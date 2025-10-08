Ft
Andrius Kubilius háború Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország

Figyelmeztetést adott az uniós biztos: „Nem vagyunk háborúban, de békében sem”

2025. október 08. 18:42

Andrius Kubilius védelemért felelős uniós biztos szerdán Strasbourgban hangsúlyozta: Oroszország vív háborút Ukrajna ellen, nem pedig fordítva.

2025. október 08. 18:42
null

Nem vagyunk háborúban, de békében sem, Európának fel kell készülnie az orosz provokációkra – mondta Andrius Kubilius védelemért felelős uniós biztos szerdán Strasbourgban az uniós parlamentben.

Az uniós tagállamok légterének és létfontosságú infrastruktúrájának Oroszország általi közelmúltbeli megsértéseire adott egységes válasz című plenáris vitát zárva a biztos kijelentette: 

Támadás alatt állunk, és készen kell állnunk, hogy megvédjük magunkat és egységesen válaszoljunk. Ha békét akarunk, fel kell készülnünk a háborúra, különben fel kell készülnünk a megadásra – vagy Putyin-féle békére”.

A biztos hangsúlyozta: Oroszország vív háborút Ukrajna ellen, nem pedig fordítva, és Moszkva felelős a Lengyelország, a balti államok, Koppenhága és más európai országok elleni provokációkért. „Európa békéjének megőrzéséhez fel kell gyorsítanunk a védelmi felkészültségünket – nemcsak anyagi, hanem intézményi és politikai értelemben is” – mondta.

Kubilius szerint Európának két választása van: vagy politikailag és gyakorlati szinten is felkészül Putyin elrettentésére, vagy egymás ellen fordul. 

A biztos „felelőtlennek és veszélyesnek” nevezte az orosz provokációkat, amelyek szerinte ébresztőként kell hogy hassanak minden európai számára.

Kiemelte, hogy a drónok a jövő háborúinak és provokációinak eszközei, miközben az európai védelem jelenleg „rosszul felkészült” ezek észlelésére és megsemmisítésére. „Egy tízezer eurós drónt egymillió eurós rakétával lelőni nem fenntartható” – figyelmeztetett.

A biztos szerint rövid távon fejleszteni kell a drónok észlelésére, követésére és azonosítására alkalmas rendszereket – akusztikus szenzorokat, radarokat és műholdas megfigyelést -, hosszú távon pedig olyan képességeket, amelyek lehetővé teszik a drónok elektronikai hadviseléssel, elfogódrónokkal és mobil egységekkel történő semlegesítését.

Hozzátette: a keleti tagállamoknak különösen fontos, hogy rendelkezzenek földi célpontok elleni drónképességekkel, ha ellenséges invázióval kellene szembenézniük. 

Minden tagállamnak szüksége van a drónok észlelésére és megsemmisítésére alkalmas rendszerekre, de mindenekelőtt együttműködésre van szükség”

 – mondta.

Kubilius hangsúlyozta, hogy Ukrajna tapasztalata kulcsfontosságú az európai védelem fejlesztésében. „Az ukrán légvédelem a célpontok 70-80 százalékát semlegesíti, drónjaik pedig kiszorították az orosz flottát a Fekete-tengerről és megállították az orosz előrenyomulást.” Ezért szerinte az európai „drónfal” megépítésénél az ukrán tapasztalatoknak központi szerepet kell kapniuk.

„A hatékony drónfal kulcsa nemcsak a technológia, hanem az integrált parancsnoki rendszer és egy új hadviselési ökoszisztéma létrehozása” – mondta.

Kubilius szerint már a következő évben megkezdődhet a drónfal alapvető képességeinek kiépítése, és 2030-ig akár 2,5 ezer milliárd euró állhat rendelkezésre különböző védelmi fejlesztésekre. Hozzátette, hogy reményei szerint a befagyasztott orosz eszközök egy részét is fel lehet majd használni Ukrajna védelmének megerősítésére.

(MTI)

Nyitókép forrása: MTI/EPA/PAP/Pawel Supernak

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Citromsav
2025. október 08. 19:33
Most akkor háborúban állunk, vagy mégsem? Békében sem vagyunk, mert annak lehetőségét megtorpedózták, és még mindig ellene tesznek a nyugati érdek emberek. Amint az orosz megállapodott volna Trumppal az ukránok odavágtak, már csak azért is, még mit nem, békét? Kinek? Minek? És még a Putyint kárhoztatjuk? Lehetett tudni előre, hogy az oroszok megtorolják a támadásokat. Trump csak foghatja a fejét. Csalódtam benne, határozottabbnak, keményebb kezűnek gondoltam. Én teljes szívemből várom az igazi békét.
Válasz erre
0
0
Medici
•••
2025. október 08. 19:26 Szerkesztve
Az oroszok valóban nyílt(!) háborút vívnak Ukrajna ellen (a kezdetektől meglehetősen antitalentum hadvezetéssel), viszont 2022. februárja előtt az ukránok vívtak alattomos (!) háborút az országuk határán belüli oroszokkal. Marha lett volna olyan Kreml vezetés, amelyik ezt tétlenül nézi.
Válasz erre
1
0
nemecsekerno-007-01
2025. október 08. 18:55
Szómágia.
Válasz erre
2
0
letsgobrandon-2
2025. október 08. 18:54
érdekes, hogy a majdanos puccs előtt milyen jól elvoltak...
Válasz erre
4
0
