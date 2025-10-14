Hiába érkezett meg a béke, van egy váratlan kihívás

Végre megtörténik, amire az egész világ várt: megszületik a béke Közel-Keleten, a Hamász átadta az első izraeli túszokat
Donald Trump béketerve valósággá válik.
A túszok holttesteinek visszaszolgáltatása nem várt akadályokba ütközött.
A Gázai övezetben tartott izraeli túszok holttestének felkutatása és hazaszállítása „hatalmas kihívás”, amely hetekig, sőt akár tovább is eltarthat – figyelmeztetett a Guardian szerint a Nemzetközi Vöröskereszt (ICRC).
A szervezet szóvivője, Christian Cardon a Reutersnek nyilatkozva elmondta: a jelenlegi körülmények között a mentési munkálatok szinte lehetetlenek, hiszen a háború romjai alatt nehéz azonosítani és biztonságosan kimenteni a holttesteket.
Ez még nagyobb kihívás, mint az élő túszok szabadon bocsátása. Óriási feladat”
– idézte Cardont a brit lap.
A szóvivő szerint „világos kockázat”, hogy a folyamat jóval tovább fog tartani, mint amire bárki számít, és előfordulhat, hogy bizonyos áldozatok soha nem kerülnek elő.
Az ICRC ezért arra kérte mindkét felet – Izraelt és a gázai fegyveres szervezeteket –, hogy a holttestek azonosítását és kiadását „legfőbb humanitárius prioritásként” kezeljék.
Cardon hozzátette:
Amit az érintett feleknek üzenünk, az az, hogy ez legyen a legfontosabb feladatuk. De realistának kell lennünk: ez napokat, akár heteket is igénybe vehet.”
A Guardian szerint a nyilatkozat arra utal, hogy a fegyverszünet után sem indulhatnak el azonnal a holttestek hazaszállítását célzó akciók,
mivel a Vöröskereszt csak biztonságos körülmények között vállalhatja a terepen való munkát.
A Reuters emlékeztetett arra is, hogy a Hamász és más palesztin fegyveres csoportok az utóbbi napokban egymás ellen is harcolnak Gázában, ami tovább nehezíti a segélyszervezetek bejutását a térségbe.
Izraeli lapok szerint tehetetlen dühükben tömeges kivégzéseket hajtanak végre az „árulók” ellen. Mintha az ISIS tombolna Gáza utcáin.
A helyi egészségügyi hatóságok becslése szerint több száz ember holtteste lehet még mindig a romok alatt, köztük túszoké is,
Izrael részéről a hadsereg és a Magen David Adom mentőszolgálat is megerősítette, hogy szorosan együttműködnek a Vöröskereszttel, de
egyelőre nincs hivatalos lista arról, hány holttest visszaszolgáltatása várható.
A humanitárius szervezet szóvivője azt is hangsúlyozta:
A családoknak joguk van tudni, mi történt a szeretteikkel. De a realitás az, hogy a terepen uralkodó káosz miatt ez a folyamat fájdalmasan lassú lesz.”
Tüdőgyulladásban elhunytak. Végelgyengültek. Életuntak. Ja.
***
