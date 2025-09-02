Az uniós migrációpolitika újabb tragikus kudarca: skizofrén iraki bevándorló gyilkolt Németországban

A nyomozás során a rendőrök olyan DNS-nyomokat találtak az áldozat vállán, amelyek erőteljes és szándékos érintésre utaltak.

A gyanúsított 2022 nyarán illegálisan érkezett Németországba. Eredetileg Litvániában lépett az Európai Unió területére, és ott kellett volna elbírálni a menedékjog iránti kérelmét.

Bár a német hatóságok elutasították kérelmét, az iraki férfi jogi úton próbálta akadályozni kitoloncolását. A göttingeni közigazgatási bíróság 2025 februárjában elutasította keresetét, márciusban pedig végrehajthatóvá vált a kiutasítás Litvániába.

Az eljárás azonban megrekedt:

a férfinak nyoma veszett, majd júliusban egy másik ügy miatt szabadságvesztésre ítélték.

Ám a hannoveri bíróság nem engedélyezte azonnali kitoloncolási őrizetbe vételét, mivel szerintük nem állt fenn a szökés veszélye. Néhány nappal később a férfi ismét a friedlandi befogadóállomáson jelent meg, és újabb menedékkérelmet nyújtott be.

Az eset hatására Daniela Behrens, Alsó-Szászország belügyminisztere a dublini egyezmény kudarcáról beszélt, amely szerinte

érthetetlen helyzeteket teremt és aláássa a hatóságokba, az intézményekbe és az igazságszolgáltatásba vetett közbizalmat.

Az iraki férfi jelenleg pszichiátriai intézetben van, és emberölés gyanújával folyik ellene eljárás.

A meggyilkolt ukrán lány családja Thüringiában él, a közösség több ezer eurót gyűjtött össze a temetés költségeire. Az áldozat nemrég fejezte be iskoláit, és fogászati asszisztensnek kezdett tanulni.