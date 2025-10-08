Figyelmeztetést adott az uniós biztos: „Nem vagyunk háborúban, de békében sem”

Valami „nagyon sötét” dolog készül Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatban – Lomnici válaszol a Kontextuson (VIDEÓ)
Mihez kezd három vétóval Brüsszel? És mi lesz Szerbia EU-csatlakozásával?
Andrius Kubilius védelemért felelős uniós biztos szerdán Strasbourgban hangsúlyozta: Oroszország vív háborút Ukrajna ellen, nem pedig fordítva.
Nem vagyunk háborúban, de békében sem, Európának fel kell készülnie az orosz provokációkra – mondta Andrius Kubilius védelemért felelős uniós biztos szerdán Strasbourgban az uniós parlamentben.
Az uniós tagállamok légterének és létfontosságú infrastruktúrájának Oroszország általi közelmúltbeli megsértéseire adott egységes válasz című plenáris vitát zárva a biztos kijelentette:
Támadás alatt állunk, és készen kell állnunk, hogy megvédjük magunkat és egységesen válaszoljunk. Ha békét akarunk, fel kell készülnünk a háborúra, különben fel kell készülnünk a megadásra – vagy Putyin-féle békére”.
A biztos hangsúlyozta: Oroszország vív háborút Ukrajna ellen, nem pedig fordítva, és Moszkva felelős a Lengyelország, a balti államok, Koppenhága és más európai országok elleni provokációkért. „Európa békéjének megőrzéséhez fel kell gyorsítanunk a védelmi felkészültségünket – nemcsak anyagi, hanem intézményi és politikai értelemben is” – mondta.
Ezt is ajánljuk a témában
Mihez kezd három vétóval Brüsszel? És mi lesz Szerbia EU-csatlakozásával?
Kubilius szerint Európának két választása van: vagy politikailag és gyakorlati szinten is felkészül Putyin elrettentésére, vagy egymás ellen fordul.
A biztos „felelőtlennek és veszélyesnek” nevezte az orosz provokációkat, amelyek szerinte ébresztőként kell hogy hassanak minden európai számára.
Kiemelte, hogy a drónok a jövő háborúinak és provokációinak eszközei, miközben az európai védelem jelenleg „rosszul felkészült” ezek észlelésére és megsemmisítésére. „Egy tízezer eurós drónt egymillió eurós rakétával lelőni nem fenntartható” – figyelmeztetett.
A biztos szerint rövid távon fejleszteni kell a drónok észlelésére, követésére és azonosítására alkalmas rendszereket – akusztikus szenzorokat, radarokat és műholdas megfigyelést -, hosszú távon pedig olyan képességeket, amelyek lehetővé teszik a drónok elektronikai hadviseléssel, elfogódrónokkal és mobil egységekkel történő semlegesítését.
Ezt is ajánljuk a témában
Váratlan kijelentést tett az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt helyettes vezetője.
Hozzátette: a keleti tagállamoknak különösen fontos, hogy rendelkezzenek földi célpontok elleni drónképességekkel, ha ellenséges invázióval kellene szembenézniük.
Minden tagállamnak szüksége van a drónok észlelésére és megsemmisítésére alkalmas rendszerekre, de mindenekelőtt együttműködésre van szükség”
– mondta.
Kubilius hangsúlyozta, hogy Ukrajna tapasztalata kulcsfontosságú az európai védelem fejlesztésében. „Az ukrán légvédelem a célpontok 70-80 százalékát semlegesíti, drónjaik pedig kiszorították az orosz flottát a Fekete-tengerről és megállították az orosz előrenyomulást.” Ezért szerinte az európai „drónfal” megépítésénél az ukrán tapasztalatoknak központi szerepet kell kapniuk.
„A hatékony drónfal kulcsa nemcsak a technológia, hanem az integrált parancsnoki rendszer és egy új hadviselési ökoszisztéma létrehozása” – mondta.
Kubilius szerint már a következő évben megkezdődhet a drónfal alapvető képességeinek kiépítése, és 2030-ig akár 2,5 ezer milliárd euró állhat rendelkezésre különböző védelmi fejlesztésekre. Hozzátette, hogy reményei szerint a befagyasztott orosz eszközök egy részét is fel lehet majd használni Ukrajna védelmének megerősítésére.
(MTI)
Ezt is ajánljuk a témában
Ukrajna szinte bármire képes lehet az uniós tagság érdekében.
Nyitókép forrása: MTI/EPA/PAP/Pawel Supernak