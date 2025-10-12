Kiderült: nem Trump az egyetlen, aki közvetlenül egyeztet Putyinnal Amerikában

Melania Trump, az Egyesült Államok first ladyje pénteken bejelentette, hogy Oroszország engedélyezte nyolc ukrán gyermek számára, hogy újra találkozhassanak szüleikkel, miután hónapokig tartó, zártkörű tárgyalások zajlottak az orosz tisztviselők és a first lady irodája között a háború során családjuktól elszakított gyermekek ügyében – számolt be a CNN.

Melania Trump elárulta, hogy ő és Vlagyimir Putyin orosz elnök „nyitott kommunikációs csatornát” tartanak fenn, mióta augusztusban levelet írt neki az ukrajnai háború gyermekekre gyakorolt hatásáról.

Elmondása szerint a nyolc gyermek mindegyike visszatért családjához, és a két fél elkötelezte magát amellett, hogy továbbra is azon dolgozzon: minél több, Oroszország ukrajnai inváziója során elszakított gyermeket egyesítsenek újra családjukkal.

„Ez egy folyamatos erőfeszítés” – mondta Melania Trump egy rövid beszédében a Fehér Házban. – „Már folynak a tervek, hogy a közeljövőben további gyermekeket egyesítsenek családjaikkal. Remélem, hogy a béke hamarosan beköszönt – és ez a gyermekeinkkel kezdődhet.”