Lengyel főszerkesztő a Mandinernek: „A kommunisták bukása óta senki sem szegte meg úgy a törvényt, mint a Tusk-kormány”

Az újságíró azt is elmondta, hogy abból is meg lehet állapítani a politikai motiváltságot, hogy triviáls vádakat használnak az ügyészek. Példaként említette Michał Woś ügyét, aki Ziobro helyetteseként a Pegazus lehallgató program megvásárlását kezdeményezte. „Most azzal vádolják (Wośt), hogy illegálisan szerzett pénzt, és letiltották a számláját, és vannak információk, hogy 25 millió dollárt kell visszaadnia.”
A nemzetközi média hallgat
Jacek Karnowski elmondta, hogy nem lepi meg, hogy a nemzetközi sajtó úgy állítja be, mintha ezek a leszámolások a „jogállamiság helyreállításának” lépései lennének.
„A nemzetközi reakció természetesen jellemző a baloldali liberális világra, akik mindig a jobboldali kormányokat vádolják a jogállamiság aláásásával, miközben amikor a jelenlegi lengyel kormány valóban brutális és nyilvánvalóan illegális intézkedéseket hoz, ők hallgatnak.
Sőt még gratulálnak is, mondván, hogy jó úton járnak a jogállamiság helyreállításában, ami nevetséges és egyáltalán nem igaz” – jelentette ki a szerkesztő.