Georgia Meloni jobboldal Olaszország győzelem választás

Tovább erősödik a jobboldal Európában: Giorgia Meloni megállíthatatlan, újabb régió hajtott fejet előtte

2025. október 07. 08:45

A jobboldal újabb régiót hódított meg Olaszországban. Meloni sikerszériája folytatódik, az ellenzék pedig képtelen megtörni lendületét.

2025. október 07. 08:45
null

Újabb választási győzelmet könyvelhet el Giorgia Meloni olasz miniszterelnök: 

a jobboldali kormányfő jelöltje, Roberto Occhiuto fölényesen megnyerte Calabria régió kormányzói választását. 

A legfrissebb eredménybecslések szerint Occhiuto több mint 20 százalékponttal előzte meg ellenfelét, az ellenzéki Pasquale Tridicót – írja a Boomberg.

A siker komoly politikai lökést ad Meloninak és a kormányzó jobboldali koalíciónak, különösen az előtt, hogy az elkövetkező hetekben több régióban is választásokat tartanak. 

Meloni örömmel üdvözölte az eredményt, amely szerinte „megerősíti az olaszok bizalmát a kormány iránt”.

A mostani győzelem nem elszigetelt eset: már a múlt hónapban is jobboldali jelölt győzött Marche régióban, amely hagyományosan a választási trendek egyik mércéje Olaszországban. 

Ez a sorozat tovább erősíti Meloni hatalmát és befolyását az országban, miközben a miniszterelnök a következő regionális megmérettetésekre készül Toszkánában, Campaniában, Pugliában és Venetóban.

A 2027-es parlamenti választások még messze vannak, de a mostani eredmények azt mutatják: Meloni stabilan őrzi vezető szerepét az olasz politikában, és a jobboldal támogatottsága továbbra is emelkedőben van.

Nyitókép: Massimo Valicchia / AFP

bakafant-28
2025. október 07. 09:52
Kívülről nézve Meloni jobboldalisága eddig semmit nem hozott...A niggerszar továbbra is özönlik Itáliába,az albán börtönök ötlete halvaszületett..Persze,ők tudják,mi a jó nekik..
Reszelő Aladár
2025. október 07. 09:25
Ha még az ukrá bréről is sikerülne lecuppanni és a jogállami szarságban is rendesen mellénk állni, akkor meg is vagyunk.
namégmitnem
•••
2025. október 07. 09:18 Szerkesztve
A hagyományosan "vörös" Toscana lesz a nehéz dió. Campania már biztató: a tartomány baloldaliként indult Kormányzója, De Luca időközben "megvilágosodott": ma ő (volt) pártja legerősebb kritikusa. Veneto majdnem száz százalékoan biztos: Salvini szülőföldje, agresziv migrációtól erősen sújtott régió. Forza, Fratelli, Forza, Lega!
borsos-2
2025. október 07. 09:13
Belpolitikai részsikerek után kicsit nyomulhatna a közös ügyeinkben is. Ha már egyetért a Patrióta eszmékkel, akkor egy kis kiállás mellettünk a fenekedő woke libsi szar ellenében, pl. Az már csak csendben merem mondani, hogy ha elkezdenének a kerítés ügyben is mellettünk érvelni, az szintén jól esne. Az albán projekt felpörgetése is jól csengene... Soroljam?
