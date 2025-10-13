Itt a nagy bejelentés: kiszabadult az utolsó magyar túsz is a Hamász fogságából
Omri Miránt a Hamász átadta a Vöröskeresztnek.
Gáza jövőjének a kulcsa a Hamásztól független kisebb szervezetek. Ezekkel fogja a Hamász tagadhatóan rakétáztatni Izraelt.
„Gáza jövőjének a kulcsa a Hamásztól független kisebb szervezetek. Ezekkel fogja a Hamász tagadhatóan rakétáztatni Izraelt. Ezeket fogja Izrael felfegyverezni a Hamász ellen.
Klánok, bűnszövetkezetek, szalafisták, a Fatah helyi sejtjei. Ezekre lesz érdemes odafigyelni az elkövetkező hetekben, hónapokban.
Gáza igen könnyen Libanonná válhat. A kérdés csupán az, hogy a 60-as, a 70-es vagy a 2000-es évek Libanonja lesz-e.”
Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád
Kapcsolódó cikkek a Háború Izraelben aktában.
Omri Miránt a Hamász átadta a Vöröskeresztnek.
Egyértelműen fogalmazott a miniszter.
A tüntetők és a rendőrség között dulakodás alakult ki.