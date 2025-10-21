Kizárták a szabotázst: már sejtik, mi okozhatta a román olajfinomító robbanását

A segélyhívás hétfő délben érkezett a hatóságokhoz. A finomítóban akkor már harmadik napja zajlottak az előre tervezett karbantartási munkák, amelyek idejére az üzemet teljesen leállították. Az eddigi információk szerint a robbanást a gázelosztó csatornában felgyülemlett gáz okozta, amely a bomló hulladékból származhatott. A gáz robbanása felvetette a csatorna fémfedelét, a balesetben pedig egy 57 éves férfi megsérült, őt kórházba szállították – közölte a Prahova megyei vészhelyzeti felügyelőség.

A román hatóságok hangsúlyozták, hogy semmi sem utal szabotázsra vagy szándékos károkozásra,

és ilyen feltételezések nem is jelentek meg a román sajtóban. A vizsgálat jelenleg a munkavédelmi előírások betartására fókuszál.