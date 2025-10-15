Ft
10. 15.
szerda
OROSZ FÖLDGÁZ Magyarország energia Ursula von der Leyen Oroszország energiaellátás földgáz Szijjártó Péter Európai Unió

Köpni-nyelni nem tud majd Von der Leyen: nagyon nem azt fogja Magyarország csinálni, amit ő szeretne

2025. október 15. 20:46

Szijjártó bejelentése borzolhatja majd a kedélyeket Brüsszelben.

2025. október 15. 20:46
null

Idén újra rekordot dönt a Magyarországra irányuló orosz földgázszállítás, amelynek kiesését a maradék infrastruktúra nem tudná hiánytalanul pótolni – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebookon.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy az orosz földgázszállítás idén már túllépte a hatmilliárd köbmétert, ami napi több mint 21 millió köbméternek felel meg.

Ez a gázszállítás kritikus fontosságú a magyar energiabiztonság szempontjából,

ha ez kiesne valamilyen okból, azt a maradék infrastruktúra hiánytalanul nem tudná pótolni" – húzta alá. „Mi diverzifikált, több forrásból érkező energiaellátásban vagyunk érdekeltek, több forrásra és több útvonalra, nem pedig jól működő megbízható szállítási útvonalak kiiktatására van szükség" – folytatta.

Egy vezeték esetleges elzárása teljesen észszerűtlen, és a biztonságos energiaellátás szempontjából veszélyes döntés lenne" – tette hozzá.

Nyitókép: ROMEO BOETZLE / AFP

(MTI)

Interista
2025. október 15. 22:08
Az orosz gáz olcsó és jó minőségű. Miért mondanánk le róla? Mindennélisleyyebb vasorrú banya főjön a levében.
csapláros
2025. október 15. 21:44 Szerkesztve
HAZUDSZ, belbuda : mi volt az 1956-osok egyik célja ? Megmondom: a semlegesség. Kitől függ ma Magyarország a legnagyobb mértékben ? Régen a Szovjetuniótól, ahol a KGST-ben kényszerítették az országot, kvótázva, hogy miből mennyit és mit gyárthat. Ma meg az Európai Uniótól, mivel a kereskedelmünk 75 azaz HETVENÖT %-a tőlük függ, a PIAC által kvótázva a gyártandókat. A Szovjetuniónak és a KGST-nek köszönhetően 1956 romjaiból a legvidámabb barakk lettünk. Most meg az Unió elvágná az olaj és gázütőerünket, azzal, hogy a kurva drága EGYÉB forrásokból vagy lenne olaj és gáz vagy nem és akkor BECSŐDÖLNEK a kínai, és a német autógyárak, a gyógyszer- és a vegyiparunk. Hozzászólásod alapján, te a pöcsödet verted a földrajz órákon és ezért segghülye vagy Magyarország energia ellátásához, és ahhoz a helyzetképhez, amely alapján még anno Kapolyi, Hornék és Gyurcsányék is tudomásul véve tettek hitet Paks II és az orosz energiaforrások mellett. ... Köp egyet.
orokkuruc-2
2025. október 15. 21:41
Ez a bélbudi nagyon idegelő kis patkány lehet, hiába Xeltem ki, a hozzászólások fele róla szól. Nem kéne az X-et használni és hagyni a pöcében, ahol játszik?
Ízisz
2025. október 15. 21:24
Z. "belbuda 2025. október 15. 20:54 Több ezer milliárddal támogatjuk az agresszort…. Robokuty,köpd szembe magad…az 56-osokkal már megtetted….🤮🤮🤮 Válasz erre 👆 Ízisz belbuda 2025. október 15. 21:22 Z. Saját magadat köpd szembe szektás kurva, amíg nem a világpiaci árat fizeted az energiákért!!!, te képmutató nyomorult állatja a földnek!!! Vagy netán barlang lakó vagy???, büdös pofájú!!!💯❗👎
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!