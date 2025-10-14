Hiába érkezett meg a béke, van egy váratlan kihívás

A Gázai övezetben tartott izraeli túszok holttestének felkutatása és hazaszállítása „hatalmas kihívás”, amely hetekig, sőt akár tovább is eltarthat – figyelmeztetett a Guardian szerint a Nemzetközi Vöröskereszt (ICRC).

A szervezet szóvivője, Christian Cardon a Reutersnek nyilatkozva elmondta: a jelenlegi körülmények között a mentési munkálatok szinte lehetetlenek, hiszen a háború romjai alatt nehéz azonosítani és biztonságosan kimenteni a holttesteket.