Ft
Ft
27°C
17°C
Ft
Ft
27°C
17°C
09. 02.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Németország gyilkosság migráció illegális bevándorlás

Az uniós migrációpolitika újabb tragikus kudarca: skizofrén iraki bevándorló gyilkolt Németországban

2025. szeptember 02. 17:57

Kiutasították, börtönre ítélték az iraki migránst, aki szándékosan vonat elé lökte a 16 éves ukrán lányt Németországban.

2025. szeptember 02. 17:57
null

Súlyos politikai és társadalmi kérdéseket vet fel az a tragédia, amely augusztus 11-én történt a niedersachsen-i Friedland vasútállomásán. Egy 16 éves, Ukrajnából származó lányt egy tehervonat gázolt halálra, miután a gyanú szerint egy 31 éves iraki férfi szándékosan a szerelvény elé lökte – írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung. Az esetet eleinte balesetként tálalta a német sajtó, de a göttingeni ügyészség vizsgálatai alapján immár emberölés gyanújával folyik a nyomozás.

A férfit közvetlenül a történtek után a helyszínen elfogták. A rendőrség megállapította, hogy 1,35 ezrelékes alkoholszint mellett randalírozott, illetve

korábban már a tartományi bevándorlási hivatal intézményében is erőszakosan viselkedett, és skizofréniával diagnosztizálták.

Ezt is ajánljuk a témában

A nyomozás során a rendőrök olyan DNS-nyomokat találtak az áldozat vállán, amelyek erőteljes és szándékos érintésre utaltak.

A gyanúsított 2022 nyarán illegálisan érkezett Németországba. Eredetileg Litvániában lépett az Európai Unió területére, és ott kellett volna elbírálni a menedékjog iránti kérelmét.

Bár a német hatóságok elutasították kérelmét, az iraki férfi jogi úton próbálta akadályozni kitoloncolását. A göttingeni közigazgatási bíróság 2025 februárjában elutasította keresetét, márciusban pedig végrehajthatóvá vált a kiutasítás Litvániába.

Az eljárás azonban megrekedt:

a férfinak nyoma veszett, majd júliusban egy másik ügy miatt szabadságvesztésre ítélték.

Ám a hannoveri bíróság nem engedélyezte azonnali kitoloncolási őrizetbe vételét, mivel szerintük nem állt fenn a szökés veszélye. Néhány nappal később a férfi ismét a friedlandi befogadóállomáson jelent meg, és újabb menedékkérelmet nyújtott be.

Az eset hatására Daniela Behrens, Alsó-Szászország belügyminisztere a dublini egyezmény kudarcáról beszélt, amely szerinte

érthetetlen helyzeteket teremt és aláássa a hatóságokba, az intézményekbe és az igazságszolgáltatásba vetett közbizalmat.

Az iraki férfi jelenleg pszichiátriai intézetben van, és emberölés gyanújával folyik ellene eljárás.

A meggyilkolt ukrán lány családja Thüringiában él, a közösség több ezer eurót gyűjtött össze a temetés költségeire. Az áldozat nemrég fejezte be iskoláit, és fogászati asszisztensnek kezdett tanulni.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: John MACDOUGALL / AFP

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Szerintem
2025. szeptember 02. 18:31
Az a kislány Kassai vezetéknévvel, csak nem kárpátaljai magyar volt? Nemhogy maradtak volna inkább nálunk.....
Válasz erre
0
0
Szerintem
2025. szeptember 02. 18:29
Hihetetlen erős védő gyűrűt vonnak a migri bűnözők köré. Hozhatnak akár tucatnyi kamu kitoloncolási határozatot, aztán csak szabadjára engedve tovább pénzelik is. Most meg skizofrén, mert randalírozott. Ez is jó kifogás, hogy csak nehogy úgy rendesen el lehessen ítélni.
Válasz erre
1
0
meteor
2025. szeptember 02. 18:23
"Az iraki férfi jogi úton próbálta akadályozni kitoloncolását.„ Nem az iraki férfi mert az szinte biztos hogy analfabéta,hanem az Amnesty Inernational! Ilyenkor nem kellene kiállniuk a nyilvánosság elé és azt mondani hogy, közvetve bár de mi is felelősek vagyunk a lány haláláért?!
Válasz erre
2
0
zrx8
2025. szeptember 02. 18:18
Szerencsétlen lány. A helyszínen agyon kellett volna lőni a cigányt.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!