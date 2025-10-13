Ft
Fatah Libanon Izrael Hamász

Gáza Libanonná válhat

2025. október 13. 06:16

Gáza jövőjének a kulcsa a Hamásztól független kisebb szervezetek. Ezekkel fogja a Hamász tagadhatóan rakétáztatni Izraelt.

2025. október 13. 06:16
Robert C. Castel
Robert C. Castel
„Gáza jövőjének a kulcsa a Hamásztól független kisebb szervezetek. Ezekkel fogja a Hamász tagadhatóan rakétáztatni Izraelt. Ezeket fogja Izrael felfegyverezni a Hamász ellen.

Klánok, bűnszövetkezetek, szalafisták, a Fatah helyi sejtjei. Ezekre lesz érdemes odafigyelni az elkövetkező hetekben, hónapokban.

Gáza igen könnyen Libanonná válhat. A kérdés csupán az, hogy a 60-as, a 70-es vagy a 2000-es évek Libanonja lesz-e.”

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

 

Dixtroy
2025. október 13. 09:06
Hamász bab.
kiazazsoltibacsi
2025. október 13. 07:54
Menj haza, bibsi!
gyzoltan-2
2025. október 13. 07:36
Igen! Valóban Libanont a Közel-Kelet Svájcaként tartottuk nyilván! -nemcsak az európai arisztokrácia kedvelt üdülőterülete volt, hanem egyben pénzügyi, gazdasági központ is, mely konkurenciát, tűrhetetlen állapotot jelentett a térségben megjelenő zsidó államnak! Libanon végzetét végképp megpecsételte az Izraelben felépült, pangó turistaközpontok... Ténykérdés, hogy minden Izraellel szomszédos területet, országot "megviselt" az izraeli szomszédság... -és a kis-gömböc egyre mohóbb, s egyre nagyobb az étvágya, a gátlástalan felzabálási ingere... -és nem kicsiben "játszanak"!
Héja
2025. október 13. 06:32
Libanon a Közel-Kelet Svájca volt. A palesztinek tették tönkre. Jordániában hiába próbálkoztak. Ezért sem engedi be őket egyetlen arab állam sem.
