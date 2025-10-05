Forr a levegő Európa felett: támadást indított Oroszország, elindultak a lengyel vadászgépek

A feszültség az észak-atlanti szövetség keleti tagállamaiban is érzékelhető. Litvániában vasárnap hajnalban nyitották meg újra a légteret és a vilniusi repülőteret, miután szombat este 13 hőlégballon jelent meg a reptér közelében, ezért ideiglenes légtérzárat rendeltek el. A korlátozás miatt több éjszakai járatot át kellett irányítani Lengyelországba és Lettországba, más gépek pedig jelentős késéssel érkeztek meg.

A Flightradar24 adatai szerint a vasárnap hajnali órákban a kereskedelmi járatok kerülő útvonalakat alkalmaztak, mivel a határ menti Lublin és Rzeszów repülőterei zárva voltak.

Az ukrán légierő közlése szerint vasárnap hajnali három órakor az ország teljes területét rakétatámadás fenyegette. A bejelentést megelőzően több órán át tartó légiriadók figyelmeztettek drón- és rakétatámadások veszélyére.

Lviv polgármestere, Andrij Szadovij elmondta, hogy „a rakéták a város felé közelednek, miközben a légvédelem folyamatosan próbálja visszaverni a dróntámadásokat”.

Szemtanúk beszámolói szerint a légvédelmi rendszerek működésének hangja minden irányból hallatszott, ugyanakkor egyelőre nem érkeztek hírek károkról vagy áldozatokról.