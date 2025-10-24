Betelt a pohár Németországban és Lengyelországban: elegük van Ukrajnából az embereknek

– mondta a Bildnek, hozzátéve, hogy az EU-nak és Berlinnek hatnia kell Kijevre, hogy ismét szigorítsa a kivonulási szabályokat. Egy, a Bild megbízásából készült INSA-felmérés azt is kimutatta, hogy a németek többsége már nem akarja tovább finanszírozni az ukrán menekültek juttatásait. Csupán a megkérdezettek 17 százaléka válaszolt igennel vagy inkább igennel a kérdésre, miszerint támogatni kellene az ukránokat.

A többség, 66 százalék, ellenezte ezt.

A felmérés egy másik kérdésben is egyértelmű volt: a németek 62 százaléka szerint az Ukrajnából érkezett, hadra fogható korú férfiaknak vissza kellene térnie hazájukba, hogy a fronton szolgáljanak.