Ft
Ft
16°C
1°C
Ft
Ft
16°C
1°C
10. 21.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 21.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tűzszünet Donald Trump Izrael Hamász gáza

„Ha nem viselkednek jól, kiirtjuk a Hamászt” – Trump úgy befenyítette a szervezetet, mint óvóbácsi a gyerekeket

2025. október 21. 11:34

Nagyon pipa, amiért a szervezet felrúgta a nehezen összehozott békét.

2025. október 21. 11:34
null

Donald Trump hétfőn közölte, hogy a Hamász megsemmisül, ha nem tartja tiszteletben a Gázai övezetben kötött tűzszüneti megállapodást, miután Izrael vasárnap a palesztin iszlamista mozgalom által elkövetett tűzszüneti megsértéseket jelentette be, amit a mozgalom tagadott. 

Ezt is ajánljuk a témában

Megállapodást kötöttünk a Hamásszal, hogy jól viselkednek, és ha nem így lesz, akkor szükség esetén kiirtjuk őket” 

– nyilatkozta az amerikai elnök újságíróknak az ausztrál miniszterelnök, Anthony Albanese mellett, akit a Fehér Házban fogadott. „Ki lesznek irtva, és ezt ők is tudják” – tette hozzá.

A Hamász főtárgyalója, Hálil al-Hajja kedd reggel az egyiptomi Al-Qahera News csatornának azt nyilatkozta, hogy a szervezet továbbra is elkötelezett a tűzszüneti megállapodás mellett. „Nagy nehézségekbe ütközünk a holttestek kiemelésében, de elszántak vagyunk és keményen dolgozunk, hogy ezt elérjük” – mondta. „A Gázára vonatkozó megállapodás érvényben marad, mert mi ezt akarjuk, és erősen elkötelezettek vagyunk annak betartása mellett” – tette hozzá.

Hétfőn J.D. Vance amerikai alelnök elindult Washingtonból Izraelbe. Trump küldöttei, Steve Witkoff és Jared Kushner hétfőn találkoztak Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, miután a Gázai övezetben történt véres erőszakos cselekmények miatt felmerült a veszélye annak, hogy összeomlik az október 10-én életbe lépett tűzszünet.

Izrael vasárnap csapásokat mért Gázára, állítása szerint a Hamász támadásaira válaszul, amely azonban tagadta ezeket a vádakat.

A Hamász fennhatósága alatt működő gázai polgári védelmi szolgálat szerint legalább 45 palesztin halt meg a bombázásokban, és további négyen vesztették életüket hétfőn az izraeli tűzben Gáza városától keletre. Az izraeli hadsereg szerint „terroristákat” támadtak meg, akik megközelítették az izraeli ellenőrzés alatt álló területet határoló „sárga vonalat”.

Az amerikai elnök arra is figyelmeztette a Hamászt, hogy hagyjon fel a nyilvános kivégzésekkel, miközben a mozgalom igyekszik visszaállítani hatalmát a területen.

Trump azonban hangsúlyozta, hogy az amerikai erők nem fognak beavatkozni a Hamász ellen, és kijelentette, hogy több tucat ország, amely beleegyezett egy nemzetközi stabilizációs erő létrehozásába Gázában, „örömmel beavatkozna”. „Ráadásul Izrael két perc alatt beavatkozna, ha megkérném rá” – hangoztatta az elnök. „De egyelőre nem kértük meg. Adunk egy kis esélyt, és reméljük, hogy az erőszak kissé csökkenni fog” – mondta Donald Trump.

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

***

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
vitez-laszlo
2025. október 21. 12:57
„Ha nem viselkednek jól, kiirtjuk a Hamászt” Elnézést, de már rég kiírthatták volna a hamaszt, és akkor nem lenne gond a viselkedésükkel. De hagyták őket elkanászodni.
Válasz erre
0
0
Proxima Centauri
2025. október 21. 12:47
24 óra alatt békét teremteni könnyebb, mint megsemmisíteni a Hamaszt. Oszt asse nagyon sikerült.
Válasz erre
0
0
Himiko
•••
2025. október 21. 12:05 Szerkesztve
Érdekesség: .tiktok.com/@_evelina_68_bg_/video/7563393806175931680 Nincs itt mit látni kérem szépen, ennyit ér a nyugati béke kötés. Izrael szopó médiában persze lehozzák, hogy a Hamász hibája. Sokan pedig észrevették már, hogy Izrael soha nem tartja sokáig a békekötést, valójában fegyverkezeik, átcsoportosít, hírszerzéssel keresi a mozgásba (tűzszünet, béke kötés) lendülő ellenséges csomópontokat/csapatokat. Az izraeli csapatok a tankban bújva, ágyúzva, és fegyvertelenekre lőve állja meg a helyét. Városi hadviselésben nem, ki kellett vonni a csapatokat, mert túl mélyre nyomultak (sokat gondoltak magukról) Valószínűleg ez a sors vár egy lehetséges Orosz-Ukrán béke kötésre is (szavak szintjén) nincs hír róla?: Olajfinomító, ez bizony nem Orosz: .tiktok.com/@mihaly.toth5/video/7563414414808976662 Hollandia, Nexperia, hogyan lop a nyugat a demokrácia nevében? .tiktok.com/@eyeonchina/video/7563245976991927583
Válasz erre
0
1
rocktoberi-2
2025. október 21. 11:52
Az is egy megoldás.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!