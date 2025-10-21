Kizárták a szabotázst: már sejtik, mi okozhatta a román olajfinomító robbanását

A robbanásokról egy biztos: a román kőolaj-finomító orosz tulajdonban van, a magyar nem
Nem világos, mi történt, egyetlen forgatókönyvet sem lehet kizárni.
A román és a százhalombattai robbanások között egyelőre semmilyen kapcsolatot nem találtak.
A román hatóságok vizsgálatot indítottak annak a robbanásnak az ügyében, amely október 20-án történt a Lukoil pitesti olajfinomítójában. A baleset néhány órával a százhalombattai Mol-finomítónál bekövetkezett tűzeset előtt történt, ám a két esemény között egyelőre semmilyen kapcsolatot nem találtak.
A segélyhívás hétfő délben érkezett a hatóságokhoz. A finomítóban akkor már harmadik napja zajlottak az előre tervezett karbantartási munkák, amelyek idejére az üzemet teljesen leállították. Az eddigi információk szerint a robbanást a gázelosztó csatornában felgyülemlett gáz okozta, amely a bomló hulladékból származhatott. A gáz robbanása felvetette a csatorna fémfedelét, a balesetben pedig egy 57 éves férfi megsérült, őt kórházba szállították – közölte a Prahova megyei vészhelyzeti felügyelőség.
A román hatóságok hangsúlyozták, hogy semmi sem utal szabotázsra vagy szándékos károkozásra,
és ilyen feltételezések nem is jelentek meg a román sajtóban. A vizsgálat jelenleg a munkavédelmi előírások betartására fókuszál.
A Petrotel–Lukoil finomító közleménye szerint a „hétfői incidensben” az alvállalkozóként dolgozó Felbermayer Kft. egyik munkatársa sérült meg. A helyszínen továbbra is katasztrófavédelmi egységek dolgoznak, hogy megelőzzék a hasonló baleseteket.
Az MTI hírösszefoglalója ugyanakkor megjegyezte:
mivel a Petrotel–Lukoil orosz tulajdonban van, és a közelmúltban több, energetikai infrastruktúrát ért támadás történt a régióban, nem lehet teljesen kizárni a szándékos robbantás lehetőségét sem.
A közlemény szerint „egyelőre nem világos, mi történt – történhetett műszaki hiba vagy emberi mulasztás is –, de a térségben zajló katonai műveletek miatt más forgatókönyv is felmerülhet”.
A nyitókép illusztrácó: Nikolay DOYCHINOV / AFP
