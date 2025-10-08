Valami „nagyon sötét” dolog készül Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatban – Lomnici válaszol a Kontextuson (VIDEÓ)

Kifakadt az osztrák politikus: „Az Európai Néppárt megvédi a bűnözőket is, ha azzal árthat Orbán Viktornak” (VIDEÓ)
Harald Vilimsky szerint az EPP célja, hogy hatalomra juttassa Magyar Pétert, aki a brüsszeli elit mesterséges figurája.
A legcudarabb időkben is pislákolt a V4 lángja, Andrej Babisék győzelme után azonban új erőre kap a szövetség. A Lomnici Válaszol legújabb részében ifj. Lomnici Zoltán – nézői kérdésekre válaszolva – beszél minderről és Orbán Viktor vétóinak „hatástalanítási kísérletéről” is.
Andrej Babis győzelme nem csak a V4-ek, de a patrióta-békepárti vonal erősödését is jelenti az Európai Unióban; Orbán Viktor és Robert Fico mellett így már egy újabb európai vezető mond nemet Ukrajna gyorsított európai uniós csatlakozására. A Lomnici Válaszol legújabb részéből kiderül, hogy
mihez kezdhet három vétóval a háborúpárti Brüsszel; számíthatunk-e esetleg az alapszerződések nyílt megsértésére.
Ukrajna gyorsított EU-csatlakozásával kapcsolatban ifj. Lomnici Zoltán felhívja a figyelmet arra:
Szerbia uniós csatlakozása Ukrajna miatt erőteljesen háttérbe szorult,
pedig a vajdasági magyarság számára ez fontos lépés lenne.
Műsorában – nézői felvetésre – ifjabb Lomnici Zoltán arra is kitér, hogy lassan mindennapossá válik a többé vagy kevésbé burkolt zsidózás a politikai baloldalon:
Aki jelenleg a szélsőségesen palesztinpárti álláspontot képviseli, az összekacsint a Hamasszal”
– szögezi le az alkotmányjogász.
A Lomnici Válaszol a Kontextuson itt elérhető – vagy az alábbiakban megtekinthető:
Nyitókép: Kontextus