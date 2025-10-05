Forr a levegő Európa felett: támadást indított Oroszország, elindultak a lengyel vadászgépek

Zelenszkij kiadta a parancsot: az ukránok megtámadták Szentpétervárt
Az orosz légvédelem sem maradt rest, azonnal reagált az akcióra.
A feszültség az észak-atlanti szövetség keleti tagállamaiban is érzékelhető.
Lengyelország vasárnap hajnalban vadászgépeket küldött a levegőbe, miután Oroszország kiterjedt légicsapásokat indított Ukrajna nyugati térségei ellen – számolt be a Reuters.
A támadások Lviv környékét is érintették, amely közel fekszik a lengyel határhoz. Varsó erre reagálva fokozta a légvédelmi és radarfigyelő rendszerek készenlétét.
A lengyel hadműveleti parancsnokság közleménye szerint a lengyel és szövetséges gépek jelenleg is a nemzeti légtérben tevékenykednek, a földi légvédelmi és radar-rendszereket pedig a legmagasabb készültségi szintre helyezték.
A döntés hátterében az áll, hogy Lengyelország szeptemberben több, orosz eredetűnek tartott drónt semmisített meg, miközben az elmúlt hetekben Európa több városában – például Koppenhágában és Münchenben – is problémákat okoztak az ismeretlen eredetű légi eszközök.
Litvániában több hőlégballon is megjelent
A feszültség az észak-atlanti szövetség keleti tagállamaiban is érzékelhető. Litvániában vasárnap hajnalban nyitották meg újra a légteret és a vilniusi repülőteret, miután szombat este 13 hőlégballon jelent meg a reptér közelében, ezért ideiglenes légtérzárat rendeltek el. A korlátozás miatt több éjszakai járatot át kellett irányítani Lengyelországba és Lettországba, más gépek pedig jelentős késéssel érkeztek meg.
A Flightradar24 adatai szerint a vasárnap hajnali órákban a kereskedelmi járatok kerülő útvonalakat alkalmaztak, mivel a határ menti Lublin és Rzeszów repülőterei zárva voltak.
Az ukrán légierő közlése szerint vasárnap hajnali három órakor az ország teljes területét rakétatámadás fenyegette. A bejelentést megelőzően több órán át tartó légiriadók figyelmeztettek drón- és rakétatámadások veszélyére.
Lviv polgármestere, Andrij Szadovij elmondta, hogy „a rakéták a város felé közelednek, miközben a légvédelem folyamatosan próbálja visszaverni a dróntámadásokat”.
Szemtanúk beszámolói szerint a légvédelmi rendszerek működésének hangja minden irányból hallatszott, ugyanakkor egyelőre nem érkeztek hírek károkról vagy áldozatokról.
