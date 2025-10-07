Tovább erősödik a jobboldal Európában: Giorgia Meloni megállíthatatlan, újabb régió hajtott fejet előtte

Olaszország történelmi döntést hozott: Magyarország és Franciaország útját választja
Meloni kulcsfontosságú törvényjavaslatot készít elő.
A jobboldal újabb régiót hódított meg Olaszországban. Meloni sikerszériája folytatódik, az ellenzék pedig képtelen megtörni lendületét.
Újabb választási győzelmet könyvelhet el Giorgia Meloni olasz miniszterelnök:
a jobboldali kormányfő jelöltje, Roberto Occhiuto fölényesen megnyerte Calabria régió kormányzói választását.
A legfrissebb eredménybecslések szerint Occhiuto több mint 20 százalékponttal előzte meg ellenfelét, az ellenzéki Pasquale Tridicót – írja a Boomberg.
A siker komoly politikai lökést ad Meloninak és a kormányzó jobboldali koalíciónak, különösen az előtt, hogy az elkövetkező hetekben több régióban is választásokat tartanak.
Meloni örömmel üdvözölte az eredményt, amely szerinte „megerősíti az olaszok bizalmát a kormány iránt”.
A mostani győzelem nem elszigetelt eset: már a múlt hónapban is jobboldali jelölt győzött Marche régióban, amely hagyományosan a választási trendek egyik mércéje Olaszországban.
Ez a sorozat tovább erősíti Meloni hatalmát és befolyását az országban, miközben a miniszterelnök a következő regionális megmérettetésekre készül Toszkánában, Campaniában, Pugliában és Venetóban.
A 2027-es parlamenti választások még messze vannak, de a mostani eredmények azt mutatják: Meloni stabilan őrzi vezető szerepét az olasz politikában, és a jobboldal támogatottsága továbbra is emelkedőben van.
Nyitókép: Massimo Valicchia / AFP