A konzervatív világ példaképe Magyarország – új transzatlanti összefogás formálódik a nyugati világban

Szeptember 26. és 28. között rendezték meg a Hungarian Scruton Hub „How Conservative Values Can Save Our Societies” című őszi szemináriumát a Mathias Corvinus Collegium (MCC) révfülöpi táborában. A háromnapos esemény célja Sir Roger Scruton filozófiájának és értékeinek bemutatása volt, miközben válaszokat kínált a modern társadalmi kihívásokra, különös tekintettel a fiatalok életét befolyásoló globális jelenségekre. Az előadók között szerepelt Sean Nottoli, a Danube Institute vendégkutatója, valamint Alexander Baker, a brit Prosperity Institute kutatója. Interjúikban az amerikai-magyar-brit konzervatív kapcsolatok dinamikáját, a globális kihívásokat és a konzervatív értékek szerepét elemezték, amelyek kölcsönösen kiegészítik egymást, és egy transzatlanti konzervatív mozgalom alapjait vázolják fel.

Kulturális és ideológiai összhang

Sean Nottoli, aki korábban a Trump-kampányban is dolgozott, az amerikai és magyar konzervatívok közötti szoros kulturális és ideológiai kötődést emelte ki. „Nagyon hasonló kulturális attitűdökkel és közös hitrendszerrel rendelkezünk az államról, a nemzeti identitásról” – fogalmazott. Szerinte az amerikai konzervatívok körében Magyarország népszerűsége abban rejlik, hogy itt olyan értékek valósulnak meg, amelyekre Amerikában is vágynak.

Példaként említette Magyarország EU-val szembeni ellenállását, különösen a határvédelem terén, amit az Európai Unió napi egymillió eurós bírsággal sújt. Ez különösen szimpátiát kelt az amerikai konzervatívokban, akik Texasban hasonló kihívásokkal szembesültek a Biden-adminisztráció alatt, ahol a szövetségi kormány akadályozta a határvédelmet. Nottoli szerint az amerikai és magyar konzervatívok „98 százalékban egyetértenek” a kulcsfontosságú kérdésekben, például az ESG (környezeti, társadalmi és kormányzási) témákban, valamint a „woke ideológia” elleni küzdelemben.