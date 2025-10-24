Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
10. 24.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 24.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
ukrán migráció Németország felmérés Lengyelország elégedetlenség

Betelt a pohár Németországban és Lengyelországban: elegük van Ukrajnából az embereknek

2025. október 24. 19:33

A németek és a lengyelek körében egyre nagyobb a feszültség az ukrajnai menekültek támogatása miatt. A háború terhei mindkét országban egyre súlyosabban nehezednek a társadalomra, miközben egyre többen kérdőjelezik meg a folytatás értelmét.

2025. október 24. 19:33
null

Az orosz–ukrán háború iránti szolidaritás Németországban és Lengyelországban is kezd megkopni. A két ország eddig élen járt Ukrajna segítésében, ám a közvélemény már egyre kevésbé támogatja a folytatást – írta a Remix News.

Németországban egyre többen érzik, hogy elegük van a háborúból és az ukrán segélyekből, miközben a menekültek száma folyamatosan nő.
Németországban egyre többen érzik, hogy elegük van a háborúból és az ukrán segélyekből, miközben a menekültek száma folyamatosan nő.
Forrás: AFP

Ezt is ajánljuk a témában

A német belügyminisztérium adatai szerint a Kijev által augusztusban bevezetett új, enyhébb utazási szabályok hatására hirtelen megugrott az Ukrajnából érkezők száma. Míg augusztusban hetente mindössze 19 ember lépte át a határt, szeptemberben ez az adat már meghaladta az ezret, októberre pedig elérte az 1400–1800 főt hetente. Markus Söder bajor miniszterelnök szerint a helyzet tarthatatlanná vált. 

Szigorúan ellenőrizni és korlátozni kell az Ukrajnából érkező fiatal férfiak gyorsan növekvő beáramlását

– mondta a Bildnek, hozzátéve, hogy az EU-nak és Berlinnek hatnia kell Kijevre, hogy ismét szigorítsa a kivonulási szabályokat. Egy, a Bild megbízásából készült INSA-felmérés azt is kimutatta, hogy a németek többsége már nem akarja tovább finanszírozni az ukrán menekültek juttatásait. Csupán a megkérdezettek 17 százaléka válaszolt igennel vagy inkább igennel a kérdésre, miszerint támogatni kellene az ukránokat. 

A többség, 66 százalék, ellenezte ezt.

A felmérés egy másik kérdésben is egyértelmű volt: a németek 62 százaléka szerint az Ukrajnából érkezett, hadra fogható korú férfiaknak vissza kellene térnie hazájukba, hogy a fronton szolgáljanak.

Ezt is ajánljuk a témában

Egyre nagyobb a háború terhe Lengyelországban is

Lengyelországban szintén növekszik a feszültség a háború és az Ukrajnának nyújtott támogatások miatt. A lengyel–ukrán együttműködési tanács elnöke, Paweł Kowal a „Polish Aid to Ukraine 2022–2023” című jelentést ismertetve elmondta: 

az ország már több mint 4 milliárd dollár értékben nyújtott ingyenes segítséget Ukrajnának.

Az összeg magában foglalja a kiképzést, a logisztikai és orvosi támogatást, a javításokat, valamint az ukrán menekültek egészségügyi és oktatási ellátását. A lengyel GDP 3,83 százalékát fordították erre a célra, és több mint 19 500 Starlink-terminált is adományoztak a front számára.

A jelentés ugyanakkor azt is kiemeli, hogy Ukrajna 2022 és 2023 között 2,2 milliárd euró értékben vásárolt fegyvereket Lengyelországból 

– vagyis a segítségért cserébe Varsó gazdaságilag is érintett maradt. Mindeközben mind Németországban, mind Lengyelországban egyre többen érzik úgy, hogy a háború és az ukránok támogatása aránytalan terhet ró rájuk – és egyre hangosabban teszik fel a kérdést: meddig még?

Nyitókép: Ivan SAMOILOV / AFP

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sanya55-2
2025. október 24. 20:28
Oroszok elkezdték az ellentámadást, menekülnek a nácik, Berlinig meg sem állnak……………………1943 ?
Válasz erre
0
0
Takagi
2025. október 24. 20:15
Ezt választottak, akkor viseljék az odiumát is.
Válasz erre
1
0
survivor
2025. október 24. 20:14
Ali es Szehij versenyt erőszakol...🤣🤪😱
Válasz erre
2
0
Obsitos Technikus
2025. október 24. 20:14
Kellett nektek,szagoljátok.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!