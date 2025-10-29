Szijjártó csattanós választ adott Tusknak: ennek Brüsszelig ér majd a híre (VIDEÓ)

Szijjártó Péter külügyminisztert Németh Balázs a Harcosok Órája szerda reggeli adásában kérdezte Donald Tuskról és a lengyel jogállam leépítéséről.

Ahogy arról a Mandiner korábban beszámolt: a hét elején került sor Budapesten Marcin Tulicki Taking Over című dokumentumfilmjének a vetítésére, amely Donald Tusk és liberális kormányának jogállamisági ámokfutását mutatja be, fókuszban a lengyel köztévé totális beszántásával. Az esemény egyik díszvendége Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszter volt. Néhány órával később kedd délután lengyel ügyészek kérvényezték a volt miniszter – jelenleg alsóházi képviselő – mentelmi jogának felfüggesztését. A Mandiner megkeresésére a volt miniszter megerősítette:

a jelenlegi letartóztatási utasításnak köze lehet ahhoz, hogy Budapesten kritizálta a Tusk-kormányzatot.

„Itt a helyzet a következő: Lengyelországban a jogállam szisztematikus lebontása zajlik. Lengyelországban megcsúfolják a demokráciát.

Mi történik? Ellenzéki képviselőket vittek börtönbe az elnöki hivatalból, aztán egy idő után már kényszertáplálni akarták őket az orrukon keresztül, ha jól emlékszem, azt hiszem ez nem tartozik a 21. század leghumanitáriusabb eljárásai közé” – mondta Szijjártó Péter megemlítve a lengyel köztelevízió beszántását is.