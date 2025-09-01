Ft
Ft
25°C
17°C
Ft
Ft
25°C
17°C
09. 01.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány kancellár Afganisztán Szövetségi Felvételi Program Németország migráció multikulturalizmus bevándorlás

Óriási hátraarc Németországtól: nemzetgyilkosságba rohannak

2025. szeptember 01. 17:27

Ez sem tartott sokáig: megijedt Németország az afgánoktól, ismét beengedik őket. Folytatják a pár hónapig felfüggesztett betelepítési programot.

2025. szeptember 01. 17:27
null

Friedrich Merz német kancellár megpróbálta megállítani az országába irányuló illegális bevándorlást, de a német bíróságok kőkeményen megálljt parancsoltak ebbéli szándékainak – jelenti az Euractiv.

Több mint két tucat afgán ügyében született nemrég bírósági ítélet, melyek alapján Németország kormányának folytatnia kell a Bundesaufnahmeprogramm für Afghanistan (Afganisztán Szövetségi Felvételi Program) névre hallgató betelepítési programot. Az akció még 2021-ben, az afganisztáni tálib hatalomátvételt követően indult.

Tíz család, összesen 47 fő indulhatott el hétfőn Németországba, miután bírósági úton kikényszerítették vízumukat.

A Friedrich Merz Kereszténydemokrata Uniója (CDU) által vezetett német kormány májusban, egy nagyobb bevándorlásellenes fordulat keretében függesztette fel az afgánok betelepítésére szolgáló programot, amely 2022 óta 45 ezer afgánnak teremtett lehetőséget arra, hogy Németországba költözzenek. Némelyikük a német hadseregnek, a Bundeswehrnek dolgozott a 2021-es tálib hatalomátvétel előtt, ugyanakkor sajtóinformációk szerint a betelepülők biztonsági ellenőrzése elégtelen volt, így aligha sikerült pontosan megállapítani minden afgán állampolgár identitását, aki a programmal élt. A CDU épp ezért ellenzékből súlyosan kritizálta az afgánok betelepítését.

Jelenleg mintegy kétezer afgán várja a Németországba indulást – Pakisztánban, hiszen Kabulban a német nagykövetség bezárt. Helyzetük jelentősen romlott azután, hogy a német program körüli bizonytalanságok miatt a pakisztáni kormány elkezdte nem meghosszabbítani vízumaikat, és több száz főt közülük ki is utasított.

Nyitókép forrása: John MACDOUGALL / AFP

 

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Palatin
2025. szeptember 01. 18:14
Ein Land, wie Deutschland, in dem der häufigste Name unter Neugeborenen Mohammed ist, sollte nicht gegen Russland kämpfen, sondern gegen den immer stärker werdenden Islamismus zuhause. Deutschland befindet sich auf der Rutsche.
Válasz erre
0
0
templar62
2025. szeptember 01. 17:50
Noch nicht berezzzzen . ( berezel = beszarik ) .
Válasz erre
2
0
templar62
2025. szeptember 01. 17:49
Nem maguktól ilyen hülyék , csak csicskulnak a DS - nek . ( ds = deepstate = " dípsztét " ).
Válasz erre
3
0
Puby14
2025. szeptember 01. 17:48
Ne tessék aggódni: derék német testvéreink csak azt kapják, amit megérdemelnek.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!