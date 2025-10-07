Tovább erősödik a jobboldal Európában: Giorgia Meloni megállíthatatlan, újabb régió hajtott fejet előtte

A mostani győzelem nem elszigetelt eset: már a múlt hónapban is jobboldali jelölt győzött Marche régióban, amely hagyományosan a választási trendek egyik mércéje Olaszországban.

Ez a sorozat tovább erősíti Meloni hatalmát és befolyását az országban, miközben a miniszterelnök a következő regionális megmérettetésekre készül Toszkánában, Campaniában, Pugliában és Venetóban.

A 2027-es parlamenti választások még messze vannak, de a mostani eredmények azt mutatják: Meloni stabilan őrzi vezető szerepét az olasz politikában, és a jobboldal támogatottsága továbbra is emelkedőben van.