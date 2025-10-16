Ft
10. 16.
csütörtök
Ukrajna orosz-ukrán háború javaslat interjú vagyon Vlagyimir Putyin Orbán Viktor

Ha Putyin ezt meglépi, Orbán cselekedni fog – és mindennek Von der Leyen issza meg a levét (VIDEÓ)

2025. október 16. 14:17

Konzultációt folytatunk az oroszokkal – árulta el a Mandinernek Orbán Viktor.

2025. október 16. 14:17
null

Orbán Viktor szerda este interjút adott a Mandinernek, amelyben szó esett az október 23-ai uniós csúcsról is. Ismert, az EU vezetőinek tárgyalásán Ukrajna támogatása lesz a fő téma, melynek egyik pontja az Európában élő oroszok vagyonának befagyasztása. Ezt a vagyont Brüsszel Ukrajnának adná oda a háborús költségek fedezésére.

Ezt is ajánljuk a témában

„Konzultáción vagyunk az oroszokkal, mert szeretnék tisztán látni. Ha hozzányúlnak az oroszok pénzéhez – ami önmagában rengeteg jogi problémát vet fel –, akkor orosz ellenintézkedésre lehet számítani. Szeretném látni, hogy melyek lesznek ezek. Mondjuk az Oroszországban működő magyar cégektől a vagyont elveszik-e? Befagyasztják-e? Ezt nyíltan meg akarom beszélni az oroszokkal”  – fogalmazott Orbán Viktor.

Ha a magyar cégeket retorzió éri Oroszországban, azért mert Magyarország is támogatja az Európában lefoglalt orosz vagyonnak a felhasználását, akkor természetesen nem fogom támogatni a javaslatot”

– húzta alá a miniszterelnök.

A teljes interjút itt nézheti vissza:

Fotó: FREDERICK FLORIN / AFP

cserresznye
2025. október 16. 15:11
Semmilyen körülmények között ne támogassuk az orosz vagyon elkobzást. De van, felvetődött e már, hogy Gáza újjáépítésre le kell foglalni az izraeli, a és az Izraelen kívüli cionista vagyonokat??
Pusztuljatokglobalomajmok
2025. október 16. 14:56
Mert ha nem éri retorzió akkor támogatod ..?! Baszod OV .. foglalj állást előre .. legyél az aminek mondod magad .. nyílt,egyenes őszinte ..!!! Ne az Oroszokra várj ..! Mit gondolsz ha támogatod az Orosz vagyon elrablását akkor az Orosz azt jó szemmel nézi ..!!! Bár tudjuk .. kétkulacsos politikát játszol vagy hármat v. négyet ..! Tudjuk azt is ..hiszen lenyilatkoztad .. nem akarsz Orosz határt Magyarország mellé .. ! Menj nyald ki trumpli seggét .. csókolgasd merkel meg ursula geciszopók kezét ahogy eddig is tetted ..! Te és a kormányod csak névleg vagytok szuverének és nemzetiek ..!!!
