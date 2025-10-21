Föllázadt az osztrák és a svéd bevándorlási tárca, azt mondják, amit Orbán Viktor

Svédországnak Ausztriához hasonlóan magasan képzett bevándorlókra van szüksége, míg a menedékkérelmi alapú migrációt csökkenteni kell.

Európának „erősebbnek, keményebbnek és robusztusabbnak” kell lennie, amihez

szükségesek a kitoloncolások az olyan országokba is, mint Afganisztán vagy Szíria

– állapította meg Karner.

Sok minden van, amit meg lehet tenni, és amit meg kell tenni – tette hozzá Forssell, aki mindenekelőtt az elutasított menedékkérők visszatoloncolását illetően lát hiányosságokat.