025. október 29. 10:22
Tusnak kellene egy csattanósat adni!
Válasz erre
0
0
zakar zoltán béla
2025. október 29. 09:41
A képen 2 álszent nyálautomata .
Válasz erre
0
0
elégia
2025. október 29. 09:12
Ehhez a mocskos lengyel kommunistához képest Gyurcsány egy grál lovag volt. Pedig Feri sem volt egy rigófütty.
Válasz erre
12
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!