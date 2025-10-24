Betelt a pohár Németországban és Lengyelországban: elegük van Ukrajnából az embereknek

Amerika helyett Németország segítheti Ukrajnát: titkos fegyverlistát nyújtottak át Zelenszkijék
Katonai körök és ipari vállalatok megerősítették a lista létezését. A pénz beszél, újabb fordulat jöhet.
A németek és a lengyelek körében egyre nagyobb a feszültség az ukrajnai menekültek támogatása miatt. A háború terhei mindkét országban egyre súlyosabban nehezednek a társadalomra, miközben egyre többen kérdőjelezik meg a folytatás értelmét.
Az orosz–ukrán háború iránti szolidaritás Németországban és Lengyelországban is kezd megkopni. A két ország eddig élen járt Ukrajna segítésében, ám a közvélemény már egyre kevésbé támogatja a folytatást – írta a Remix News.
A német belügyminisztérium adatai szerint a Kijev által augusztusban bevezetett új, enyhébb utazási szabályok hatására hirtelen megugrott az Ukrajnából érkezők száma. Míg augusztusban hetente mindössze 19 ember lépte át a határt, szeptemberben ez az adat már meghaladta az ezret, októberre pedig elérte az 1400–1800 főt hetente. Markus Söder bajor miniszterelnök szerint a helyzet tarthatatlanná vált.
Szigorúan ellenőrizni és korlátozni kell az Ukrajnából érkező fiatal férfiak gyorsan növekvő beáramlását
– mondta a Bildnek, hozzátéve, hogy az EU-nak és Berlinnek hatnia kell Kijevre, hogy ismét szigorítsa a kivonulási szabályokat. Egy, a Bild megbízásából készült INSA-felmérés azt is kimutatta, hogy a németek többsége már nem akarja tovább finanszírozni az ukrán menekültek juttatásait. Csupán a megkérdezettek 17 százaléka válaszolt igennel vagy inkább igennel a kérdésre, miszerint támogatni kellene az ukránokat.
A többség, 66 százalék, ellenezte ezt.
A felmérés egy másik kérdésben is egyértelmű volt: a németek 62 százaléka szerint az Ukrajnából érkezett, hadra fogható korú férfiaknak vissza kellene térnie hazájukba, hogy a fronton szolgáljanak.
A nyugati vezetők a béke helyett a nyomásgyakorlásban látják a megoldást, miközben Ukrajna városai ismét sötétbe borulnak az orosz légicsapások után.
Lengyelországban szintén növekszik a feszültség a háború és az Ukrajnának nyújtott támogatások miatt. A lengyel–ukrán együttműködési tanács elnöke, Paweł Kowal a „Polish Aid to Ukraine 2022–2023” című jelentést ismertetve elmondta:
az ország már több mint 4 milliárd dollár értékben nyújtott ingyenes segítséget Ukrajnának.
Az összeg magában foglalja a kiképzést, a logisztikai és orvosi támogatást, a javításokat, valamint az ukrán menekültek egészségügyi és oktatási ellátását. A lengyel GDP 3,83 százalékát fordították erre a célra, és több mint 19 500 Starlink-terminált is adományoztak a front számára.
A jelentés ugyanakkor azt is kiemeli, hogy Ukrajna 2022 és 2023 között 2,2 milliárd euró értékben vásárolt fegyvereket Lengyelországból
– vagyis a segítségért cserébe Varsó gazdaságilag is érintett maradt. Mindeközben mind Németországban, mind Lengyelországban egyre többen érzik úgy, hogy a háború és az ukránok támogatása aránytalan terhet ró rájuk – és egyre hangosabban teszik fel a kérdést: meddig még?
