Ft
Ft
16°C
1°C
Ft
Ft
16°C
1°C
10. 21.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 21.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Lukoil olajfinomító robbanás Románia

Kizárták a szabotázst: már sejtik, mi okozhatta a román olajfinomító robbanását

2025. október 21. 15:49

A román és a százhalombattai robbanások között egyelőre semmilyen kapcsolatot nem találtak.

2025. október 21. 15:49
null

A román hatóságok vizsgálatot indítottak annak a robbanásnak az ügyében, amely október 20-án történt a Lukoil pitesti olajfinomítójában. A baleset néhány órával a százhalombattai Mol-finomítónál bekövetkezett tűzeset előtt történt, ám a két esemény között egyelőre semmilyen kapcsolatot nem találtak.

Ezt is ajánljuk a témában

A segélyhívás hétfő délben érkezett a hatóságokhoz. A finomítóban akkor már harmadik napja zajlottak az előre tervezett karbantartási munkák, amelyek idejére az üzemet teljesen leállították. Az eddigi információk szerint a robbanást a gázelosztó csatornában felgyülemlett gáz okozta, amely a bomló hulladékból származhatott. A gáz robbanása felvetette a csatorna fémfedelét, a balesetben pedig egy 57 éves férfi megsérült, őt kórházba szállították – közölte a Prahova megyei vészhelyzeti felügyelőség.

A román hatóságok hangsúlyozták, hogy semmi sem utal szabotázsra vagy szándékos károkozásra, 

és ilyen feltételezések nem is jelentek meg a román sajtóban. A vizsgálat jelenleg a munkavédelmi előírások betartására fókuszál.

A Petrotel–Lukoil finomító közleménye szerint a „hétfői incidensben” az alvállalkozóként dolgozó Felbermayer Kft. egyik munkatársa sérült meg. A helyszínen továbbra is katasztrófavédelmi egységek dolgoznak, hogy megelőzzék a hasonló baleseteket.

Az MTI hírösszefoglalója ugyanakkor megjegyezte:

mivel a Petrotel–Lukoil orosz tulajdonban van, és a közelmúltban több, energetikai infrastruktúrát ért támadás történt a régióban, nem lehet teljesen kizárni a szándékos robbantás lehetőségét sem.

 A közlemény szerint „egyelőre nem világos, mi történt – történhetett műszaki hiba vagy emberi mulasztás is –, de a térségben zajló katonai műveletek miatt más forgatókönyv is felmerülhet”.

A nyitókép illusztrácó: Nikolay DOYCHINOV / AFP

***

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pipa89
•••
2025. október 21. 16:25 Szerkesztve
Értem. Az Eszaki Áramlattal is ez történt? Meg a magyar finomítóval, meg a románnal. Szeretnek berobbanni mostanában.
Válasz erre
0
0
red-bullshit
2025. október 21. 16:15
Százhalombattán nem történt robbanás.
Válasz erre
0
0
Szamóca bácsi
2025. október 21. 16:14
nos, én nem vagyok egy olajfinomító szakértő, de nekem ez a "a robbanást a gázelosztó csatornában felgyülemlett gáz okozta, amely a bomló hulladékból származhatott" mese nem kicsit bűzlik. 1. milyen bomló hulladék? bedobták oda az almacsutkát? vagy beszotyiztak a fociultrák? esetleg MP szaros gatyája bomlott? 2. a gázelosztó csatornában (legyen az bármi is) általában gáz szokott lenni, gondolom – legalábbis a neve erre utal, mivel pedig egy kőolaj-finomítóról beszélünk feltételezhető, hogy az a bizonyos gáz üzemszerűen is valamiféle szénhidrogén.
Válasz erre
0
0
faramuci
2025. október 21. 16:04
A németek is "Kizárták a szabotázst"....
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!