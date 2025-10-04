Zelenszkij kiadta a parancsot: az ukránok megtámadták Szentpétervárt

Az éjszaka folyamán szokatlanul erős ukrán dróntámadás érte Oroszországot: még Szentpétervár közelében is meg kellett semmisíteniük légi célokat az orosz légvédelmi egységeknek – írja a Portfolio. Az orosz védelmi minisztérium reggeli közlése szerint összesen 117 drónt lőttek le.

Az ukrán drónok immár Oroszország belsejét is elérték: a fronttól mintegy 800 kilométerre fekvő Leningrád régiót, Szentpétervár térségét is támadás érte. Az orosz légvédelem hat pilóta nélküli gépet lőtt le a környéken.

A moszkvai védelmi tárca azonban nem árulta el, hány drón törhetett át a légvédelmi rendszereken, és arról sem adott tájékoztatást, keletkezett-e károkozás a támadás következtében.

Ezek az ukrán akciók válaszul szolgálnak arra, hogy Oroszország 2022 óta naponta indít rakéta- és dróntámadásokat ukrán városok és civil célpontok ellen, igyekezve megtörni az ország lakosságának ellenállását a megszálló invázióval szemben – írja a lap.

Fotó: LISELOTTE SABROE / Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix via AFP