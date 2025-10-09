Ft
10. 09.
csütörtök
vadászgépek légiirányító Boeing 737 Magyarország Ausztria Amszterdam Eurofighter

Felszálltak a vadászgépek a szomszédban: egy Magyarországról induló gép volt az oka

2025. október 09. 07:14

Két Eurofighter vadászgépet riasztottak.

2025. október 09. 07:14
null

Az osztrák légiirányítók nem tudtak kapcsolatba lépni egy Magyarországról Dublinba tartó Boeing 737-essel Ausztria légterében, ezért a hatóságok szerdán dél előtt pár perccel riasztották a vadászgépeket, két Eurofighter ment utolérni a repülőt. 

Michael Bauer, az osztrák védelmi minisztérium sajtószóvivője pár perccel később helyreállt a rádiókapcsolat, ezért a küldetést leállították. De ezzel még nem értek véget az események, hiszen 14:44-kor ismét fel kellett szállni, mivel 

nem tudtak a légiirányítók elérni egy Antalyából Amszterdamba tartó Boeing 737-est.

Végül itt is sikerült helyreállítani a kapcsolatot. 

A Kronen Zeitung a szóvivőt idézve azt írta, az ehhez hasonló bevetéseknél egyik Eurofighter a repülőgép mellett repül, míg a másik hátulról biztosít fedezéket. Ha a repülőgép továbbra sem reagál, kényszeríthetik leszállásra, de addig még sosem jutottak.

Nyitókép: JOE KLAMAR / AFP

Kamcsatka5
2025. október 09. 09:09
Meg a kurva anyátokat hazudoztok itt össze vissza!
europész
2025. október 09. 09:01
A torok gepnek valami problemaya lehetett. Rendkivul alacsonyan repult baranya tersegeben szinte surolta a Mecsek magasabb reszeit.A sebesseget latva kb haromszazas tempora saccoltam.
Upuaut
2025. október 09. 08:54
Hanyagok a pilóták. Egy kis repülési engedély megvonása javítana a helyzeten.
frankie-bunn
2025. október 09. 08:41
A Balatonnál is volt tegnap nagy hangzavar, valami repkedett itt, nem vagyok egy szakértő, hogy felismerjem, de egyedül volt a madár
