Óriási hátraarc Németországtól: nemzetgyilkosságba rohannak

Friedrich Merz német kancellár megpróbálta megállítani az országába irányuló illegális bevándorlást, de a német bíróságok kőkeményen megálljt parancsoltak ebbéli szándékainak – jelenti az Euractiv.

Több mint két tucat afgán ügyében született nemrég bírósági ítélet, melyek alapján Németország kormányának folytatnia kell a Bundesaufnahmeprogramm für Afghanistan (Afganisztán Szövetségi Felvételi Program) névre hallgató betelepítési programot. Az akció még 2021-ben, az afganisztáni tálib hatalomátvételt követően indult.

Tíz család, összesen 47 fő indulhatott el hétfőn Németországba, miután bírósági úton kikényszerítették vízumukat.

A Friedrich Merz Kereszténydemokrata Uniója (CDU) által vezetett német kormány májusban, egy nagyobb bevándorlásellenes fordulat keretében függesztette fel az afgánok betelepítésére szolgáló programot, amely 2022 óta 45 ezer afgánnak teremtett lehetőséget arra, hogy Németországba költözzenek. Némelyikük a német hadseregnek, a Bundeswehrnek dolgozott a 2021-es tálib hatalomátvétel előtt, ugyanakkor sajtóinformációk szerint a betelepülők biztonsági ellenőrzése elégtelen volt, így aligha sikerült pontosan megállapítani minden afgán állampolgár identitását, aki a programmal élt. A CDU épp ezért ellenzékből súlyosan kritizálta az afgánok betelepítését.

Jelenleg mintegy kétezer afgán várja a Németországba indulást – Pakisztánban, hiszen Kabulban a német nagykövetség bezárt. Helyzetük jelentősen romlott azután, hogy a német program körüli bizonytalanságok miatt a pakisztáni kormány elkezdte nem meghosszabbítani vízumaikat, és több száz főt közülük ki is utasított.

Nyitókép forrása: John MACDOUGALL / AFP