Valami „nagyon sötét” dolog készül Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatban – Lomnici válaszol a Kontextuson (VIDEÓ)

2025. október 08. 16:55

A legcudarabb időkben is pislákolt a V4 lángja, Andrej Babisék győzelme után azonban új erőre kap a szövetség. A Lomnici Válaszol legújabb részében ifj. Lomnici Zoltán – nézői kérdésekre válaszolva – beszél minderről és Orbán Viktor vétóinak „hatástalanítási kísérletéről” is.

2025. október 08. 16:55
Andrej Babis győzelme nem csak a V4-ek, de a patrióta-békepárti vonal erősödését is jelenti az Európai Unióban; Orbán Viktor és Robert Fico mellett így már egy újabb európai vezető mond nemet Ukrajna gyorsított európai uniós csatlakozására. A Lomnici Válaszol legújabb részéből kiderül, hogy 

mihez kezdhet három vétóval a háborúpárti Brüsszel; számíthatunk-e esetleg az alapszerződések nyílt megsértésére. 

Ukrajna gyorsított EU-csatlakozásával kapcsolatban ifj. Lomnici Zoltán felhívja a figyelmet arra: 

Szerbia uniós csatlakozása Ukrajna miatt erőteljesen háttérbe szorult, 

pedig a vajdasági magyarság számára ez fontos lépés lenne.

Műsorában – nézői felvetésre – ifjabb Lomnici Zoltán arra is kitér, hogy lassan mindennapossá válik a többé vagy kevésbé burkolt zsidózás a politikai baloldalon: 

Aki jelenleg a szélsőségesen palesztinpárti álláspontot képviseli, az összekacsint a Hamasszal”

 – szögezi le az alkotmányjogász.

A Lomnici Válaszol a Kontextuson itt elérhető – vagy az alábbiakban megtekinthető:

Nyitókép: Kontextus

 

