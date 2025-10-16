Kiderült, miről beszélgetett Trump és Putyin – megint Zelenszkij húzhatja a rövidebbet

Breaking: Budapesten találkozik Putyin és Trump
Az amerikai elnök erről közösségi oldalán számolt be, miután egyeztetett Putyinnal.
Mindkét fél pozitívan értékelte az elnökök több mint két órán át tartó beszélgetését. A brit lap szerint ennek Zelenszkij ihatja meg a levét, aki holnap találkozik Trumppal.
Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő több mint két órán át tárgyalt egymással telefonon csütörtökön – írta meg a BBC Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivőjének beszámolójára hivatkozva. A két nagyhatalmi vezető beszélgetéséről Donald Trump is írt saját közösségi oldalán. Számunkra a legnagyobb hír, hogy Putyin és Trump Budapestet jelölte ki a következő béketárgyalás helyszínéül, de nézzük, miről esett még szó ezalatt a két óra alatt.
Donald Trump közösségi oldalán részletesen beszámolt a beszélgetésről, és „eredményesnek” minősítette az egyeztetést.
„Putyin elnök gratulált nekem és az Egyesült Államoknak a Közel-Keleten elért nagyszerű sikerhez” – írja Trump, amihez hasonlóról Putyin szerint évszázadok óta csak álmodnak a térségben. Trump kifejtette,
bízik benne, hogy a gázai konfliktus lezárása előmozdíthatja az ukrajnai háború befejezését is.
Beszámolt arról is, hogy rengeteget egyeztettek a két ország közötti kereskedelem visszaállításáról a háború után.
„A beszélgetés végén megegyeztünk, hogy a következő héten találkozót szervezünk a magas rangú tanácsadóink részvételével” – írta Trump, és arra is kitért, hogy az amerikai felet többek között Marco Rubio külügyminiszter képviseli majd. Az elnök beszámolója szerint ezeknek a találkozóknak a helyszínét még nem jelölték ki, ugyanakkor a következő Trump-Putyin csúcsét igen,
ami nem máshol lesz, mint Budapesten.
A bejegyzés végén Trump emlékeztet, hogy pénteken Volodimir Zelenszkijt fogadja a Fehér Házban, akivel többek között a Putyin elnökkel folytatott beszélgetés részleteit is megvitatják majd.
„Azt gondolom, a mai telefonbeszélgetés nagy előrelépést jelentett”
– zárta bizakodóan a posztot.
Vlagyimir Putyin elnök különmegbízottja, Kirill Dmitrijev is arról számolt be, hogy a tárgyalás „pozitív és eredményes volt”, X közösségi oldalán pedig azt írta, „a következő lépések egyértelműek”, és megosztott Trump Truth Social -bejegyzését.
Yuri Ushakov Oroszország amerikai nagykövete az orosz állami médiában elmondta, a beszélgetést az orosz fél kezdeményezte. Putyin figyelmeztette Trumpot, hogy a Tomahawk rakéták bevetése jelentősen visszavetheti a béke irányába tett erőfeszítéseket. Ushakov azt is elmondta,
hogy Budapestet, mint lehetséges tárgyalási helyszínt Trump vetette fel, amibe Putyin rögtön bele is ment.
Egyelőre több konkrétum nem derült ki a beszélgetésről, de a BBC úgy értelmezi Trump pozitív hangvételű bejegyzését,
hogy az amerikai elnök Putyin iránti szimpátiája ismét felerősödött,
ami rossz hír lehet Zelenszkij számára, aki holnap érkezik az Ovális Irodába.
