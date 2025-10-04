Ft
Ft
14°C
1°C
Ft
Ft
14°C
1°C
10. 04.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 04.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború front Szentpétervár dróntámadás rakéta orosz-ukrán háború Oroszország Leningrád

Zelenszkij kiadta a parancsot: az ukránok megtámadták Szentpétervárt

2025. október 04. 09:23

Az orosz légvédelem sem maradt rest, azonnal reagált az akcióra.

2025. október 04. 09:23
null

Az éjszaka folyamán szokatlanul erős ukrán dróntámadás érte Oroszországot: még Szentpétervár közelében is meg kellett semmisíteniük légi célokat az orosz légvédelmi egységeknek – írja a Portfolio. Az orosz védelmi minisztérium reggeli közlése szerint összesen 117 drónt lőttek le.

Az ukrán drónok immár Oroszország belsejét is elérték: a fronttól mintegy 800 kilométerre fekvő Leningrád régiót, Szentpétervár térségét is támadás érte. Az orosz légvédelem hat pilóta nélküli gépet lőtt le a környéken.

A moszkvai védelmi tárca azonban nem árulta el, hány drón törhetett át a légvédelmi rendszereken, és arról sem adott tájékoztatást, keletkezett-e károkozás a támadás következtében.

Ezek az ukrán akciók válaszul szolgálnak arra, hogy Oroszország 2022 óta naponta indít rakéta- és dróntámadásokat ukrán városok és civil célpontok ellen, igyekezve megtörni az ország lakosságának ellenállását a megszálló invázióval szemben – írja a lap.

Fotó: LISELOTTE SABROE / Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix via AFP

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Tegnap
2025. október 04. 09:58
Érdemel lenne a faszpianistát egy légvédelmi rakéta útjába tenni.
Válasz erre
0
0
survivor
2025. október 04. 09:56
Ezek ilyenek....
Válasz erre
0
0
Gyuri05
2025. október 04. 09:53
és civil célpontok ellen ..................... A hírekból nekem az jön le, hogy az Ukik lövik a polgári buszokat, a fronttól távoli bevásárlő közpomntokat, és épületeket. Orosz támadásoknak, meg alig egy-két civil az áldozata.
Válasz erre
0
0
Agricola
2025. október 04. 09:51
„Ha a harcos azt a parancsot kapja, hogy fesse be az eget, akkor nem azt kérdi, hogy ho-gyan, hanem azt, hogy milyen színűre!”
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!