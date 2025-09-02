Az uniós migrációpolitika újabb tragikus kudarca: skizofrén iraki bevándorló gyilkolt Németországban

Tíz év wirschaffendas: a határtalan német ambíciókat sikerült felhabarni nyolc mázsa öngyűlölettel
Minden valamirevaló birodalom identitáscserét kínál alattvalói számára; általában el is várja azt tőlük. Király-Kiss Miklós írása.
Kiutasították, börtönre ítélték az iraki migránst, aki szándékosan vonat elé lökte a 16 éves ukrán lányt Németországban.
Súlyos politikai és társadalmi kérdéseket vet fel az a tragédia, amely augusztus 11-én történt a niedersachsen-i Friedland vasútállomásán. Egy 16 éves, Ukrajnából származó lányt egy tehervonat gázolt halálra, miután a gyanú szerint egy 31 éves iraki férfi szándékosan a szerelvény elé lökte – írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung. Az esetet eleinte balesetként tálalta a német sajtó, de a göttingeni ügyészség vizsgálatai alapján immár emberölés gyanújával folyik a nyomozás.
A férfit közvetlenül a történtek után a helyszínen elfogták. A rendőrség megállapította, hogy 1,35 ezrelékes alkoholszint mellett randalírozott, illetve
korábban már a tartományi bevándorlási hivatal intézményében is erőszakosan viselkedett, és skizofréniával diagnosztizálták.
A nyomozás során a rendőrök olyan DNS-nyomokat találtak az áldozat vállán, amelyek erőteljes és szándékos érintésre utaltak.
A gyanúsított 2022 nyarán illegálisan érkezett Németországba. Eredetileg Litvániában lépett az Európai Unió területére, és ott kellett volna elbírálni a menedékjog iránti kérelmét.
Bár a német hatóságok elutasították kérelmét, az iraki férfi jogi úton próbálta akadályozni kitoloncolását. A göttingeni közigazgatási bíróság 2025 februárjában elutasította keresetét, márciusban pedig végrehajthatóvá vált a kiutasítás Litvániába.
Az eljárás azonban megrekedt:
a férfinak nyoma veszett, majd júliusban egy másik ügy miatt szabadságvesztésre ítélték.
Ám a hannoveri bíróság nem engedélyezte azonnali kitoloncolási őrizetbe vételét, mivel szerintük nem állt fenn a szökés veszélye. Néhány nappal később a férfi ismét a friedlandi befogadóállomáson jelent meg, és újabb menedékkérelmet nyújtott be.
Az eset hatására Daniela Behrens, Alsó-Szászország belügyminisztere a dublini egyezmény kudarcáról beszélt, amely szerinte
érthetetlen helyzeteket teremt és aláássa a hatóságokba, az intézményekbe és az igazságszolgáltatásba vetett közbizalmat.
Az iraki férfi jelenleg pszichiátriai intézetben van, és emberölés gyanújával folyik ellene eljárás.
A meggyilkolt ukrán lány családja Thüringiában él, a közösség több ezer eurót gyűjtött össze a temetés költségeire. Az áldozat nemrég fejezte be iskoláit, és fogászati asszisztensnek kezdett tanulni.
Fotó: John MACDOUGALL / AFP