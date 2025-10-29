Ft
10. 29.
szerda
jogállamiság Jacek Karnowski Lengyelország Donald Tusk

Lengyel főszerkesztő a Mandinernek: „A kommunisták bukása óta senki sem szegte meg úgy a törvényt, mint a Tusk-kormány”

2025. október 29. 16:27

Tusk politikai indíttatású bosszúhadjáratáról, valamint Zbigniew Ziobro volt igazságügyi-miniszter ügyéről és a lengyelországi helyzetről Jacek Karnowskit, a Sieci lengyel jobboldali hetilap főszerkesztőjét kérdeztük.

2025. október 29. 16:27
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt: tovább fokozódik a politikai nyomásgyakorlás a lengyel ellenzékkel szemben. A lengyel ügyészség kedden hivatalosan kérte a parlamenttől Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszter mentelmi jogának felfüggesztését. Ziobrót azzal vádolják, hogy visszaélt hivatali hatalmával, és a minisztériuma alá tartozó Igazságügyi Alapból politikai célokra csoportosított át forrásokat.

Ziobro ügyéről és a lengyelországi helyzetről Jacek Karnowskit, a Sieci lengyel jobboldali hetilap főszerkesztőjét kérdeztük. Szerinte ma már ott tart a politikailag motivált ügyészség, hogy nincs nap mikor ne jelentenének be újabb eljárást. 

„Most azt állítják, hogy Ziobro miniszter az Igazságügyi Minisztériumban úgynevezett »szervezett bűnözői csoportot« működtetett” – vagyis a maffiózok elleni törvények segítségével folytatnak eljárást ellene. 

„Tehát valójában, amikor van egy csoport politikus, tisztviselő és bürokratikus apparátus, akik együtt dolgoznak bizonyos célok elérése érdekében, ami a demokratikus életben teljesen legitim cél. Akkor azzal a váddal találkoznak, hogy ez egy szervezett bűnözői csoport, ami természetesen nevetséges és groteszk, és ugyanakkor nagyon veszélyes is” 

– mondta lapunknak a szerkesztő. 

Az újságíró azt is elmondta, hogy abból is meg lehet állapítani a politikai motiváltságot, hogy triviáls vádakat használnak az ügyészek. Példaként említette Michał Woś ügyét, aki Ziobro helyetteseként a Pegazus lehallgató program megvásárlását kezdeményezte. „Most azzal vádolják (Wośt), hogy illegálisan szerzett pénzt, és letiltották a számláját, és vannak információk, hogy 25 millió dollárt kell visszaadnia.”

A nemzetközi média hallgat

Jacek Karnowski elmondta, hogy nem lepi meg, hogy a nemzetközi sajtó úgy állítja be, mintha ezek a leszámolások a „jogállamiság helyreállításának” lépései lennének. 

„A nemzetközi reakció természetesen jellemző a baloldali liberális világra, akik mindig a jobboldali kormányokat vádolják a jogállamiság aláásásával, miközben amikor a jelenlegi lengyel kormány valóban brutális és nyilvánvalóan illegális intézkedéseket hoz, ők hallgatnak. 

Sőt még gratulálnak is, mondván, hogy jó úton járnak a jogállamiság helyreállításában, ami nevetséges és egyáltalán nem igaz” – jelentette ki a szerkesztő. 

„A kommunisták bukása óta senki sem szegte meg úgy a törvényt, mint a jelenlegi kormány. Ez valóban példátlan szint”

 – mondta, hozzátéve: minden eszközt felhasznál a Tusk kormány, hogy kikerülje a törvényhozás folyamatát. „Az egész jogrendszer, az úgynevezett jogforrások hierarchiája megsérült. Ez nagyon fájdalmas és nagyon veszélyes, és nyilvánvalóan illegális, de a liberális világra jellemző nemzetközi hallgatás természetesen segít nekik. Például amikor a Jog és Igazságosság volt hatalmon, sok külföldi újságíró volt jelen. Kicsi részletekről kérdeztek. Érdekelték őket a dolgok. Beszámoltak a parlamenti csatákról. Most csend van”. 

Lengyel reakció

Megkérdeztük az újságírót arról is, hogy vajon volt-e jelentősége annak, hogy az ügyészség pont akkor tette a bejelentést, mikor Ziobro Magyarországon tartózkodott. Karnowski szerint ez lehetséges, de valószínűbb, hogy a Lengyelországban zajló vitákról akarták elvonni a figyelmet. 

A szerkesztő rámutatott: általában minden nap tesz az ügyészség ilyen bejelentéseket, mert ezzel táplálják politikai bázisukat. 

Tusk politikai bázisa nagyon dühös, és nem megfelelő kormányzás szeretnének, gazdasági vagy a társadalmi sikereket, hanem bosszút. Csak bosszút akarnak állni.”

Lengyelországban Ziobro korábban is egy célkeresztben levő személy volt – mesélte a szerkesztő. „Élen járt a korrupció, a szervezett bűnözés és az olyan mozgalmak elleni küzdelemben, mint az LMBT, ezért évek óta heves támadásoknak van kitéve a főáramú média részéről. Ha valaki ilyen támadásoknak van kitéve, akkor a közvélemény-kutatások szerint általában alacsonyabbak a mutatói, mert a választók inkább azokat a politikusokat részesítik előnyben, akik csak homályos szavakat használnak, és kerülik az erős kifejezéseket” – mondta Karnowski. 

Az újságíró párhuzamot vont a lengyel kormány és a magyar ellenzék között, mivel a lengyelek példát adnak a magyar kormányt leváltani vágyóknak, akik szintén a kétharmad felülírását és a bosszút emlegetik. 

„A fő csata még előttünk áll. Most az elnökválasztás után vagyunk, és szerintem a közvélemény is izgatott, és az emberek várják a választásokat”

 – jelentette ki és hozzátette: a kormányzat várhatóan folytatja az elkezdett utat és mindent megtesz, hogy szétzúzza a jobboldali ellenzéket. 

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

 

