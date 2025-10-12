Kiderült: nem Trump az egyetlen, aki közvetlenül egyeztet Putyinnal Amerikában

Donald Trump elnök augusztusban személyesen kézbesített egy „békelevelet” Putyinnak a first lady nevében. A levélben arra kérte az orosz elnököt, hogy vegye figyelembe a konfliktus gyermekekre gyakorolt hatásait.
Putyin írásban válaszolt Melania Trumpnak – közölte pénteken a first lady –, és részleteket osztott meg az Oroszországban tartózkodó ukrán gyermekekről, valamint felajánlotta, hogy közvetlen tárgyalásokat folytat a kérdésről.
„Azóta Putyin elnök és én nyílt kommunikációs csatornát tartunk fenn ezeknek a gyermekeknek a jólétével kapcsolatban” – mondta Melania Trump. – „Megállapodtunk abban, hogy együttműködünk a háború által érintett összes ember érdekében.”
Melania Trump hozzátette, hogy a nyolc gyermek hazatérése mellett az orosz hatóságok tájékoztatták őt néhány további gyermek személyazonosságáról, valamint az általuk igénybe vett szociális és orvosi szolgáltatásokról.
A first lady elmondta, hogy nyomást gyakorolt Oroszországra azoknak az ukránoknak az ügyében is, akik a háború kezdetekor még kiskorúak voltak, de mára felnőttek, és továbbra is orosz területen élnek. Melania Trump szerint az orosz hatóságok beleegyeztek abba, hogy a közeljövőben megpróbálják visszajuttatni ezeket a fiatal felnőtteket Ukrajnába.