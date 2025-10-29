Lengyel főszerkesztő a Mandinernek: „A kommunisták bukása óta senki sem szegte meg úgy a törvényt, mint a Tusk-kormány”

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt: tovább fokozódik a politikai nyomásgyakorlás a lengyel ellenzékkel szemben. A lengyel ügyészség kedden hivatalosan kérte a parlamenttől Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszter mentelmi jogának felfüggesztését. Ziobrót azzal vádolják, hogy visszaélt hivatali hatalmával, és a minisztériuma alá tartozó Igazságügyi Alapból politikai célokra csoportosított át forrásokat.

Ziobro ügyéről és a lengyelországi helyzetről Jacek Karnowskit, a Sieci lengyel jobboldali hetilap főszerkesztőjét kérdeztük. Szerinte ma már ott tart a politikailag motivált ügyészség, hogy nincs nap mikor ne jelentenének be újabb eljárást.

„Most azt állítják, hogy Ziobro miniszter az Igazságügyi Minisztériumban úgynevezett »szervezett bűnözői csoportot« működtetett” – vagyis a maffiózok elleni törvények segítségével folytatnak eljárást ellene.

„Tehát valójában, amikor van egy csoport politikus, tisztviselő és bürokratikus apparátus, akik együtt dolgoznak bizonyos célok elérése érdekében, ami a demokratikus életben teljesen legitim cél. Akkor azzal a váddal találkoznak, hogy ez egy szervezett bűnözői csoport, ami természetesen nevetséges és groteszk, és ugyanakkor nagyon veszélyes is”

– mondta lapunknak a szerkesztő.