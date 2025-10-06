Ft
biotechnológiai Fred Ramsdell Mary E Brunkow Orvosi Szakagucsi Simon Nobel-díj

Japán és amerikai tudósokat díjaznak idén: megvannak az orvosi Nobel-díj nyertesei

2025. október 06. 13:28

Az idei orvosi Nobel-díjjal azokat a kutatókat tüntették ki, akik megértették, miként kerüli el az immunrendszerünk, hogy saját testünket támadja.

2025. október 06. 13:28
null

Mary E. Brunkow és Fred Ramsdell amerikai, valamint Szakagucsi Simon japán tudós kapja az idei orvosi-élettani Nobel-díjat a perifériás immuntoleranciával kapcsolatos felfedezéseikért – jelentették be hétfőn a stockholmi Karolinska Intézetben.

A Nobel bizottság indoklása szerint a három tudós azonosította az immunrendszer biztonsági őreit, a regulációs T-sejteket, amelyek megakadályozzák, hogy immunsejtjeink saját szervezetünket támadják.

Eredményeik reményt nyújtanak az autoimmun betegségek kezelésére vagy gyógyítására, hatékonyabb rákkezeléseket tehetnek lehetővé, és segítségükkel megelőzhetők lehetnek a súlyos szövődmények az őssejtátültetések után 

– hangzott el a bejelentéskor.

Brunkow a seattle-i Rendszerbiológiai Intézet vezető programmenedzsere, Ramsdell a San Franciscó-i Sonoma Biotherapeutics biotechnológiai vállalat tudományos tanácsadója, Szakagucsi pedig a japán Oszakai Egyetem Immunológiai Kutatóközpontjának professzora.

A kitüntetettek 11 millió svéd koronán (388 millió forinton) osztoznak egyenlő arányban.

A díjat hagyományosan december 10-én, az elismerést alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át.

(MTI)

Nyitókép: Jonathan Nackstrand / AFP

***

 

 

egonsamu-2
2025. október 06. 14:10
Nem kell mRNA génterápiás "szurit" "felvenni".! Akkor nem akad ki az immunrendszerünk. Ezt ingyen és Nobeldij pénzek nélkül elárulom. Amúgy legutóbb az immunrendszert romboló mRNA kotyvalék kifejlesztöje is Nobeldíjat kapott..... Most Szegeden kutatgat tovább...
1
0
bagoly-29
2025. október 06. 13:36
Heuréka! Ismét felfedezték a spanyolviaszt! Csak a éppen nem lehet gyógyítani.
1
0
