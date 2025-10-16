Ha Putyin ezt meglépi, Orbán cselekedni fog – és mindennek Von der Leyen issza meg a levét (VIDEÓ)

„Konzultáción vagyunk az oroszokkal, mert szeretnék tisztán látni. Ha hozzányúlnak az oroszok pénzéhez – ami önmagában rengeteg jogi problémát vet fel –, akkor orosz ellenintézkedésre lehet számítani. Szeretném látni, hogy melyek lesznek ezek. Mondjuk az Oroszországban működő magyar cégektől a vagyont elveszik-e? Befagyasztják-e? Ezt nyíltan meg akarom beszélni az oroszokkal” – fogalmazott Orbán Viktor.

Ha a magyar cégeket retorzió éri Oroszországban, azért mert Magyarország is támogatja az Európában lefoglalt orosz vagyonnak a felhasználását, akkor természetesen nem fogom támogatni a javaslatot”

– húzta alá a miniszterelnök.