Hiába érkezett meg a béke, van egy váratlan kihívás

2025. október 14. 22:24

A túszok holttesteinek visszaszolgáltatása nem várt akadályokba ütközött.

2025. október 14. 22:24
A Gázai övezetben tartott izraeli túszok holttestének felkutatása és hazaszállítása „hatalmas kihívás”, amely hetekig, sőt akár tovább is eltarthat – figyelmeztetett a Guardian szerint a Nemzetközi Vöröskereszt (ICRC).

Donald Trump – Az amerikai elnök mindent elkövetett az izraeli túszokért
Forrás: SAUL LOEB / AFP

A szervezet szóvivője, Christian Cardon a Reutersnek nyilatkozva elmondta: a jelenlegi körülmények között a mentési munkálatok szinte lehetetlenek, hiszen a háború romjai alatt nehéz azonosítani és biztonságosan kimenteni a holttesteket.

Ez még nagyobb kihívás, mint az élő túszok szabadon bocsátása. Óriási feladat”

– idézte Cardont a brit lap.

A szóvivő szerint „világos kockázat”, hogy a folyamat jóval tovább fog tartani, mint amire bárki számít, és előfordulhat, hogy bizonyos áldozatok soha nem kerülnek elő.

Az ICRC ezért arra kérte mindkét felet – Izraelt és a gázai fegyveres szervezeteket –, hogy a holttestek azonosítását és kiadását „legfőbb humanitárius prioritásként” kezeljék.

Cardon hozzátette:

Amit az érintett feleknek üzenünk, az az, hogy ez legyen a legfontosabb feladatuk. De realistának kell lennünk: ez napokat, akár heteket is igénybe vehet.”

A Guardian szerint a nyilatkozat arra utal, hogy a fegyverszünet után sem indulhatnak el azonnal a holttestek hazaszállítását célzó akciók,

mivel a Vöröskereszt csak biztonságos körülmények között vállalhatja a terepen való munkát.

A Reuters emlékeztetett arra is, hogy a Hamász és más palesztin fegyveres csoportok az utóbbi napokban egymás ellen is harcolnak Gázában, ami tovább nehezíti a segélyszervezetek bejutását a térségbe.

A helyi egészségügyi hatóságok becslése szerint több száz ember holtteste lehet még mindig a romok alatt, köztük túszoké is,

  • akik a harcok vagy
  • az izraeli bombázások során veszítették életüket.

Izrael részéről a hadsereg és a Magen David Adom mentőszolgálat is megerősítette, hogy szorosan együttműködnek a Vöröskereszttel, de

egyelőre nincs hivatalos lista arról, hány holttest visszaszolgáltatása várható.

A humanitárius szervezet szóvivője azt is hangsúlyozta:

A családoknak joguk van tudni, mi történt a szeretteikkel. De a realitás az, hogy a terepen uralkodó káosz miatt ez a folyamat fájdalmasan lassú lesz.”

undefined

Hont András

444: Időközben elhalálozott izraeli túszok

Tüdőgyulladásban elhunytak. Végelgyengültek. Életuntak. Ja.

***

Fotó: John MACDOUGALL / AFP

