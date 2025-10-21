Ft
Svédország migráció Ausztria Szíria bevándorlás

Föllázadt az osztrák és a svéd bevándorlási tárca, azt mondják, amit Orbán Viktor

2025. október 21. 06:40

Magyarország már rég nincs egyedül.

2025. október 21. 06:40
null

Gerhard Karner osztrák néppárti belügyminiszter és Johan Forssell, a svéd bevándorlási tárca vezetője

 „kemény és következetes menedékkérelmi politikát” követelt

Bécsben tartott találkozóján.

Karner hangsúlyozta, hogy „egy hullámhosszon vannak”, ami az uniós külső határok védelmét, valamint a kitoloncolási központokat és a menedékkérelmi eljárások Európai Unió területén kívüli lefolytatását illeti.

Forssell kijelentette, hogy 

Svédországnak Ausztriához hasonlóan magasan képzett bevándorlókra van szüksége, míg a menedékkérelmi alapú migrációt csökkenteni kell.

Európának „erősebbnek, keményebbnek és robusztusabbnak” kell lennie, amihez 

szükségesek a kitoloncolások az olyan országokba is, mint Afganisztán vagy Szíria

 – állapította meg Karner.

Sok minden van, amit meg lehet tenni, és amit meg kell tenni – tette hozzá Forssell, aki mindenekelőtt az elutasított menedékkérők visszatoloncolását illetően lát hiányosságokat.

Forssell, aki 

hazája évtizedek óta liberális bevándorlási és menekültügyi politikájának megváltoztatását szorgalmazza,

a Nemzetközi Migrációs Politika Fejlesztési Központ (ICMPD) évente megrendezésre kerülő, kedden kezdődő kétnapos bécsi konferenciájára érkezett az osztrák fővárosba. Jelenleg Svédország tölti be az ICMPD soros elnökségét.

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: RENE GOMOLJ / AFP

excan1
2025. október 21. 08:27
Igen, én is ezt mondom már egy ideje. Hiába mondják ugyanazt, mint Orbán Viktor, nem fogják azt mondani, hogy " Orbán Viktornak igaza volt, bocsánatot kérünk". Soha nem kapunk kreditet. Egyszerűen majd ugyanazt csinálják mint mi, és ahogy már ma is tapasztalható Lengyelországot dícsérik, meg a többi országot a "korszakalkotó" ötleteikért, cselekedeteikért...
Válasz erre
0
0
anna bolena
2025. október 21. 08:05
"Azt mondják, amit Orbán Viktor" -- ja, de OV nevét ki nem mondanák soha! Minap a cseh tévében hallottam egy beszélgetést, ahol haladár kollégáikkal szemben a Tomio Okamura vezette SPD és a Motorosok Pártjának képviselője is uazzal érvelt a migráció ellen, mint OV, de egyetlenegyszer nem hangzott el a neve. A német rokonaim már szidják a migriket, de uakkor uolyan Orbán-ellenesek, mint azelőtt.
Válasz erre
5
0
Chekke-Faint
2025. október 21. 08:04
Ezeket úgy is lelázítják....DDDD
Válasz erre
0
0
diodoro3
2025. október 21. 08:03
"Forssell, aki hazája évtizedek óta liberális bevándorlási és menekültügyi politikájának megváltoztatását szorgalmazza," Még a végén kiderül, hogy Orbán kényszerítette rájuk a menekülteket, sorozatos vétózásával a menekült kezelés szigorítását célzó javaslatokra.....
Válasz erre
3
0
