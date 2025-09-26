Súlyos hibát követtek el az oroszok: a magyar Gripeneknek kellett beavatkozni

Szeptember 26-án, pénteken egy tervezett kiképzési repülés riasztássá vált, mivel egy repülőgép Kalinyingrád térségéből úgy hagyta el az orosz légteret, hogy nem adott be repülési tervet, nem működtette a válaszjeladóját és nem tartotta a kapcsolatot a légiforgalmi irányítással – számolt be a friss esetről a Honvédelem a hivatalos oldalán.

Mint írták, a készültségi magyar Gripen géppár Gotland szigetétől délkeletre, nemzetközi légtérben azonosította az orosz Szu-35S (Flanker M) típusú repülőgépet.

Az azonosítást követően a megfigyelés és kísérés feladatát a svéd készültségi géppár vette át, míg a magyar vadászok visszatértek a litvániai Šiauliai bázisra.