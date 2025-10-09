Felszálltak a vadászgépek a szomszédban: egy Magyarországról induló gép volt az oka

Az osztrák légiirányítók nem tudtak kapcsolatba lépni egy Magyarországról Dublinba tartó Boeing 737-essel Ausztria légterében, ezért a hatóságok szerdán dél előtt pár perccel riasztották a vadászgépeket, két Eurofighter ment utolérni a repülőt.

Michael Bauer, az osztrák védelmi minisztérium sajtószóvivője pár perccel később helyreállt a rádiókapcsolat, ezért a küldetést leállították. De ezzel még nem értek véget az események, hiszen 14:44-kor ismét fel kellett szállni, mivel

nem tudtak a légiirányítók elérni egy Antalyából Amszterdamba tartó Boeing 737-est.

Végül itt is sikerült helyreállítani a kapcsolatot.

A Kronen Zeitung a szóvivőt idézve azt írta, az ehhez hasonló bevetéseknél egyik Eurofighter a repülőgép mellett repül, míg a másik hátulról biztosít fedezéket. Ha a repülőgép továbbra sem reagál, kényszeríthetik leszállásra, de addig még sosem jutottak.