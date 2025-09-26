Ft
09. 26.
péntek
vadászgépek Gotland NATO Gripen

Súlyos hibát követtek el az oroszok: a magyar Gripeneknek kellett beavatkozni

2025. szeptember 26. 17:17

Nem ez az első éles helyzet az elmúlt napokban.

2025. szeptember 26. 17:17
null

Szeptember 26-án, pénteken egy tervezett kiképzési repülés riasztássá vált, mivel egy repülőgép Kalinyingrád térségéből úgy hagyta el az orosz légteret, hogy nem adott be repülési tervet, nem működtette a válaszjeladóját és nem tartotta a kapcsolatot a légiforgalmi irányítással – számolt be a friss esetről a Honvédelem a hivatalos oldalán

Mint írták, a készültségi magyar Gripen géppár Gotland szigetétől délkeletre, nemzetközi légtérben azonosította az orosz Szu-35S (Flanker M) típusú repülőgépet.

Az azonosítást követően a megfigyelés és kísérés feladatát a svéd készültségi géppár vette át, míg a magyar vadászok visszatértek a litvániai Šiauliai bázisra.

Mint arról a nap folyamán már beszámoltunk, csütörtökön a NATO kötelékében szolgáló magyar Gripen vadászgépek öt orosz harci repülőgépet azonosítottak és kísértek Lettország légteréhez közel, a Balti-tenger felett – jelentette az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének légi parancsnoksága.

A magyar Gripenek a litvániai Šiauliai légibázisról szálltak fel, és egy Szu-30-as, egy Szu-35-ös, valamint három MiG-31-es típusú orosz repülőgépet fogtak el.

Nyitókép forrása: MTI/Ujvári Sándor

egonsamu-2
2025. szeptember 26. 18:43
"...magyar Gripen géppár Gotland szigetétől délkeletre, nemzetközi légtérben azonosította az orosz Szu-35S (Flanker M) típusú repülőgépet." A NATO vagy az EU írja elö, hogy nemzetközi légtérben repülö gépekröl pánikjelentéseket kell közzétenni? Vagy csak a föszerkesztönél akar bevágódni valaki?
hexahelicene
2025. szeptember 26. 18:26
Újabb hisztériakeltés. Gőzerővel folyik a nem létező orosz fenyegetés "bizonyítása".
nempolitizalok-0
2025. szeptember 26. 18:17
AHálából ezek megint megakadályozzák, hogy jogos pénzeinkhez hozzájussunk. A baltiak az ellenségeink.
pandalala
2025. szeptember 26. 18:09
:-D
