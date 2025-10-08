Ft
vezeték Lengyelország Oroszország földgáz Északi Áramlat

Itt pusztán a pénz mozgatta a politikai szálakat

2025. október 08. 14:06

A lengyelek azért hőbörögtek, mert az új vezeték miatt egyszerűen elestek az addigi tranzitdíjaiktól.

2025. október 08. 14:06
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„S miközben mind megvalósításában, mind pénzügyi hátterében egy hatalmas, nemzetközi konzorciumot látunk összeállni az Északi Áramlat mögött, s miközben a német és a francia vezető is ott van az ünnepélyes átadáson, a projektet kezdettől fogva erős politikai felhangok kísérték.

Az ukránok, a szlovákok, a csehek, a fehéroroszok és a lengyelek azért hőbörögtek eleinte, mert az új vezeték miatt egyszerűen elestek az addigi tranzitdíjaiktól. 

Szóval itt pusztán a pénz mozgatta a politikai szálakat – nahát, ki hitte volna!

S természetesen már akkor a lengyel libsik voltak toronymagasan a leghülyébbek, lásd Radoslaw Sikorskit, aki 2006 áprilisában elmondott beszédében az Északi Áramlat projektet a Molotov–Ribbentrop-paktumhoz hasonlította. A gátlástalan barom.”

Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

