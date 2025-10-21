„Ha nem viselkednek jól, kiirtjuk a Hamászt” – Trump úgy befenyítette a szervezetet, mint óvóbácsi a gyerekeket

Hétfőn J.D. Vance amerikai alelnök elindult Washingtonból Izraelbe. Trump küldöttei, Steve Witkoff és Jared Kushner hétfőn találkoztak Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, miután a Gázai övezetben történt véres erőszakos cselekmények miatt felmerült a veszélye annak, hogy összeomlik az október 10-én életbe lépett tűzszünet.

Izrael vasárnap csapásokat mért Gázára, állítása szerint a Hamász támadásaira válaszul, amely azonban tagadta ezeket a vádakat.

A Hamász fennhatósága alatt működő gázai polgári védelmi szolgálat szerint legalább 45 palesztin halt meg a bombázásokban, és további négyen vesztették életüket hétfőn az izraeli tűzben Gáza városától keletre. Az izraeli hadsereg szerint „terroristákat” támadtak meg, akik megközelítették az izraeli ellenőrzés alatt álló területet határoló „sárga vonalat”.

Az amerikai elnök arra is figyelmeztette a Hamászt, hogy hagyjon fel a nyilvános kivégzésekkel, miközben a mozgalom igyekszik visszaállítani hatalmát a területen.

Trump azonban hangsúlyozta, hogy az amerikai erők nem fognak beavatkozni a Hamász ellen, és kijelentette, hogy több tucat ország, amely beleegyezett egy nemzetközi stabilizációs erő létrehozásába Gázában, „örömmel beavatkozna”. „Ráadásul Izrael két perc alatt beavatkozna, ha megkérném rá” – hangoztatta az elnök. „De egyelőre nem kértük meg. Adunk egy kis esélyt, és reméljük, hogy az erőszak kissé csökkenni fog” – mondta Donald Trump.