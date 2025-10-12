Ft
orosz-ukrán háború Donald Trump Melania Trump

Kiderült: nem Trump az egyetlen, aki közvetlenül egyeztet Putyinnal Amerikában

2025. október 12. 16:06

A kommunikációs csatorna – és maga a sikertörténet – egy augusztusi levél eredménye.

2025. október 12. 16:06
null

Melania Trump, az Egyesült Államok first ladyje pénteken bejelentette, hogy Oroszország engedélyezte nyolc ukrán gyermek számára, hogy újra találkozhassanak szüleikkel, miután hónapokig tartó, zártkörű tárgyalások zajlottak az orosz tisztviselők és a first lady irodája között a háború során családjuktól elszakított gyermekek ügyében – számolt be a CNN. 

Melania Trump elárulta, hogy ő és Vlagyimir Putyin orosz elnök „nyitott kommunikációs csatornát” tartanak fenn, mióta augusztusban levelet írt neki az ukrajnai háború gyermekekre gyakorolt hatásáról.

Elmondása szerint a nyolc gyermek mindegyike visszatért családjához, és a két fél elkötelezte magát amellett, hogy továbbra is azon dolgozzon: minél több, Oroszország ukrajnai inváziója során elszakított gyermeket egyesítsenek újra családjukkal.

„Ez egy folyamatos erőfeszítés” – mondta Melania Trump egy rövid beszédében a Fehér Házban. – „Már folynak a tervek, hogy a közeljövőben további gyermekeket egyesítsenek családjaikkal. Remélem, hogy a béke hamarosan beköszönt – és ez a gyermekeinkkel kezdődhet.”

Jogvédő szervezetek szerint több mint 30 ezer ukrán gyermeket telepítettek át orosz területre.

Donald Trump elnök augusztusban személyesen kézbesített egy „békelevelet” Putyinnak a first lady nevében. A levélben arra kérte az orosz elnököt, hogy vegye figyelembe a konfliktus gyermekekre gyakorolt hatásait.

Putyin írásban válaszolt Melania Trumpnak – közölte pénteken a first lady –, és részleteket osztott meg az Oroszországban tartózkodó ukrán gyermekekről, valamint felajánlotta, hogy közvetlen tárgyalásokat folytat a kérdésről.

„Azóta Putyin elnök és én nyílt kommunikációs csatornát tartunk fenn ezeknek a gyermekeknek a jólétével kapcsolatban” – mondta Melania Trump. – „Megállapodtunk abban, hogy együttműködünk a háború által érintett összes ember érdekében.”

Melania Trump hozzátette, hogy a nyolc gyermek hazatérése mellett az orosz hatóságok tájékoztatták őt néhány további gyermek személyazonosságáról, valamint az általuk igénybe vett szociális és orvosi szolgáltatásokról.

A first lady elmondta, hogy nyomást gyakorolt Oroszországra azoknak az ukránoknak az ügyében is, akik a háború kezdetekor még kiskorúak voltak, de mára felnőttek, és továbbra is orosz területen élnek. Melania Trump szerint az orosz hatóságok beleegyeztek abba, hogy a közeljövőben megpróbálják visszajuttatni ezeket a fiatal felnőtteket Ukrajnába.

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

hexahelicene
2025. október 12. 16:24
CNN/Ukriner: "a háború során családjuktól elszakított gyermekek" Helyesen: az ukrán terrorból családjuk kérésére kimenekített gyermekek
Ehetős Odó
2025. október 12. 16:15
Hoholszopó cikk. Valahogy kimaradt belőle, hogy Melania ténykedése nyomán orosz gyerekek is visszatérhettek orosz szüleikhez.
4
0
