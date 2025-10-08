Valami „nagyon sötét” dolog készül Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatban – Lomnici válaszol a Kontextuson (VIDEÓ)

Andrej Babis győzelme nem csak a V4-ek, de a patrióta-békepárti vonal erősödését is jelenti az Európai Unióban; Orbán Viktor és Robert Fico mellett így már egy újabb európai vezető mond nemet Ukrajna gyorsított európai uniós csatlakozására. A Lomnici Válaszol legújabb részéből kiderül, hogy

mihez kezdhet három vétóval a háborúpárti Brüsszel; számíthatunk-e esetleg az alapszerződések nyílt megsértésére.

Ukrajna gyorsított EU-csatlakozásával kapcsolatban ifj. Lomnici Zoltán felhívja a figyelmet arra:

Szerbia uniós csatlakozása Ukrajna miatt erőteljesen háttérbe szorult,

pedig a vajdasági magyarság számára ez fontos lépés lenne.