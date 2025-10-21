Föllázadt az osztrák és a svéd bevándorlási tárca, azt mondják, amit Orbán Viktor

Az uniós migrációpolitika újabb tragikus kudarca: skizofrén iraki bevándorló gyilkolt Németországban
Kiutasították, börtönre ítélték az iraki migránst, aki szándékosan vonat elé lökte a 16 éves ukrán lányt Németországban.
Magyarország már rég nincs egyedül.
Gerhard Karner osztrák néppárti belügyminiszter és Johan Forssell, a svéd bevándorlási tárca vezetője
„kemény és következetes menedékkérelmi politikát” követelt
Bécsben tartott találkozóján.
Karner hangsúlyozta, hogy „egy hullámhosszon vannak”, ami az uniós külső határok védelmét, valamint a kitoloncolási központokat és a menedékkérelmi eljárások Európai Unió területén kívüli lefolytatását illeti.
Forssell kijelentette, hogy
Svédországnak Ausztriához hasonlóan magasan képzett bevándorlókra van szüksége, míg a menedékkérelmi alapú migrációt csökkenteni kell.
Európának „erősebbnek, keményebbnek és robusztusabbnak” kell lennie, amihez
szükségesek a kitoloncolások az olyan országokba is, mint Afganisztán vagy Szíria
– állapította meg Karner.
Sok minden van, amit meg lehet tenni, és amit meg kell tenni – tette hozzá Forssell, aki mindenekelőtt az elutasított menedékkérők visszatoloncolását illetően lát hiányosságokat.
Forssell, aki
hazája évtizedek óta liberális bevándorlási és menekültügyi politikájának megváltoztatását szorgalmazza,
a Nemzetközi Migrációs Politika Fejlesztési Központ (ICMPD) évente megrendezésre kerülő, kedden kezdődő kétnapos bécsi konferenciájára érkezett az osztrák fővárosba. Jelenleg Svédország tölti be az ICMPD soros elnökségét.
(MTI)
A nyitókép illusztráció. Fotó: RENE GOMOLJ / AFP