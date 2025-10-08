Figyelmeztetést adott az uniós biztos: „Nem vagyunk háborúban, de békében sem”

Nem vagyunk háborúban, de békében sem, Európának fel kell készülnie az orosz provokációkra – mondta Andrius Kubilius védelemért felelős uniós biztos szerdán Strasbourgban az uniós parlamentben.

Az uniós tagállamok légterének és létfontosságú infrastruktúrájának Oroszország általi közelmúltbeli megsértéseire adott egységes válasz című plenáris vitát zárva a biztos kijelentette:

Támadás alatt állunk, és készen kell állnunk, hogy megvédjük magunkat és egységesen válaszoljunk. Ha békét akarunk, fel kell készülnünk a háborúra, különben fel kell készülnünk a megadásra – vagy Putyin-féle békére”.

A biztos hangsúlyozta: Oroszország vív háborút Ukrajna ellen, nem pedig fordítva, és Moszkva felelős a Lengyelország, a balti államok, Koppenhága és más európai országok elleni provokációkért. „Európa békéjének megőrzéséhez fel kell gyorsítanunk a védelmi felkészültségünket – nemcsak anyagi, hanem intézményi és politikai értelemben is” – mondta.