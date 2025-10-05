Ft
Lengyelország Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Litvánia

Forr a levegő Európa felett: támadást indított Oroszország, elindultak a lengyel vadászgépek

2025. október 05. 07:13

A feszültség az észak-atlanti szövetség keleti tagállamaiban is érzékelhető.

2025. október 05. 07:13
null

Lengyelország vasárnap hajnalban vadászgépeket küldött a levegőbe, miután Oroszország kiterjedt légicsapásokat indított Ukrajna nyugati térségei ellen – számolt be a Reuters

A támadások Lviv környékét is érintették, amely közel fekszik a lengyel határhoz. Varsó erre reagálva fokozta a légvédelmi és radarfigyelő rendszerek készenlétét.

A lengyel hadműveleti parancsnokság közleménye szerint a lengyel és szövetséges gépek jelenleg is a nemzeti légtérben tevékenykednek, a földi légvédelmi és radar-rendszereket pedig a legmagasabb készültségi szintre helyezték.

A döntés hátterében az áll, hogy Lengyelország szeptemberben több, orosz eredetűnek tartott drónt semmisített meg, miközben az elmúlt hetekben Európa több városában – például Koppenhágában és Münchenben – is problémákat okoztak az ismeretlen eredetű légi eszközök.

Litvániában több hőlégballon is megjelent

A feszültség az észak-atlanti szövetség keleti tagállamaiban is érzékelhető. Litvániában vasárnap hajnalban nyitották meg újra a légteret és a vilniusi repülőteret, miután szombat este 13 hőlégballon jelent meg a reptér közelében, ezért ideiglenes légtérzárat rendeltek el. A korlátozás miatt több éjszakai járatot át kellett irányítani Lengyelországba és Lettországba, más gépek pedig jelentős késéssel érkeztek meg.

A Flightradar24 adatai szerint a vasárnap hajnali órákban a kereskedelmi járatok kerülő útvonalakat alkalmaztak, mivel a határ menti Lublin és Rzeszów repülőterei zárva voltak.

Az ukrán légierő közlése szerint vasárnap hajnali három órakor az ország teljes területét rakétatámadás fenyegette. A bejelentést megelőzően több órán át tartó légiriadók figyelmeztettek drón- és rakétatámadások veszélyére.

Lviv polgármestere, Andrij Szadovij elmondta, hogy „a rakéták a város felé közelednek, miközben a légvédelem folyamatosan próbálja visszaverni a dróntámadásokat”.

Szemtanúk beszámolói szerint a légvédelmi rendszerek működésének hangja minden irányból hallatszott, ugyanakkor egyelőre nem érkeztek hírek károkról vagy áldozatokról.

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: AFP/Federico PARRA

Chekke-Faint
2025. október 05. 08:44
Ezek a Tuskóék előbb utóbb rábasznak ezzel nagy orosz útálattal...DDD
valaki-954
2025. október 05. 08:44
Nincs itt semmi látni való. Az oroszok csupán reagáltak Szentpétervár ukrán támadására. Ez logikus, és a legtermészetesebb, ami ilyen esetben megtörténhet.
faramuci
2025. október 05. 08:42
Azért "forr a levegő" a polákoknál mert Sikorski és Tusk forralja........😎
k
2025. október 05. 08:33
Vihar a lombikban vagy inkább a biliben(kavarás). Nyilván az ukránok szeretnék belekeverni a NATO-t vagy a lengyeleket az ukrán háborúba, és ez összecseng a lengyelek ostoba harcivágyával.
