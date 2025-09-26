Súlyos hibát követtek el az oroszok: a magyar Gripeneknek kellett beavatkozni

Magyar Gripenek uralják a Balti légteret: öt orosz harcigépet fogtak el a vadászrepülők
Akadt dolguk a balti államok légterét őrző pilótáknak.
Nem ez az első éles helyzet az elmúlt napokban.
Szeptember 26-án, pénteken egy tervezett kiképzési repülés riasztássá vált, mivel egy repülőgép Kalinyingrád térségéből úgy hagyta el az orosz légteret, hogy nem adott be repülési tervet, nem működtette a válaszjeladóját és nem tartotta a kapcsolatot a légiforgalmi irányítással – számolt be a friss esetről a Honvédelem a hivatalos oldalán.
Mint írták, a készültségi magyar Gripen géppár Gotland szigetétől délkeletre, nemzetközi légtérben azonosította az orosz Szu-35S (Flanker M) típusú repülőgépet.
Az azonosítást követően a megfigyelés és kísérés feladatát a svéd készültségi géppár vette át, míg a magyar vadászok visszatértek a litvániai Šiauliai bázisra.
Mint arról a nap folyamán már beszámoltunk, csütörtökön a NATO kötelékében szolgáló magyar Gripen vadászgépek öt orosz harci repülőgépet azonosítottak és kísértek Lettország légteréhez közel, a Balti-tenger felett – jelentette az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének légi parancsnoksága.
A magyar Gripenek a litvániai Šiauliai légibázisról szálltak fel, és egy Szu-30-as, egy Szu-35-ös, valamint három MiG-31-es típusú orosz repülőgépet fogtak el.
