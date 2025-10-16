Kiderült, miről beszélgetett Trump és Putyin – megint Zelenszkij húzhatja a rövidebbet

„Putyin elnök gratulált nekem és az Egyesült Államoknak a Közel-Keleten elért nagyszerű sikerhez” – írja Trump, amihez hasonlóról Putyin szerint évszázadok óta csak álmodnak a térségben. Trump kifejtette,

bízik benne, hogy a gázai konfliktus lezárása előmozdíthatja az ukrajnai háború befejezését is.

Beszámolt arról is, hogy rengeteget egyeztettek a két ország közötti kereskedelem visszaállításáról a háború után.

„A beszélgetés végén megegyeztünk, hogy a következő héten találkozót szervezünk a magas rangú tanácsadóink részvételével” – írta Trump, és arra is kitért, hogy az amerikai felet többek között Marco Rubio külügyminiszter képviseli majd. Az elnök beszámolója szerint ezeknek a találkozóknak a helyszínét még nem jelölték ki, ugyanakkor a következő Trump-Putyin csúcsét igen,