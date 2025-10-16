Ft
Volodimir Zelenkszij orosz-ukrán háború Donald Trump Vlagyimir Putyin usa

Kiderült, miről beszélgetett Trump és Putyin – megint Zelenszkij húzhatja a rövidebbet

2025. október 16. 20:42

Mindkét fél pozitívan értékelte az elnökök több mint két órán át tartó beszélgetését. A brit lap szerint ennek Zelenszkij ihatja meg a levét, aki holnap találkozik Trumppal.

2025. október 16. 20:42
null

Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő több mint két órán át tárgyalt egymással telefonon csütörtökön – írta meg a BBC Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivőjének beszámolójára hivatkozva. A két nagyhatalmi vezető beszélgetéséről Donald Trump is írt saját közösségi oldalán. Számunkra a legnagyobb hír, hogy Putyin és Trump Budapestet jelölte ki a következő béketárgyalás helyszínéül, de nézzük, miről esett még szó ezalatt a két óra alatt.

Trump
 

Ezt is ajánljuk a témában

Trump így számolt be róla

Donald Trump közösségi oldalán részletesen beszámolt a beszélgetésről, és „eredményesnek” minősítette az egyeztetést.

„Putyin elnök gratulált nekem és az Egyesült Államoknak a Közel-Keleten elért nagyszerű sikerhez” – írja Trump, amihez hasonlóról Putyin szerint évszázadok óta csak álmodnak a térségben. Trump kifejtette, 

bízik benne, hogy a gázai konfliktus lezárása előmozdíthatja az ukrajnai háború befejezését is.

Beszámolt arról is, hogy rengeteget egyeztettek a két ország közötti kereskedelem visszaállításáról a háború után.

„A beszélgetés végén megegyeztünk, hogy a következő héten találkozót szervezünk a magas rangú tanácsadóink részvételével” – írta Trump, és arra is kitért, hogy az amerikai felet többek között Marco Rubio külügyminiszter képviseli majd. Az elnök beszámolója szerint ezeknek a találkozóknak a helyszínét még nem jelölték ki, ugyanakkor a következő Trump-Putyin csúcsét igen, 

ami nem máshol lesz, mint Budapesten.

A bejegyzés végén Trump emlékeztet, hogy pénteken Volodimir Zelenszkijt fogadja a Fehér Házban, akivel többek között a Putyin elnökkel folytatott beszélgetés részleteit is megvitatják majd.

„Azt gondolom, a mai telefonbeszélgetés nagy előrelépést jelentett” 

– zárta bizakodóan a posztot.

Az orosz fél is sikerként könyvelte el a beszélgetést

Vlagyimir Putyin elnök különmegbízottja, Kirill Dmitrijev is arról számolt be, hogy a tárgyalás „pozitív és eredményes volt”, X közösségi oldalán pedig azt írta, „a következő lépések egyértelműek”, és megosztott Trump Truth Social -bejegyzését.

Yuri Ushakov Oroszország amerikai nagykövete az orosz állami médiában elmondta, a beszélgetést az orosz fél kezdeményezte. Putyin figyelmeztette Trumpot, hogy a Tomahawk rakéták bevetése jelentősen visszavetheti a béke irányába tett erőfeszítéseket. Ushakov azt is elmondta, 

hogy Budapestet, mint lehetséges tárgyalási helyszínt Trump vetette fel, amibe Putyin rögtön bele is ment.

Egyelőre több konkrétum nem derült ki a beszélgetésről, de a BBC úgy értelmezi Trump pozitív hangvételű bejegyzését, 

hogy az amerikai elnök Putyin iránti szimpátiája ismét felerősödött,

 ami rossz hír lehet Zelenszkij számára, aki holnap érkezik az Ovális Irodába.

Nyitókép: AFP

zakar zoltán béla
2025. október 16. 20:53
Aktuál-aTvhuuuuuuuuuuuuu: Idegroham a Trump-Putyin találkozó kapcsán. nembaj
frankie-bunn
2025. október 16. 20:51
Jól van, ajánlják fel neki, hogy nem muszáj hazamennie...zongorát is kaphat...
Csigorin
2025. október 16. 20:45
monica lewinsky szerepere felkeszul : zelenszki
